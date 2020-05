Cómo configurar un teléfono Android para un niño

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Llega un momento en que su hijo necesita su propio teléfono. Como padre, es una bifurcación en el camino: por un lado, un teléfono proporciona un punto de contacto a medida que su hijo se vuelve más independiente, por otro, es una puerta de entrada al lado más oscuro de la vida en línea.

Para muchos, los profesionales superarán las desventajas, especialmente si tienes un hijo que está a punto de ir a la escuela secundaria. Desea saber que llegan de manera segura y desea que puedan comunicarse con usted si es necesario.

Podría obtener un teléfono con funciones, como el Nokia 3310 , pero en realidad, es probable que sea el momento del primer teléfono inteligente.

La ventaja inmediata que ofrece Android es el precio. Seamos honestos, mientras que muchos niños querrán el último iPhone , enviarlos a la naturaleza con un teléfono de £ 900 es un problema.

En realidad, hay muy poca diferencia significativa en la funcionalidad entre iPhone y Android: ambos ofrecen casi exactamente las mismas aplicaciones y servicios con solo unos pocos servicios de Apple que no obtendrá, como iMessage o FaceTime.

Sin embargo, lo que puede hacer es darle a su hijo un teléfono nuevo y poderoso que tal vez sea un tercio del precio. Hay muchas opciones para teléfonos asequibles, pero valoramos altamente a la familia Moto G, el último Moto G8 Power tiene algunas ventajas distintas sobre los teléfonos insignia, como la duración de la batería de 2 días.

Por supuesto, puede usar un teléfono antiguo (que muchas personas eligen hacer), pero el mayor inconveniente es que es probable que la batería sea pobre y existe la posibilidad, si tiene más de 3 años, de que no recibirá el últimas actualizaciones de seguridad de Google.

Esta es una gran decisión: (a) ¿configura a ese niño en un dispositivo con su cuenta o (b) crea una cuenta para ellos?

Las cuentas estándar de Google tienen una edad mínima de 13 años (al igual que las cuentas de Facebook), por lo que si está inscribiendo a un niño para una cuenta, debe ser tan viejo o debe decir una mentira para registrar esa cuenta. Recuerde que incluso un niño de 13 años con una cuenta de Google tiene acceso completo a servicios como YouTube, aunque también hay cuentas secundarias que ahora puede configurar, más sobre eso a continuación.

La ruta que toma marca la diferencia: cualquier teléfono Android puede aceptar una cuenta de Google, pero no todos los teléfonos aceptan múltiples usuarios. Los dispositivos en una forma bastante pura de Android sí, como Motorola o Nokia , lo que significa que puede iniciar sesión con su cuenta, es decir, la opción (a) y luego configurar un perfil para su hijo como un espacio seguro.

Alternativamente, puede iniciar sesión con su cuenta y luego deshabilitar las funciones, aunque en última instancia, es su cuenta adulta completa, con sus detalles de pago, etc., lo que puede causar problemas más adelante cuando el niño quiera su propio teléfono.

En última instancia, sospechamos que muchos optarán por la opción (b) para crear una nueva cuenta de Google y el comienzo de la independencia en línea de ese niño. Esa es la opción que recomendamos, especialmente porque Google ofrece herramientas para administrar cuentas secundarias. La forma más fácil de comenzar es configurar esa cuenta en un navegador web y configurar un grupo familiar en Families.google.com para vincular a todos.

Google Family Link proporciona una vía para que un padre configure una cuenta infantil y luego la supervise, lo que aborda muchos de los problemas relacionados con la configuración de un teléfono. Family Link establecerá muchos de los elementos detallados a continuación en la configuración adecuada, pero también significa que el padre tiene una Familia de Google, algo que también puede usarse para compartir contenido comprado y métodos de pago, si lo desea. Le aconsejamos que no comparta un método de pago; probablemente sea mejor usar tarjetas de regalo de Google Play , aunque solo pueden canjearlas las personas mayores de 13 años.

En teoría, resuelve el problema anterior, dándole una cuenta secundaria controlable que un padre puede administrar. Google Family Link no está disponible en todas las regiones, en cuyo caso hemos detallado a continuación todas las configuraciones que debe verificar y administrar en el dispositivo de su hijo.

Para comenzar con Google Family Link, deberá descargar la aplicación desde Google Play. Hay dos versiones de la aplicación, la aplicación principal que necesitará en su teléfono y la aplicación secundaria y necesitará la aplicación correcta en cada dispositivo y, lo mejor de todo, es un servicio gratuito, incluido como parte del servicio de Google.

Google Family Link es un buen punto de partida y ofrece instrucciones simples de configuración paso a paso, que le permiten establecer niveles personalizados de control en todos los dispositivos, incluidas cosas como Chromebooks y tabletas, y también hay una aplicación de iOS si lo desea. en un dispositivo Apple.

El enlace familiar de Google te da controles sobre:

Compras de Google Play, restricciones de contenido, aprobación para instalaciones de aplicaciones

Filtros en Chrome, incluidas listas blancas y negras personalizadas para sitios web

SafeSearch para eliminar resultados sexualmente explícitos y violetas en la Búsqueda de Google

Acceso a la aplicación Google Assistant y coincidencia de voz

Actividad y límites de la aplicación de Android

Seguimiento de ubicación para encontrar el dispositivo de su hijo

Informacion de cuenta

Google Photo Sharing

Controles de inicio de sesión de cuenta de Google en dispositivos nuevos

Control de actividad como el historial web y de YouTube

Una vez configurada, podrá usar la aplicación en el teléfono principal para supervisar las áreas que desea proteger, otorgar permisos para las aplicaciones y establecer límites de tiempo, para todo el dispositivo o para aplicaciones particulares. Puede exigir la hora de acostarse cuando el dispositivo no se puede usar también y el seguimiento de ubicación significa que puede encontrar fácilmente a su hijo.

Quizás la desventaja de Family Link cuando se trata de controles parentales es que puedes omitir fácilmente las aplicaciones de los límites. Por lo tanto, no puede, por ejemplo, excluir los mensajes de los límites de tiempo o la hora de acostarse, por lo que si su hijo en una pijamada y quiere ponerse en contacto, no pueden, por lo que se necesita algo de tiempo para obtener la configuración que desea .

Si decide que no desea usar Google Family Link, o si no está disponible en su región para cualquier región, hay una variedad de controles dentro de Android para asegurarse de que las protecciones estén en su lugar. Estas también son las protecciones que debe usar si decide usar un dispositivo Android que haya iniciado sesión en su cuenta, en lugar de uno para el propio niño.

Vale la pena señalar que estas áreas establecen algunos controles, pero no hay nada como el filtrado de palabras clave en los mensajes, y nada para detener el uso de cosas como Google Docs para compartir contenido inapropiado dentro de documentos aparentemente inocuos.

A pesar de no permitir cuentas hasta que tengas 13 años, Google Play tiene controles parentales que debes habilitar. Estos rigen todas las propiedades de Google Play: aplicaciones, películas, TV, revistas y música.

Abre la aplicación Google Play.

Toca el menú de hamburguesas en la esquina superior izquierda

Desplácese hacia abajo hasta Configuración y seleccione

Toca los controles parentales

Dentro de esta área, puede establecer clasificaciones de edad: PEGI para juegos, la familiar U, 12, 15 para películas y TV, así como restringir contenido explícito en revistas y música, que es un excelente punto de partida. Tenga en cuenta que la aplicación Play Music también tiene un control separado para limitar las letras explícitas en las mezclas.

Controlar todo esto significará que ha tomado algunas medidas para proteger a su hijo del contenido con el que podrían tropezar cuando busque dentro del catálogo de Android.

Usted, como padre, también puede establecer el PIN en esta área para que el niño no pueda cambiarlo y este PIN debe estar separado del PIN para el dispositivo o para su dispositivo, ya que los niños siempre aprenderán su PIN.

Controlar aplicaciones y contenido accesible es una cosa, pero los dispositivos modernos proporcionan acceso a todo a través de la búsqueda y el navegador. Sin embargo, hay algunas configuraciones para bloquearlas.

Google SafeSearch tiene como objetivo filtrar resultados explícitos como la pornografía en los resultados de búsqueda, abarcando también imágenes y videos. Sin embargo, Google admite que no es 100% exacto.

Para activar SafeSearch, deberá abrir la aplicación Google en su dispositivo Android. Dependiendo de su tipo de teléfono, esta podría ser una aplicación con el ícono G, o accesible en la configuración, o en ambas. Si tiene el widget de Búsqueda de Google en su página de inicio, también puede tocar la G a la izquierda.

Esto es lo que estás buscando:

Aquí se explica cómo llegar:

Abra la aplicación G (aplicación de Búsqueda de Google).

Toca el menú "Más" en la esquina inferior derecha.

Toque Configuración, luego General.

Alternar en el filtro SafeSearch.

También vale la pena señalar que Google no hace nada para proteger esta configuración, y cualquiera puede desactivarla nuevamente, a menos que use Family Link (arriba).

YouTube es hierba gatera para los jóvenes. A menudo es el área más solicitada, el punto de partida para resolver problemas, investigar todo, desde tutoriales de maquillaje hasta recetas, episodios de dibujos animados y guías de Minecraft.

YouTube también es un poco como el Salvaje Oeste, de alguna manera no regulado y lleno de contenido al que probablemente no quieras que llegue tu hijo. Puedes optar por YouTube Kids, pero incluso eso no es realmente seguro .

Para encontrar los controles de contenido en YouTube:

Abre la aplicación de YouTube

Toca tu foto de perfil arriba a la derecha y toca Configuración

Luego toque General

Luego active el modo restringido

Nuevamente, Google afirma que esto no es 100% exacto, pero significará que algunos contenidos marcados como inapropiados no aparecerán.

Además, al igual que la búsqueda, no hay nada que impida que el usuario secundario desactive esta configuración.

Si bien los controles específicos de Android esencialmente se detienen allí, solo proporcionan una capa de protección. La confianza juega un papel importante en el uso de su hijo en esta situación, y la confianza y la educación en seguridad en línea deben ser una parte importante de su papel como padre.

Establecer reglas y límites, así como monitorear lo que hace su hijo en línea, sigue siendo su responsabilidad. Es aquí donde las aplicaciones de control parental pueden ayudar. Hay muchas ofertas que van desde espionaje completo hasta controles más ligeros.

Podemos recomendar Screen Time , que es un equilibrio efectivo, que proporciona un poco más de protección y control para su hijo, aunque hay muchas opciones disponibles.

Establecer límites de uso y horas de acostarse

Un sistema de recompensas para otorgar más tiempo para las tareas domésticas.

Prevenir y controlar la instalación de nuevas aplicaciones.

Bloquear el acceso a aplicaciones particulares

Hay muchas ventajas al usar algo como Screen Time. Una vez instalado en el dispositivo del niño, el control se otorga a la aplicación en el dispositivo de un adulto (con Android y iPhone compatibles), por lo que obtendrá controles sin intervención física constante.

Le permitirá controlar las aplicaciones que están instaladas, necesitando permiso para nuevas aplicaciones, lo que significa que puede evitar el spam, el spyware o cualquier cosa inapropiada.

Puede controlar estrechamente los tiempos, eligiendo cuánto tiempo se pueden usar las aplicaciones cada día, al mismo tiempo que tiene un control granular sobre las aplicaciones, por lo que no puede tener restricciones en algunas si lo desea. También puede pausar el dispositivo para que no se pueda usar, si es necesario.

Más allá de eso, obtiene un registro de las búsquedas de Google y los sitios web visitados, lo que le brinda una tranquilidad adicional de saber lo que está sucediendo, pero Screen Time no llega al punto de permitirle leer todos los mensajes de su hijo. Puede o no elegir hacerlo usted mismo.

Screen Time también se puede aplicar a otros dispositivos y a otros niños. Los precios vienen en varios niveles, con extras opcionales como el rastreo de ubicación que cuesta más. Una de las ventajas de usar una aplicación de control de terceros es que una vez que su hijo tiene más de 13 años, los controles de Google Family Link técnicamente no se aplican, porque ya no se clasifica como el dispositivo de un niño. Con algo como Screen Time, puede aliviar las restricciones, pero mantener algunas en su lugar.

No es solo en el dispositivo que necesita pensar en el contenido, también está fuera del dispositivo y aquí es donde las redes también pueden proporcionar más protección.

Dependiendo del servicio que elija, vale la pena tener la cuenta telefónica del niño a su nombre, para que pueda ejecutar la cuenta. Luego puede investigar el filtrado ofrecido por la red, lo que significa que el contenido para adultos está bloqueado. Si es su cuenta, usted mantiene el control de esta configuración. La siguiente imagen es de iD Mobile.

Una vez más, no es una solución absoluta, pero puede contribuir en gran medida a garantizar que las búsquedas intencionales accidentales o presionadas por pares de contenido inapropiado no den resultados fructíferos.

Al recuperar esto en su propia red Wi-Fi en el hogar, donde se usa mucho el dispositivo de un niño, a menudo hay protecciones que puede habilitar a través de su ISP o enrutador. El siguiente es de BT.

Muchos ISP le permitirán configurar el filtrado de contenido en Internet. BT, por ejemplo, le permitirá elegir categorías para bloquear y el nivel de bloqueo que desea, así como sitios web específicos que puede incluir en listas negras o listas blancas, así como los horarios en que opera el filtrado.

Hay mucho que considerar cuando se trata de configurar un teléfono Android para su hijo. Lo más importante es que usted es responsable y tiene el control: mantener a su hijo seguro en línea es responsabilidad de los padres ser responsables y usar las herramientas necesarias.

Los niños probablemente no deseen estas protecciones y siempre se encontrarán con personas que no tienen límites. Decidir si su hijo necesita WhatsApp, considerando que casi no hay controles de privacidad en absoluto, cuando usted o los amigos de su hijo lo usan, es una decisión que tendrá que tomar.

Prohibir los teléfonos inteligentes directamente no es la respuesta a las preocupaciones en línea. Si bien eso podría mantener a su hijo alejado del lado oscuro de la web, también lo alejará en lugar de educarlo sobre cómo mantenerse seguro en línea. Finalmente, terminarán en línea tarde o temprano y es mejor hacer cumplir el uso seguro y responsable de los dispositivos.

Guiar a su hijo sobre cómo ser seguro y responsable en línea es tan parte de la crianza moderna como alentarlo a comer verduras o la alegría de leer un libro. Las aplicaciones y la configuración son solo las herramientas, la verdadera responsabilidad sigue siendo la crianza de los hijos.