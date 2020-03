Cómo configurar un Kindle de Amazon para niños: se explica Fire for Kids y FreeTime

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El Kindle de Amazon se ha establecido como un dispositivo de lectura líder y, donde tiene lectura, es de esperar que tenga hijos ansiosos.

Aunque los libros reales, en papel, así como el uso de bibliotecas públicas, deberían ser algo que todos los niños experimenten, no se puede negar que un Kindle tiene algo que ofrecer.

Pero un dispositivo Kindle, conectado a una cuenta de Amazon, ofrece una gran cantidad de conectividad que probablemente no desea que tenga su hijo. Hay un navegador web para principiantes, así como, potencialmente, su cuenta de Amazon a través de la cual pueden comprar libros con abandono sin sentido.

Ya sea que esté comprando un nuevo Kindle específicamente para un niño, o dejándolo usar uno que ya tiene, esto es lo que debe tener en cuenta al configurar un Kindle para sus hijos. Aquí estamos hablando específicamente de lectores de libros electrónicos Kindle, en lugar de tabletas Fire , aunque en muchos casos, se aplica la misma información. Ahora también hay una Kindle Kids Edition específica de la que también hablaremos a continuación.

Un Kindle debe estar registrado en una cuenta de Amazon: así es como se obtiene el contenido.

Si está obteniendo un nuevo Kindle específicamente para un niño, entonces debe decidir si lo va a vincular a su propia cuenta de Amazon o a su cuenta.

Si el niño / Kindle tiene una cuenta personal, entonces esa cuenta necesita una dirección de correo electrónico y un método de pago, que probablemente no sea lo que desea hacer. Sin embargo, puede optar por una tarjeta de crédito prepaga.

El uso de esto significa que puede tener un pequeño valor para algunas compras iniciales de libros sin tener que preocuparse de que vacíen su cuenta bancaria. Siempre puede recargar esa tarjeta prepaga para futuras compras, pero este es un enfoque bastante complicado.

Si opta por tener el Kindle en su cuenta (o si un niño usa su Kindle / Kindle antiguo / Kindle Kids Edition), deberá asegurarse de usar controles parentales para asegurarse de que no gasten en su cuenta , o use la función FreeTime o Fire for Kids, que simplifica mucho las cosas.

Tomar este último enfoque es mucho más simple y así es como Amazon realmente ha diseñado este acuerdo para que tenga lugar.

Kindle tiene muchos controles parentales, que es un buen lugar para comenzar. Si le está dando un Kindle a su hijo, puede optar por cerrar los principales puntos de acceso a Internet: navegador web, Kindle Store y Cloud.

Cada uno de estos se puede deshabilitar, y los controles parentales obtienen protección con contraseña. Eso significa que puede, por ejemplo, deshabilitar el navegador web y Kindle Store en ese dispositivo, pero dejar acceso a la nube. La nube es donde se almacenan sus compras de Kindle cuando no se descargan en un dispositivo: es su catálogo completo de contenido en línea.

Puede apagar todo, para que sepa que su hijo solo tiene acceso al contenido del dispositivo y no puede explorar. El Kindle todavía está conectado a Internet, simplemente no hay puntos de acceso desde el dispositivo.

Esta es una mejor opción que simplemente activar el modo Avión, porque los libros aún se sincronizarán y, lo que es más importante, aún puede enviar libros al Kindle desde la Tienda Kindle en el navegador o teléfono de su computadora. También puede enviar documentos al Kindle utilizando la dirección de correo electrónico asignada a su dispositivo Kindle, por ejemplo, paquetes de cursos de la escuela.

Esto significa que puede poner el Kindle en manos de su hijo, comprar libros y entregarlos en su dispositivo para leerlos. Solo aparecerán en la página de inicio.

El problema con todo esto es que, si su Kindle está registrado en su cuenta, entonces todos los libros que posee o compra estarán disponibles para descargar al Kindle de su hijo a través de la biblioteca, que es donde Amazon FreeTime o Amazon Fire for Kids entra en juego.

Amazon tiene un sistema para niños llamado Amazon FreeTime en los EE. UU., O Fire for Kids en el Reino Unido. Esto es, esencialmente, un área cerrada específicamente para ellos. El uso de FreeTime o Fire for Kids significa que puede tener "su" lado adulto / parental del dispositivo totalmente conectado y "su" lado bloqueado de forma segura con solo su contenido apropiado visible.

Es un nombre un poco confuso porque hace referencia a "Fire" en el Reino Unido, que es el nombre de la tableta de Amazon, pero el sistema es esencialmente el mismo en ambos dispositivos, incluso si el contenido es diferente.

Amazon FreeTime (de ahora en adelante lo llamaremos FreeTime por razones de brevedad, pero si se encuentra en el Reino Unido se llama Fire for Kids) le permite configurar una cuenta (o cuentas) para niños y luego asignarles libros desde tu colección Usar FreeTime significa que está comprando esos libros en su cuenta y compartiéndolos, en lugar de comprarlos a través de una cuenta de Amazon a nombre de su hijo.

Sin embargo, lo más importante es que una vez que esté en FreeTime, necesita una contraseña para salir, por lo que es un área segura para su hijo.

Desde FreeTime, los controles de navegación funcionan de manera muy similar a como lo hacen en otros lugares, por lo que aún puede irse a casa, buscar y cambiar algunas configuraciones, pero todo está detrás de esa barrera de seguridad. Hay premios y usted tiene un objetivo de lectura para alentar a los niños a leer regularmente, si tiene un niño que trabaja mejor con este tipo de motivaciones.

El progreso a través de los libros también se registrará por separado de su lectura. Si ambos quieren leer El Hobbit, por ejemplo, el progreso de su hijo se rastreará por separado del suyo. Si simplemente usara la misma cuenta y estuviera leyendo el mismo libro, estaría constantemente tratando de sincronizar ese libro con la página más leída, lo cual no es ideal cuando dos personas separadas lo están leyendo.

Es importante destacar que, a diferencia de solo bloquear un dispositivo con la configuración de control parental anterior, aún debe asignar ese contenido a FreeTime para su hijo, y este es un punto clave . Desde un punto de vista práctico, puede enviar contenido a un dispositivo Kindle desde un navegador, por lo que si compra en la Tienda Kindle cuando compra algo, puede elegir enviarlo a ese dispositivo.

Sin embargo, solo es en ese dispositivo, no en el área de FreeTime para un niño. Eso debe ser realizado en el dispositivo por el padre. Debe cerrar sesión en el área del niño, seleccionar los libros de la biblioteca que desea agregar a FreeTime y luego regresar al área de FreeTime para ver todos esos libros en un entorno seguro nuevamente.

Inteligentemente, puede activar FreeTime en un dispositivo y dejarlo en ese estado la mayor parte del tiempo. Al reiniciar el Kindle desde FreeTime, verá que regresa a FreeTime: la única forma de salir es conectar la contraseña.

El otro punto a tener en cuenta sobre la configuración de FreeTime o Fire for Kids, es que básicamente está creando a esos niños como usuarios en su cuenta, y esos también se pueden usar en otros dispositivos de Amazon, como la tableta Fire.

Family Library es una función de Kindle que le permite compartir contenido con miembros de la familia. Es una forma conveniente de compartir o administrar el contenido que tiene y solo tiene que comprar cosas una vez.

Para tener una Biblioteca familiar, debe crear un hogar. Esto puede consistir en dos adultos, cada uno con su propia cuenta de Amazon, y hasta cuatro niños. Estas cuentas secundarias se configuran usando FreeTime (o Fire for Kids en el Reino Unido).

Como un hogar no puede aceptar más de dos cuentas de Amazon (no solo dos padres), es una desventaja tener el Kindle de un niño con su propia cuenta de Amazon, ya que esa tercera cuenta no puede acomodarse y no puede compartir contenido a través del Biblioteca familiar. (Por supuesto, no todos los hogares tendrán dos padres, o podrían no tener dos padres que quieran compartir contenido).

Sin embargo, una vez que tenga una configuración de Biblioteca familiar, las dos cuentas para adultos pueden administrar el contenido al que los niños tienen acceso. Eso significa que un adulto puede comprar el contenido y el otro puede agregarlo o eliminarlo de su propia cuenta si es necesario.

Una vez que tiene adultos y niños en un hogar, es realmente fácil administrar el contenido a través de un navegador. En la configuración de su cuenta> Administrar su contenido y dispositivos, puede ver todos sus libros de Kindle y quién en su hogar tiene acceso a ellos.

Amazon lanzó Kindle Kids Edition siguiendo el modelo que ha utilizado para su Fire Kids Edition: es un Kindle estándar, con un estuche, garantía de 2 años y Amazon FreeTime / Fire para niños ilimitado por 1 año.

El dispositivo en sí es el Kindle de nivel de entrada y no hay diferencias de software en este dispositivo con respecto a ningún otro Kindle: todos usan las mismas funciones de software de las que hemos hablado anteriormente. Potencialmente, eso significa que puede ahorrarse algo de dinero al optar por este Kindle en lugar de la edición específica para niños: es aproximadamente $ / £ 30 más barato.

Sin embargo, lo que hace la edición para niños es incluir estos extras adicionales. El caso probablemente valga alrededor de $ / £ 20, mientras que la garantía sin objeciones será de interés si tiene niños que probablemente lo rompan. Luego tiene FreeTime Unlimited / Fire for Kids Unlimited, que le otorga una suscripción de 1 año al contenido para niños. Esto generalmente tiene un costo de $ 2.99 o £ 1.99 al mes, por lo que si esa es la forma en que desea hacerlo, hay alguna ventaja en comprar el paquete Kids Edition.

Más allá del hardware y el software en estos dispositivos, también hay una opción de suscripción que ofrece Amazon. FreeTime Unlimited (o Fire for Kids Unlimited en el Reino Unido) es como sobrecargar el contenido en su Kindle y darle acceso a una variedad de libros para su hijo que son apropiados para su edad.

Hay un costo, y los costos varían según si ya eres un suscriptor de Prime y cuántos hijos quieres incluir, así como a través de diferentes duraciones, por lo que hay muchas opciones de precios.

Pero la gran ventaja que ofrecen estas suscripciones es que le dan al niño acceso a este contenido, para que pueda navegar y encontrar cosas para leer. Si tienes un hijo mayor, eso significa que no tienes que encontrar todos los libros, cómpralos y luego dale acceso a tu hijo; ellos solo pueden encontrar cosas para leer en su tiempo libre.

Lo mejor de estas suscripciones es que se aplican universalmente tanto en tabletas Kindle como Fire (por lo que en la tableta puedes acceder a películas o juegos que sean apropiados para la edad) y, básicamente, puedes dejarlos en manos de ellos.

Puede obtener más información sobre Amazon FreeTime Unlimited aquí y más sobre Amazon Fire for Kids Unlimited aquí .

La variedad de opciones y enfoques significa que los ajustes se pueden adaptar a la edad de su hijo y a la autonomía que desea que tengan. Para los niños más pequeños, querrá que su Kindle esté registrado en su cuenta de Amazon, pero con todos los controles parentales activados, por lo que no hay acceso a su cuenta, a la nube o al navegador web.

Entonces querrás usar FreeTime / Fire for Kids para ese niño. Si obtienen su "propio" dispositivo Kindle, puede controlar de forma remota el contenido al que tienen acceso. Puede regalar libros simplemente comprándolos y asignándolos a su dispositivo, pero luego deberá agregarlos manualmente a FreeTime en el dispositivo.

Usted tiene el control del contenido en todo momento y puede eliminar fácilmente los libros que hayan terminado o que hayan quedado atrás. Es importante destacar que si lo compra a través de su cuenta, es su contenido y luego puede compartirlo con miembros más jóvenes de la familia. Del mismo modo, a medida que un niño crece, usando un hogar, aún puede compartir contenido más antiguo en el futuro que podría haber comprado para usted.

Más allá de eso, si tienes ávidos lectores en la familia, entonces vale la pena una suscripción al servicio ilimitado. Los libros para niños son caros y a menudo los leerán en un día más o menos, por lo que el acceso continuo a muchos libros es una ventaja definitiva.

Hay mucha información en el sitio web de Amazon sobre las diferentes características y funciones, así como una gama de opciones para adaptarse a diferentes edades de los niños dentro de una familia.

La mayoría de las funciones están disponibles en los modelos Kindle recientes, pero lamentablemente aún no están disponibles a través de las aplicaciones Kindle y algunos dispositivos más antiguos. Puede verificar la compatibilidad completa aquí .