Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Un autor que ha escrito un libro sobre los hábitos digitales de los niños cree que el uso de Internet y las redes sociales debería formar parte del plan de estudios nacional de las escuelas del Reino Unido.

Es tan importante, si no más, que la educación sexual, afirma.

Hablando con Pocket-lint para el último episodio del Podcast Pocket-lint , el autor Robert Wigley, quien ha trabajado con el gobierno del Reino Unido como parte de su trabajo diario como presidente de Finanzas del Reino Unido, reveló los hallazgos de su investigación sobre los hábitos digitales de la Generación Z - no menos importante de sus propios hijos adolescentes.

La falta de una educación digital a nivel curricular le preocupa: "Necesitamos que el sistema educativo reconozca que los niños ahora desarrollan su personalidad en un mundo en línea", dijo.

"Y así, así como les damos educación sexual en la escuela como parte del plan de estudios nacional, creo que también necesitamos un uso responsable de Internet como parte del plan de estudios nacional. De hecho, yo diría que es una habilidad mucho más omnipresente necesaria anteriormente en su infancia que, francamente, la educación sexual.

"Creo que el gobierno tiene la responsabilidad aquí de introducir algún tipo de curso de educación sobre el uso responsable de Internet. Y, probablemente un poco como muchas escuelas traen a personas de fuera para enseñar educación sexual, porque es bastante complicado, es sensible y matizado, creo que esto podría ser el mismo."

Sin embargo, no solo depende del gobierno asegurarse de que su hijo esté seguro en línea, hay pasos que puede tomar usted mismo mientras tanto: "Creo que los padres deben saber un poco sobre el hecho de que cuando nos relacionamos con nuestros hijos , tendemos a hablar con ellos sobre su día sin conexión, no profundizamos mucho en su día en línea. Eso es un error ", explicó Wigley.

"No pretendo ser un gran padre, pero sé que si hablo con mi hijo, me dirá que salió y jugó al fútbol, que está en el jardín o lo que sea. Lo que no hará es decir qué estuvo haciendo en las tres horas que estuvo en Snapchat e Instagram entre las 11 de la noche y las dos de la mañana. Ese es un error de mi parte por no preguntarle. Puedes hacerlo, creo, sin fisgonear ".

Puede escuchar la entrevista completa, incluidos los pensamientos de Wigley sobre una posible legislación digital futura, como parte del episodio 105 de Pocket-lint Podcast .

Su libro, Born Digital: The Story of a Distracted Generation, también está disponible ahora.

Escrito por Rik Henderson.