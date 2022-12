Cómo configurar un Kindle de Amazon para niños: Explicación de Amazon Kids y Kids+

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El Kindle de Amazon se ha consolidado como uno de los principales dispositivos de lectura y, donde hay lectura, es de esperar que haya niños ávidos.

Aunque los libros de verdad, en papel, así como el uso de las bibliotecas públicas, debería ser algo que todos los niños experimentaran, no se puede negar que un Kindle tiene algo que ofrecer.

Pero un dispositivo Kindle, conectado a una cuenta de Amazon, ofrece una gran cantidad de conectividad que probablemente no quieras que tu hijo tenga. Para empezar, tiene un navegador web y, potencialmente, tu cuenta de Amazon, a través de la cual puede comprar libros con desenfreno.

Tanto si vas a comprar un nuevo Kindle específicamente para un niño, como si vas a dejarle usar uno que ya tienes, aquí tienes lo que debes tener en cuenta a la hora de configurar un Kindle para tus hijos. Aquí nos referimos específicamente a los lectores de libros electrónicos Kindle, en lugar de a las tabletas Fire, aunque en muchos casos se aplica la misma información. También hay un Kindle Kids Edition y un Kindle Paperwhite Kids específicos de los que también hablaremos a continuación.

Decisiones de la cuenta

Un Kindle tiene que estar registrado en una cuenta de Amazon: así es como se obtiene el contenido en él.

Si vas a comprar un nuevo Kindle específicamente para un niño, tienes que decidir si lo vas a vincular a su propia cuenta de Amazon o a la tuya.

¿Una cuenta personal?

Si el niño/Kindle tiene una cuenta personal, entonces esa cuenta necesita una dirección de correo electrónico, así como un método de pago, que probablemente no es lo que quieres hacer. No obstante, podrías optar por una tarjeta de crédito de prepago.

De este modo, puedes disponer de un pequeño importe para algunas compras iniciales de libros sin tener que preocuparte de que vacíen tu cuenta bancaria. Siempre puedes recargar esa tarjeta de prepago para futuras compras, pero es un método bastante enrevesado.

Manténgala en su cuenta

Si optas por tener el Kindle en tu cuenta (o que un niño use tu Kindle/antiguo Kindle/a Kindle Kids Edition), tendrás que asegurarte de usar el control parental para que no gasten en tu cuenta, lo que simplifica mucho las cosas. También hay que tener en cuenta Amazon Kids y Kids+, antes llamados Fire for Kids o FreeTime.

Así es como Amazon ha diseñado realmente esta disposición, específicamente para atender a los niños en un hogar Amazon.

Control parental

Kindle cuenta con numerosos controles parentales, lo cual es un buen punto de partida. Si vas a regalar un Kindle a tu hijo, puedes optar por cerrar los principales puntos de acceso a Internet: navegador web, Kindle Store y Cloud.

Cada uno de ellos puede desactivarse, con controles parentales que obtienen protección por contraseña. Esto significa que puedes, por ejemplo, desactivar el navegador web y Kindle Store en ese dispositivo, pero dejar el acceso a Cloud. Cloud es donde se almacenan tus compras Kindle cuando no se descargan en un dispositivo: es tu catálogo completo de contenidos en línea.

Puedes apagarlo todo, para saber que tu hijo sólo tiene acceso al contenido del dispositivo y no puede ir a explorar. El Kindle sigue conectado a Internet, solo que no hay puntos de acceso desde el dispositivo.

Esta opción es mejor que activar el modo avión, ya que los libros seguirán sincronizándose y, lo que es más importante, podrás seguir enviando libros al Kindle desde la Tienda Kindle en el navegador de tu ordenador o teléfono. También puedes enviar documentos al Kindle utilizando la dirección de correo electrónico asignada a tu dispositivo Kindle, por ejemplo paquetes de trabajo de la escuela.

Esto significa que puedes poner el Kindle en manos de tu hijo y comprar libros para que los reciba en su dispositivo y los lea. Simplemente aparecerán en la página de inicio.

El problema con todo esto es que, si tu Kindle está registrado en tu cuenta, todos los libros que tengas o compres estarán disponibles para descargar en el Kindle de tu hijo a través de la biblioteca, que es donde Amazon Kids entra en juego.

Amazon Kids

Amazon tiene un sistema para niños llamado Amazon Kids. Se trata, básicamente, de un área cerrada específicamente para ellos. Usar Amazon Kids significa que puedes tener "tu" parte adulta/paterna del dispositivo totalmente conectada y "su" parte infantil bloqueada de forma segura con solo contenido apropiado visible.

El nombre cambió a Amazon Kids en 2020 tras haberse llamado anteriormente Fire for Kids o FreeTime.

Amazon Kids te permite crear una cuenta (o cuentas) para tu hijo y asignarle libros de tu colección. Usar Kids significa que estás comprando esos libros en tu cuenta y compartiéndolos, en lugar de comprarlos a través de una cuenta de Amazon a nombre de tu hijo.

Sin embargo, es importante destacar que una vez que entras en Amazon Kids, necesitas una contraseña para salir, por lo que es una zona segura para tu hijo.

Desde dentro de Amazon Kids los controles de navegación funcionan de forma muy parecida a como lo hacen en otros sitios, así que puedes seguir yendo a casa, buscar y cambiar algunos ajustes, pero todo está detrás de esa barrera de seguridad. Hay premios y tienes un objetivo de lectura para animar a los niños a leer con regularidad, si tienes un hijo que funciona mejor con este tipo de motivaciones.

El progreso a través de los libros también se seguirá por separado de su lectura. Si los dos queréis leer El Hobbit, por ejemplo, el progreso de tu hijo se seguirá por separado del tuyo. Si simplemente utilizarais la misma cuenta y estuvierais leyendo el mismo libro, estaría constantemente intentando sincronizar ese libro con la página más leída, lo que no es lo ideal cuando lo leen dos personas distintas.

Es importante destacar que, a diferencia de bloquear un dispositivo únicamente con la configuración de control parental mencionada anteriormente, sigue siendo necesario asignar ese contenido a Amazon Kids para su hijo, y este es un punto clave. Desde un punto de vista práctico, puedes enviar contenido a un dispositivo Kindle desde un navegador, de modo que si estás comprando en la Tienda Kindle y compras algo, puedes elegir enviarlo a ese dispositivo.

Sin embargo, sólo es entonces en ese dispositivo, no en el área Kids para un niño. Eso lo tienen que hacer los padres en el propio dispositivo. Hay que salir del área infantil, seleccionar los libros de la biblioteca que se quieren añadir a Amazon Kids y luego volver al área infantil para volver a ver todos esos libros en un entorno seguro.

Inteligentemente, puedes activar Amazon Kids en un dispositivo y dejarlo en ese estado la mayor parte del tiempo. Al reiniciar el Kindle desde el área Kids, vuelve a estar en Kids: la única forma de salir es conectando la contraseña.

El otro punto a tener en cuenta sobre la configuración de Amazon Kids, es que básicamente estás creando a esos niños como usuarios en tu cuenta - y que luego pueden ser utilizados en otros dispositivos de Amazon también, como la tableta Fire.

Ya hemos mencionado que hay dos versiones del servicio Kids: Kids+ le dará a tu hijo acceso a una serie de contenidos seleccionados por Amazon que están dentro de un rango de edad apropiado, para que el niño pueda encontrar y seleccionar sus propios libros. Esto facilita las cosas porque no tienes que asignar títulos a ese niño para que los lea, pero aunque el contenido es seguro, no se sabe si es el contenido que tu hijo realmente quiere leer (hablamos de esto un poco más abajo).

Hogares y biblioteca familiar

La biblioteca familiar es una función de Kindle que te permite compartir contenidos con los miembros de tu familia. Es una forma cómoda de compartir o gestionar el contenido que tienes, y solo tienes que comprar las cosas una vez.

Para tener una biblioteca familiar, es necesario crear un hogar. Puede estar formada por dos adultos, cada uno con su propia cuenta de Amazon, y hasta cuatro niños. Estas cuentas infantiles se configuran mediante Amazon Kids.

Como un hogar no puede aceptar más de dos cuentas de Amazon (en teoría, dos padres), es una desventaja tener el Kindle de un niño con su propia cuenta de Amazon, ya que esa tercera cuenta no se puede acomodar y no se puede compartir contenido a través de la biblioteca familiar. (Por supuesto, no todos los hogares tendrán dos padres, o puede que no tengan dos padres que quieran compartir contenidos).

Sin embargo, una vez configurada la Biblioteca Familiar, las dos cuentas de adulto pueden gestionar los contenidos a los que tienen acceso los niños. Eso significa que un adulto puede comprar el contenido y el otro puede añadirlo o eliminarlo de su propia cuenta si lo necesita.

Una vez que tienes adultos y niños en un hogar, es realmente fácil gestionar el contenido a través de un navegador. En la configuración de tu cuenta > Gestionar tus contenidos y dispositivos puedes ver todos tus libros Kindle y quién en tu hogar tiene acceso a ellos.

¿Qué pasa con Amazon Kindle Kids Edition?

Amazon lanzó el Kindle Kids Edition siguiendo en gran medida el modelo que ha utilizado para su tableta Fire Kids Edition: es un Kindle estándar, con funda, 2 años de garantía y 1 año de suscripción a Amazon Kids+.

El dispositivo en sí es el Kindle básico y no hay diferencias de software entre este dispositivo y cualquier otro Kindle: todos utilizan las mismas funciones de software de las que hemos hablado anteriormente. Esto significa que puedes ahorrarte algo de dinero si optas por este Kindle en lugar de la edición específica para niños, ya que es unos 20 euros más barata.

Sin embargo, la Kids Edition incluye estos extras adicionales. La funda probablemente valga unos 20 dólares, mientras que la garantía sin objeciones será interesante si tienes hijos que puedan romperlo. Además, Amazon Kids+ ofrece una suscripción de un año a contenidos infantiles. Esto suele costar entre 4,99 $ y 3,99 £ al mes, así que si es lo que quieres, te conviene comprar el paquete Kids Edition.

Amazon Niños

Además del hardware y el software de estos dispositivos, Amazon ofrece una opción de suscripción. Amazon Kids+ es como sobrecargar el contenido de tu Kindle y darte acceso a una serie de libros para tu hijo que son apropiados para su edad.

Hay un coste - y los costes varían en función de si eres suscriptor Prime o no. Originalmente había una opción más barata para un niño, pero Amazon ha estabilizado la oferta para hasta cuatro niños, con una estructura de precios más sencilla.

La gran ventaja que ofrecen estas suscripciones es que permiten al niño acceder a estos contenidos, para que pueda hojearlos y encontrar cosas que leer. Si tienes un hijo mayor, esto significa que no tienes que buscar todos los libros, comprarlos y luego darle acceso, sino que puede buscar cosas para leer cuando le apetezca.

Lo mejor de estas suscripciones es que se aplican de forma universal tanto en Kindle como en las tabletas Fire (por lo que en la tableta se puede acceder a películas o juegos apropiados para su edad) y luego básicamente se les puede dejar a su aire.

¿Cuál es la mejor configuración Kindle para niños?

El abanico de opciones y enfoques permite adaptar la configuración a la edad de tu hijo y al grado de autonomía que quieras que tenga. Para los niños más pequeños, querrás que su Kindle esté registrado en tu cuenta de Amazon, pero con todos los controles parentales activados, para que no tengan acceso a tu cuenta, a Cloud o al navegador web.

Entonces querrás usar Amazon Kids para ese niño. Si reciben su "propio" dispositivo Kindle, podrás controlar de forma remota el contenido al que tienen acceso. Puedes regalar libros simplemente comprándolos y asignándolos a su dispositivo, pero tendrás que añadirlos manualmente al área del niño en el propio dispositivo.

Tú mantienes el control del contenido en todo momento y puedes retirar fácilmente los libros que hayan terminado o que se les hayan quedado pequeños. Y lo que es más importante, si lo compras a través de tu cuenta, es tu contenido y puedes compartirlo con los miembros más jóvenes de la familia. Del mismo modo, a medida que los niños crecen, puedes seguir compartiendo en el futuro los contenidos más antiguos que hayas comprado para ti.

Además, si en la familia hay ávidos lectores, merece la pena suscribirse al servicio Kids+. Los libros para niños son caros y a menudo se los leen en un día, así que el acceso continuo a un montón de libros es una gran ventaja.

La mayoría de las funciones están disponibles en los modelos recientes de Kindle, pero lamentablemente todavía no están disponibles a través de las aplicaciones Kindle y algunos dispositivos más antiguos. Puedes comprobar la compatibilidad completa aquí.

Escrito por Chris Hall.