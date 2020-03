Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Lego ha anunciado una asociación con Nintendo para finalmente llevar a Mario a su franquicia de construcción de ladrillos, pero no es el primer personaje de los juegos en recibir el honor.

Lego y varias otras compañías de juguetes de construcción de ladrillos, como Mega Bloks, han estado lanzando sets basados en juegos de renombre durante años.

Aqui estan algunos de nuestros favoritos...

Comenzaremos con lo último, que llegará a las tiendas a finales de este año. Los sets de Lego Super Mario parecen ser un poco diferentes en eso, en lugar de solo crear minifigs de Mario, Luigi, Princess Peach y el resto de la pandilla, hay un elemento tecnológico interactivo creado. Mario mismo incorpora pantallas LED, como sus ojos y su camisa. Estos interactúan con los bloques de escenarios para crear juegos con sonidos.

Uno de los primeros vínculos del juego, la gama Minecraft comenzó como un proyecto de Lego Ideas, pero se ha convertido en una poderosa colección de juegos para jóvenes y mayores. Una de sus bellezas es que el juego en sí se basa libremente en la construcción de ladrillos, por lo que el tema coincide perfectamente.

Basado en el juego multijugador en línea muy popular, los sets de Lego Overwatch son algunos de los más ingeniosos. No son baratos, con nuestro favorito, el juego Junkrat & Roadhog cuesta £ 45 en el Reino Unido, pero son muy precisos para los personajes del juego. Y no puedes vencer a las minifigs dedicadas para agregar a cualquier colección de Lego adecuada.

Halo, uno de los rangos de Mega Bloks / Mega Construx que aún se mantiene fuerte hoy en día, crea conjuntos interesantes gracias a los geniales vehículos Warthog y las figuras Spartan / Master Chief. Sospechamos que se anunciarán aún más sets a finales de este año, probablemente vinculados con el lanzamiento del próximo juego de la serie, Halo: Infinite.

Aunque es difícil de encontrar hoy, la gama de Mega Bloks World of Warcraft fue excelentemente detallada, tal vez demasiado en algunos casos, ya que no fueron tan difíciles de armar. No estamos seguros de por qué se cayeron un poco de la gracia, aunque es posible que la horrible salida de la pantalla grande haya sido contribuyente. Sin embargo, tal vez veremos que la franquicia regresa ahora que el juego vuelve a ser muy popular nuevamente.

Tal vez uno de los vínculos más extraños con un juguete para niños teniendo en cuenta el tema, la gama Call of Duty es bastante expansiva y ofrece helicópteros, motocicletas y todo tipo de vehículos de batalla. Incluso hay un soldado sonriente empuñando un lanzallamas. Aún así, recordamos a nuestros viejos soldados de juguete de plástico y estos son definitivamente un paso adelante de ellos. Solo espera hasta que el pequeño Johnny logre transformar su diversión de construcción de ladrillos en Modern Warfare en Xbox: te dejará boquiabierto.

Lanzados para coincidir con el lanzamiento de las ediciones remasterizadas de Activision de las trilogías Crash Bandicoot N.Sane y Spyro Reignited , estos mini sets ofrecieron pequeños ladrillos para construir los dos personajes principales. Lamentablemente, nunca estuvieron ampliamente disponibles, ya que se ofrecieron como bonos exclusivos para pedidos anticipados de los juegos del minorista estadounidense GameStop. Sin embargo, en estos días puede encontrar uno o dos en eBay , que normalmente se envían desde los Estados Unidos.

Aunque no los enumera como en curso, Mega Construx tiene varios conjuntos completos de Destiny disponibles, con minifiguras y vehículos en oferta. Sin embargo, nuestro favorito (y actualmente adornando nuestra propia oficina) es el kit Kobrus Destiny Hunter. Al igual que BrickHeadz de Lego, estas figuras de gran tamaño son fáciles de armar y funcionan muy bien como adornos y coleccionables después. También puedes obtener modelos en el rango de Assassins Creed y Halo.