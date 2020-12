Cómo configurar un Amazon Echo para un niño

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Alexa ha tenido un gran impacto en nuestros hogares y, desde el principio, a los niños les ha resultado muy fácil, y divertido, interactuar con el asistente digital de Amazon.

Dado que el Echo Dot es tan asequible, es una opción fácil para hacer que un Echo esté disponible para sus hijos, tal vez en un dormitorio o en una sala de juegos, según su edad.

Pero hay algunas cosas que debe considerar y algunos ajustes que debe realizar, y hay una diferencia entre los EE. UU. Y otras regiones donde hay otros dispositivos disponibles.

La gran diferencia entre los EE. UU. Y el Reino Unido es que Amazon ofrece una versión específica para niños del Echo Dot . Esto no solo viene con una garantía de 2 años, sino que ofrece una suscripción de 1 año a Amazon Kids + , el servicio de suscripción de Amazon para niños, que permite el acceso a contenido específico para niños.

En los EE. UU., Incluso si no compra esa versión del Echo Dot, puede habilitar Kids + y los controles parentales y administrar su Echo Dot a través del panel de control para padres en línea, lo que hace que el control sea mucho más fácil. Puede encontrar el panel principal de Amazon aquí . Para aquellos con la Edición para niños, tendrá que usar esto para administrar muchas de las configuraciones específicas para niños.

En el Reino Unido y otras regiones, no puede obtener Echo Dot Kids Edition, pero hay muchas cosas que puede configurar manualmente, que le explicaremos ahora.

En primer lugar, ya sea que tenga una suscripción a Amazon Kids + o no, lo importante es que tenga todos sus dispositivos, incluidos los que usen sus hijos, en su cuenta de Amazon. Eso significa que todos están controlados a través de una aplicación de Alexa y todos funcionan juntos, y una de las ventajas de tener varios dispositivos Echo es que puede usar anuncios, por ejemplo, para llamar a los niños para comer donde sea que estén en la casa.

Una vez que haya configurado el dispositivo Echo, es fácil cambiarle el nombre. Simplemente diríjase a la aplicación Alexa y a la página de configuración de ese dispositivo individual. (Toque dispositivos> Echo y Alexa y luego los dispositivos que desea cambiar).

Aquí encontrará la opción principal para cambiar el nombre de ese dispositivo individual. Vale la pena hacerlo por varias razones. En primer lugar, le da al niño la propiedad del dispositivo, por lo que, en lugar de ser el "tercer Echo Dot de Chris", tendrá su nombre.

Esto realmente lo beneficia, porque puede ver fácilmente qué dispositivo está en la lista, y si tiene una casa llena de dispositivos Echo, eso es importante para que pueda rastrear lo que está haciendo rápidamente. Alternativamente, puede llamarlo "sala de juegos" o algo, dependiendo de su configuración.

El "filtro explícito" tiene como objetivo evitar que se reproduzcan canciones que tengan letras explícitas. No puede aplicarlo a dispositivos individuales, pero si tiene niños en su casa, tiene sentido aplicar el filtro en todos los dispositivos para evitar la bomba F ocasional de Ariana Grande durante la fiesta de su hijo de 5 años.

En la aplicación Alexa, abra el menú y diríjase a Configuración> Música y podcasts. Aquí encontrará los controles de música y en la parte superior está el Filtro de blasfemias. Toque y enciéndalo.

Lo que hay que tener en cuenta es que esto solo se aplica a los servicios que lo admiten (Spotify, Amazon Music y Apple Music), aunque no siempre capturará todas las canciones en esos servicios, solo aquellas que se hayan marcado con letras explícitas. A menudo se reproducirá la versión de "radio", pero aún es posible que se escuchen canciones explícitas.

También existe la opción de desactivar el filtro explícito por voz (en caso de que de repente necesite música grosera), pero es mejor dejarlo desactivado; de lo contrario, simplemente se puede desactivar.

Una cosa a tener en cuenta es que los servicios como TuneIn no admiten el filtrado de letras explícitas (porque es radio), por lo que si está escuchando una transmisión en vivo o después de la línea divisoria, existe la posibilidad de que algún artista o presentador entusiasta se deslice en un lenguaje colorido. .

Esta es una de las cosas que debe hacer tan pronto como obtenga un Echo, porque cualquiera que pueda hablar con su Echo puede comprar cosas desde su cuenta de Amazon. Si tienes hijos, definitivamente no querrás que compren una gran variedad de cosas sin que tú lo sepas.

Nuevamente, esta es una configuración general de la cuenta de Alexa, así que abra la aplicación Alexa y abra el menú. Luego, vaya a Configuración> Configuración de la cuenta> Compras por voz.

Es una opción de alternancia y puede optar por tener protección con PIN, pero es más seguro simplemente apagarla; después de todo, la mejor manera de navegar y comprar en Amazon es usando la aplicación.

Hay una variedad de habilidades de Alexa que se han identificado como específicas para niños, por ejemplo, el rastreador de Papá Noel NORAD. Para permitir estas cosas en su (s) dispositivo (s), deberá habilitar Kids Skills. Nuevamente, está en Configuración> Configuración de la cuenta> Habilidades para niños.

Están divididos por varias razones. En primer lugar, significa que los adultos pueden optar por bloquear el acceso a ellos por completo, si no quieres que Alexa sea un juego. En segundo lugar, es útil reiterar el hecho de que Alexa almacena las interacciones de voz en la nube, y si sus hijos están usando Alexa, eso también las incluye, lo que podría hacer que los padres preocupados por la privacidad se detengan a pensar.

Sin embargo, no tiene que habilitar las habilidades para niños desde el principio si no lo desea, si un niño intenta usar una habilidad que se ha identificado como para niños, recibirá una notificación que le pedirá que la habilite en el Aplicación Alexa.

Ok, este da un poco más de miedo. A medida que Alexa captura las interacciones de voz, están abiertas para que las revise. Eso significa que puede, si lo desea, controlar lo que se le haya pedido a Alexa. Si le preocupa que la fiesta de sus hijos se haya convertido en algo inapropiado, que involucre a Alexa, entonces tendrá grabaciones de voz que puede revisar.

Puede hacer esto desde la aplicación Alexa, pero es más fácil en la pantalla más grande de su navegador en amazon.co.uk/mycd o amazon.com/mycd y luego haga clic en Configuración de privacidad y luego en Privacidad de Alexa. Aquí puede ordenar por rangos de fechas personalizados.

Las comunicaciones incluyen anuncios, llamadas y mensajes de Alexa y Drop In. Los anuncios son realmente útiles en un hogar familiar porque puede decir "Alexa transmite es hora de cenar" y el mensaje se anuncia en todos los dispositivos.

Pero es posible que no desee que sus hijos puedan usar la función Drop In, donde luego pueden iniciar automáticamente una conversación bidireccional con los contactos. En la aplicación Alexa, puede deshabilitar Drop In para cada dispositivo, y también puede deshabilitarlo usted mismo, por lo que nunca podrá aceptar Drop In, lo que significa que otros no pueden ingresar a usted. La configuración se puede encontrar Commincate> Contactos> Mi configuración de comunicación. Aquí puede desactivar Drop In usted mismo.

Para deshabilitar el servicio en un dispositivo en particular, como un Echo en la habitación de un niño, diríjase a ese dispositivo en la aplicación Alexa y en la configuración del dispositivo ingrese Comunicaciones. Aquí puede controlar los anuncios y Drop In.

Además, es posible que desee considerar el puesto con contactos en general. La aplicación Alexa en su teléfono solicita acceder a sus contactos para que luego pueda llamar o enviar mensajes desde su dispositivo Echo. Si no usa las llamadas de Alexa, revoque este permiso y Amazon no tendrá acceso a sus contactos, lo que significa que sus hijos no pueden llamar accidentalmente a las personas de su lista de contactos.

Amazon no tiene un horario programado adecuado para los dispositivos Alexa, pero ofrece No molestar, donde puede asegurarse de que nada emita un sonido en ese dispositivo en un momento determinado.

Dirígete a la configuración del dispositivo para el Echo individual y puedes seleccionar el intervalo de tiempo en el que deseas que se active.

Para muchos, el regalo de un dispositivo Echo les dará horas de entretenimiento. Brinda acceso a mucha música, respuestas a preguntas y cierto control inteligente del hogar, pero como padre, aún debe tener el control. En ausencia de un bloqueo completo del modo para niños, como padre, usted sigue siendo responsable de lo que hacen sus hijos cuando usan Alexa.

Si bien utiliza los consejos para niños con Alexa anteriores, puede controlar algunos aspectos de su uso, los niños explorarán y, como con cualquier dispositivo conectado a Internet, es necesario establecer algún límite parental de nivel para asegurarse de que se estén comportando.

A veces, es posible que solo tenga que desconectar o configurar su enrutador para bloquear ese dispositivo en momentos particulares si las cosas se salen de control.

