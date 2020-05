Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

No importa cuán responsables o comunicativos sean sus hijos, garantizar que su actividad en línea sea segura y saludable no es tarea fácil.

Para los padres, este es un desafío en muchos niveles. ¿A qué contenido acceden los niños? ¿Qué dispositivos están usando para conectarse? ¿A qué hora del día se conectan y cuánto tiempo pasan en diferentes actividades?

Si bien los dispositivos modernos vienen con sus propios controles parentales, estos sistemas no se hablan entre sí. Establecer límites en el acceso a YouTube en una consola puede significar que los niños simplemente migren a una pantalla diferente una vez que se haya agotado.

Ahí es donde entra Circle. Es una ventanilla única para controlar el uso de Internet de una familia en la fuente, y está disponible a través de un dispositivo dedicado o enrutadores y servicios asociados. Así que aquí está todo lo que necesita saber sobre Circle y cómo funciona.

Circle es una plataforma de control parental que viene con varios dispositivos y servicios, incluidos algunos enrutadores de terceros que lo ofrecen como un bono para los usuarios.

También puede comprar una caja física separada directamente de Circle u otros minoristas en línea, que proporciona acceso a la plataforma para aquellos que ya tienen un enrutador de Internet y no desean cambiar de proveedor.

Se conecta de forma inalámbrica a su red doméstica y proporciona el mismo monitoreo, controles parentales y la capacidad de informar sobre la actividad de Internet que está muy activa en algunos de los otros dispositivos habilitados para Circle.

El sistema es inteligente porque lo hace para todos los dispositivos que tiene en la casa individualmente. Puede asignar cada dispositivo a diferentes límites específicos del usuario, por ejemplo. Y, al igual que los controles parentales de Nintendo Switch , usted controla Circle desde una aplicación en su teléfono inteligente y recibe mensajes directamente cuando se exceden los límites.

Por lo tanto, puede permitir el control de dispositivos específicos en el hogar, como los utilizados principalmente por sus hijos, sin afectar las capacidades de Internet de los dispositivos de los padres.

Además de cualquier tarifa de dispositivo, Circle es un servicio de suscripción pagado, aunque también hay un plan de membresía gratuito, con un conjunto de funciones reducido.

La versión básica (gratuita) del servicio incluye filtros, informes de historial y la capacidad de pausar Internet para todos los miembros de su familia.

Por $ 9.99 por mes, obtienes una membresía Premium que agrega la capacidad de ajustar diferentes configuraciones para cada miembro de la familia individualmente, además de funcionalidad de búsqueda segura, límites de tiempo, hora de acostarse, tiempo libre, recompensas (uso adicional de Internet para completar la tarea, etc.), y informes de uso general.

Cuando te registras por primera vez en Circle, obtienes un mes de Premium gratis. Sin embargo, algunos dispositivos pueden extender ese período de uso gratuito.

Por ejemplo, eso incluye la propia caja Circle Home Plus de la compañía. El modelo de segunda generación de su propio dispositivo viene con un año de Circle Premium gratis.

Otros dispositivos que son compatibles con la plataforma incluyen la caja Circle with Disney que Home Plus tuvo éxito. Todavía se puede encontrar disponible en algunos minoristas, por lo que podría sentirse tentado (ya que cuesta menos). Sin embargo, una advertencia: solo es compatible con el software Circle anterior, por lo que más barato no significa necesariamente mejor.

Varios enrutadores Netgear y sus sistemas de red de malla WiFi Orbi vienen con Circle incorporado, por lo que solo necesita registrarse para el servicio en sí y no necesita una caja separada en su hogar.

Y Sky en el Reino Unido ofrece una versión de Circle en forma de su función opcional Sky Broadband Buddy para sus suscriptores de internet. Está personalizado específicamente para clientes de Sky Broadband, pero es alimentado por Circle.

Sky Broadband Buddy es parte del complemento Sky Broadband Boost, que cuesta £ 5 por mes además de un plan de banda ancha regular y viene con otros extras, incluido Wi-Fi garantizado en cada habitación de su hogar.

Usar Circle, ya sea con la caja dedicada o mediante un servicio asociado, es una experiencia reveladora. Una vez configurado y en funcionamiento, solo lleva unos días ver claramente cuánto tiempo pasa cada miembro de la familia en diferentes actividades en línea, sin importar qué dispositivos estén usando.

Esta información le permite configurar límites de tiempo para actividades particulares utilizando la aplicación dedicada de Control parental Circle para iOS o Android . Puede restringir el uso de YouTube, Xbox o Twitter, por ejemplo, o bloquear sitios y servicios particulares que no son apropiados.

Algunos juegos también pueden estar específicamente limitados, como Roblox. Una vez que se agota el tiempo para un usuario en particular, recibe el mensaje en sus dispositivos y necesita pedirles a los padres una extensión.

Junto con los límites de tiempo en aplicaciones y sitios web, Circle también puede especificar la hora de acostarse y las horas libres para cada usuario. Esto es muy útil para garantizar que sus hijos no se queden despiertos hasta muy tarde o que se retrasen revisando Instagram por la mañana.

Cada miembro de la familia obtiene un perfil, por lo que con una suscripción a Circle Premium, puede activar y desactivar el acceso a Internet de cada persona en consecuencia.

También puede recompensar a los niños con tiempo adicional en Internet con solo tocar un botón, como cuando han completado su tarea o tareas domésticas.

Circle es diferente a cualquier otro servicio de control de internet que hayamos utilizado. Si bien es posible lograr una funcionalidad similar si sabe cómo profundizar en la configuración de su enrutador o personalizar perfiles de usuario complejos, Circle ofrece todo esto en una interfaz simple y bien pensada que cualquiera puede configurar.

Estar disponible en todos los enrutadores Netgear y el sistema de malla Orbi es excelente, al igual que su uso como parte del complemento Sky Broadband Buddy.

Necesitas suscribirte para sacar el máximo provecho de Circle, para que eso pueda posponer algo. Pero creemos que los hogares más grandes con varios hijos obtendrán una excelente relación calidad-precio ya que sus amplias características tranquilizarán a sus padres.