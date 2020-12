¿Cómo sabe si su VPN está funcionando?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sabes que tu VPN puede proteger tu privacidad. Sabes que tu VPN puede ayudarte a evadir la censura y el bloqueo geográfico. Y sabe que su VPN es una parte importante de su seguridad en línea.

No estamos siendo graciosos. Si bien algunos servicios VPN funcionan automáticamente, como cuando se conecta a una red que no es de confianza, otros requieren que los active y desactive manualmente. Es fácil olvidarse de ellos, especialmente si no se sientan en su barra de menú, por lo que es una buena idea dejarlos sentarse en su barra de menú si esa opción está disponible, ya que le brinda una indicación gráfica o una -haga clic en el acceso a su estado de VPN. La siguiente captura de pantalla muestra la barra de menú de NordVPN en una Mac.

Pero hay más en su VPN que si realmente está encendida. Algunos servicios VPN aún pueden filtrar datos, y pueden hacerlo de tres formas diferentes: filtraciones de DNS, filtraciones de IP y filtraciones de WebRTC. Averigüemos qué significa eso.

Cada vez que intente acceder a un sitio o servicio en línea, su computadora o dispositivo necesita saber dónde está, y para hacerlo, debe convertir su nombre de dominio en una dirección IP. Su dispositivo se conectará a los servidores de nombres de dominio (DNS) para acceder a esa información, y si su servicio VPN no utiliza su propio DNS, es posible que esté filtrando datos de ubicación utilizando los servidores DNS predeterminados de su ISP. Puede probar qué DNS está utilizando activando su VPN y visitando www.dnsleaktest.com.

Una fuga de IP es cuando se revela su dirección IP real cuando no desea que lo sea. A veces puede suceder debido a incompatibilidades entre IPv4 e IPv6; apagar IPv6 en su dispositivo puede resolver el problema si ese es el caso, pero a menudo se filtra como resultado de una fuga de WebRTC.

WebRTC es la abreviatura de Web Real-Time Communication, y es un estándar utilizado por la mayoría de los navegadores de renombre para cosas como chat de voz y videoconferencia. Desafortunadamente, un error en WebRTC que existe desde hace cinco años permite a los malos actores identificar la dirección IP real de los usuarios, no la dirección IP que proporcionó su VPN. En 2018, el investigador de seguridad Paolo Stagno descubrió que 17 de 83 sistemas VPN estaban filtrando las direcciones IP de los usuarios a través de este error.

Algunas VPN ahora bloquean explícitamente las fugas de WebRTC en sus complementos para Firefox o Chrome, y también hay extensiones de terceros que pueden activar y desactivar WebRTC, como DisableWebRTC para Firefox.

Las VPN de pago de nombres que conoce son generalmente más seguras contra estos problemas que las gratuitas, y es realmente importante que cualquier VPN que obtenga sea de una fuente confiable: cualquier software puede contener malware y los usuarios de VPN son un objetivo tentador. Así que el Download Den de Dodgy Dave es probablemente una mala elección cuando se trata de encontrar una aplicación VPN.

También es importante considerar el panorama general cuando se trata de privacidad. Una VPN solo puede hacer mucho, como demuestra la filtración de WebRTC: si algo en su computadora está revelando información personal, puede comprometer su privacidad. Es aconsejable pensar en su VPN como solo parte de su sistema de privacidad y seguridad en línea y bloquear su navegador web y asegurarse de no instalar ninguna otra aplicación, o caer en estafas en línea, que podrían deshacer el trabajo de su VPN. haciendo.

Escrito por Carrie Marshall. Edición por Dan Grabham.