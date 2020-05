La última lista de posibles conjuntos de Lego Ideas es una fiesta con Tesla Cybertruck, Knight Rider, Indiana Jones y más

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La última lista de posibles conjuntos de Lego Ideas es una fiesta absoluta, con ideas de conjuntos que incluyen el automóvil Knight Rider KITT y el Tesla Cybertruck.

El programa Lego Ideas permite a cualquiera enviar ideas establecidas. Lego considera que los sets que superan el umbral de 10,000 fanáticos se convierten en sets de Lego reales.

En total, 26 conjuntos han superado el umbral durante el último período de revisión, más del doble de la cantidad habitual de conjuntos a considerar, presumiblemente debido al crecimiento de personas con tiempo para construir en el momento actual.

Otras ideas con licencia también ocupan un lugar destacado en la agenda, con una escena de Mary Poppins además de un set de trilogía de Indiana Jones, el Krusty Krab de Spongebob Squarepants y el automóvil de Chitty Chitty Bang Bang.

Futurama también está representada con la sede de Planet Express, mientras que también está el Castillo de Hyrule de Legend of Zelda: Breath of the Wild.

También hay un cohete Blue Origin, una torre de lanzamiento y Blue Moon Lander, y eso es antes de llegar a la Reina, la banda, no la persona, Miracle Express. Ese es el tren como se muestra en el single Breakthru de 1989 de la banda.

Y eso es antes de llegar a varias ideas originales también.

Lego informará sobre el progreso de estas ideas de conjuntos a fines de 2020: el próximo conjunto de conjuntos que se decidirá es la tercera serie de ideas de conjuntos de 2019.