Los juguetes y la tecnología navideños más populares de las últimas décadas

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Parece que cada año hay un nuevo juguete de moda que llega al mercado justo a tiempo para Navidad y con una gran demanda y existencias limitadas, las tiendas están llenas de padres que luchan por sacar el último del estante.

Durante los últimos 40 años, casi siempre ha habido una variedad de juguetes populares que han sido tanto un tormento para los padres como una alegría para los niños.

La felicidad que surge cuando ese regalo se saca de debajo del árbol y se desenvuelve es innegable, pero la molestia de llevarlo allí podría haber roto más que una cuenta bancaria.

Únase a nosotros en un recorrido por las últimas cuatro décadas para mostrarle los juguetes más populares para el período navideño.

1977 - Juguetes de Star Wars

Este año, hace 41 años, con el lanzamiento de la película original de Star Wars, llegó una ola de merchandising que incluía estas figuras de acción de Kennar. Más de 100 de estos juguetes de Star Wars se fabricaron entre 1977 y 1985, pero en el primer año de lanzamiento, salieron volando de los estantes. Las figuras de acción son conocidas por su popularidad y los modelos en caja intactos han obtenido precios increíbles en las subastas desde entonces.

1978 - simon

En 1967, Ralph Baer y sus colegas de Sanders Associates desarrollaron el primer prototipo de un sistema de videojuegos multiprograma y multijugador. 11 años después, ese mismo inventor crearía uno de los juegos para niños más populares de la época: "Simon" fue el resultado. Este juego de voluntad se inspiró en el juego para niños "Simon Says" y tenía una premisa simple: cada uno de los cuatro botones de colores debía presionarse en secuencia para que coincida con la melodía interpretada por Simon. Hágalo mal y perderá. En 1978, este sencillo juego conquistó al mundo.

1979 - Atari VCS

Aunque se lanzó originalmente en 1977, no fue hasta dos años después que el sistema informático de video Atari (más tarde conocido como Atari 2600) comenzó a ser popular. La Navidad de 1979 vio esta consola vendiéndose como pan caliente gracias a su contenido exclusivo y ese año vendió un millón de unidades. La popularidad también siguió creciendo en los años siguientes, y esta consola Atari vendió 10 millones de copias en 1982.

1980 - Cubo de Rubicks

En 1974, un escultor y profesor de arquitectura húngaro llamado Ernő Rubik inventó un rompecabezas 3D que eventualmente se conocería como el Cubo de Rubik. Este humilde juguete demostró ser increíblemente popular en 1980 cuando comenzó a comercializarse en serio. Para 1983 se estima que se vendieron 200 millones de cubos de Rubik en todo el mundo.

Curiosamente, los cubos de Rubik originales tenían 11 aristas que se podían voltear de forma independiente, lo que resultaba en 43 quintillones de combinaciones posibles. En 2007, los investigadores de la Universidad encontraron una manera de resolver el rompecabezas en solo 26 movimientos, una hazaña impresionante.

1981 - Pitufos

Los Pitufos eran pequeñas criaturas azules inteligentes que vivían en setas silvestres en el bosque. Los Pitufos comenzaron su vida en 1958 y originalmente aparecieron en cómics, pero luego se abrieron camino en la televisión y en los videojuegos, muñecas y más. Fueron los programas de televisión los que comenzaron el aluvión de merchandising en serio y los juguetes Pitufos ocuparon un lugar destacado en las listas navideñas de todo el mundo en 1981.

1982 - Bmx

El BMX fue una moda que comenzó a principios de la década de 1970 cuando los niños comenzaron a competir con sus bicicletas en un estilo inspirado en las estrellas del motocross de la época. El fenómeno de las carreras de BMX nació y la bicicleta BMX creció y creció en popularidad.

1983 - Chico de repollo

Cabbage Patch Kids fue el juguete infantil imprescindible de 1983 y quizás el primer juguete de esta lista que provocó varias peleas en las tiendas de los Estados Unidos. Los Cabbage Patch Kids tuvieron un comienzo humilde de la mano de Xavier Roberts, un estudiante de arte de 21 años que comenzó a coser estas muñecas a mano en 1978. Originalmente, las muñecas no se vendían, eran "adoptadas" con sus propios nombres. y partidas de nacimiento.

1984 - Transformadores

En 1984, Hasbro Toys inició una empresa con Takara de Japón para crear juguetes y productos para la serie animada Transformers. Esta misión de crear una línea de juguetes para los robots disfrazados, resultó esencialmente en las franquicias de juguetes más antiguas y populares de todos los tiempos, al menos para estas dos compañías. Las ventas iniciales demostraron ser un gran éxito y estos juguetes Transformer fueron muy buscados en Navidad. Mejoraron con cada año que siguió con diseños más grandes y audaces y capacidades de transformación mejoradas.

1985 - Carebears

Los Care Bears comenzaron su vida con tarjetas de felicitación, pero resultaron tan populares que finalmente se convirtieron en juguetes, programas de televisión y más. En la década de 1980, varios programas de televisión llevaron la popularidad de Care Bears a la corriente principal, pero con The Care Bears Movie en 1985, estos peluches de peluche comenzaron a venderse como locos. Los osos cariñosos ocuparon el primer lugar en muchas listas de deseos navideños en todo el mundo.

1986 - Teddy Ruxpin

Teddy Ruxpin fue uno de los primeros osos de peluche parlantes y el abuelo de cientos, si no miles, de juguetes similares desde entonces. Este osito tenía una cinta de casete pegada a su espalda que le permitía contar historias con movimientos de la boca y los ojos que estaban sincronizados con el audio.

1987 - Bola de Koosh

La extremadamente popular pelota Koosh fue inventada por Scott Stillinger en 1986 cuando tenía problemas para enseñar a sus hijos pequeños cómo atrapar y encontrar pelotas normales que rebotaban demasiado. Creó la pelota Koosh, que estaba destinada a ser lo suficientemente suave como para no lastimar o rebotar cuando se lanza y también más fácil de atrapar que una pelota normal. Tenía tanta confianza en el diseño de la bola Koosh original y en lo bien que funcionaba que dejó su trabajo para comenzar a fabricar. También fue una buena elección y la bola Koosh se convirtió en el juguete más vendido de 1987.

1988 - consola NES

Casi una década después de que la Atari 2600 llegara a los hogares de las personas, Nintendo lanzó la primera de sus exitosas consolas de juegos al mercado mundial. Con Duck Hunt, Super Mario Bros y más lanzados por primera vez en este sistema, NES llevó a Nintendo a la vanguardia de la industria del juego y los convirtió en un nombre familiar.

En 1988, NES fue la consola elegida y Nintendo logró vender siete millones de sistemas a finales de año superando en ventas a los competidores de computadoras domésticas por un millón de millas.

1989 - Game Boy

En 1989, Nintendo lanzó al mercado una de las primeras consolas portátiles de ocho bits. Esta fantástica pequeña losa gris era un sistema de juego basado en cartuchos que permitía a los niños de todo el mundo llevar sus juegos con ellos, dondequiera que fueran. No fue la primera consola portátil, pero su lanzamiento fue perfectamente sincronizado y los juegos que estaban disponibles en ese momento la convirtieron en una sensación. En su primer lanzamiento en los Estados Unidos, Game Boy vendió 40.000 unidades el primer día y, junto con Game Boy Color, pasó a vender más de 118 millones de unidades en todo el mundo durante su vida.

Sin embargo, en la Navidad de 1989, Game Boy era el juguete más popular y un clásico de los juegos que viviría en la nostalgia durante los próximos años.

1990 - Tortugas Ninja mutantes adolescentes

En 1990, la película Teenage Mutant Ninja Turtles arrasó en los cines: recaudó 200 millones de dólares en taquilla y se convirtió rápidamente en la película independiente más taquillera de la época. Las figuras de acción eran igual de populares y los niños de todo el mundo se peleaban por quién era la mejor tortuga y exigían la colección para Navidad.

1991 - Pogs

En realidad, la historia de los POG se remonta a la década de 1920 en Hawái, cuando los niños usaban tapas de botellas de leche como un juego. Décadas más tarde, el juego simple se abrió camino en la corriente principal cuando los discos POG comenzaron a venderse y el juego de Hawaiin tomó al mundo por sorpresa. Los niños de todas partes luchaban en el patio de recreo para ver quién podía obtener la mayor colección de POG.

1992 - Hablando de Barney

Barney fue la estrella principal del exitoso programa de televisión para niños "Barney & Friends" que comenzó su vida en 1992 y continuó funcionando hasta 2009. Los juguetes Talking Barney fueron los juguetes más populares a la venta en la Navidad de ese primer año y demostraron lo mucho que los niños Me encantó el espectáculo. Barney también fue el segundo juguete popular con forma de oso de peluche parlante que apareció después de Teddy Ruxpin.

1993 - Talkboy

Talkboy era un reproductor de casetes y grabador que en realidad comenzó como un accesorio para las películas de Home Alone, pero resultó tan popular que se hizo un modelo funcional en el período previo al Black Friday de ese año. Para Navidad, todos querían uno y se vendían como pan caliente. El modelo de lujo presentaba un modo de reproducción lenta que permitía a los niños manipular sus voces y les encantaba.

1994 - Power Rangers

Cuando una banda de niños étnicamente diversos con superpoderes estaba en la televisión luchando contra alienígenas, todos los niños pensaban que ellos también podían ser superhéroes. Los Mighty Morphin Power Rangers fueron un gran éxito y también lo fueron los juguetes y la mercancía que se lanzaron ese año y se vendieron por miles en los años siguientes. En 1994, las figuras de acción volaban de los estantes a tiempo para Navidad.

1995 - Beanie Babies

Beanie Babies era una línea popular de juguetes de peluche hechos con frijoles en lugar del relleno tradicional de otros juguetes de la época. La forma en que estaban rellenos significaba que podían posarse fácilmente y a los niños les encantaban. 1995 fue su año de venta más popular y estos juguetes se han seguido vendiendo creando una marca conocida en los años siguientes.

1996 - Tickle Me Elmo

Gracias a una ola de marketing, Elmo, del popular programa infantil Sesame Street tuvo una gran demanda como regalo de Navidad en 1996. La demanda superó la oferta y estalló un frenesí de compras durante la temporada navideña que vio a los padres peleando en las tiendas para tener en sus manos la última moda. Tickle Me Elmo incluso consiguió que arrestaran a algunos padres mientras peleaban. También se rumorea que un comprador desesperado pagó $ 7,100 por un solo Elmo en un intento desesperado por mantener feliz a su hijo el día de Navidad.

1997 - Tamagotchi

Tamagotchi es recordado con cariño como "la mascota original de realidad virtual". Este pequeño juguete tenía a los niños a cargo de una mascota digital a la que tenían que alimentar, lavar y cuidar en general o arriesgarse a que murieran y tener que empezar de nuevo. El juguete de bolsillo se vendió en cantidades increíbles y 1997 fue el año para tener uno. Para 2010, más de 76 millones de Tamagotchi se habían vendido en todo el mundo e incluso reapareció este año .

1998 - Furby

Furby es el "amigo electrónico" lanzado en 1998 y un juguete peludo que podía hablar y parpadear. Furby fue tan popular que la demanda superó la oferta y el precio se disparó en el período previo a la Navidad. Más de dos años después del lanzamiento, Furby había vendido 40 millones de unidades en todo el mundo.

1999 - Pokmon

En 1999, la serie animada Pokémon se abrió paso en un juego de cartas coleccionables que fue el juguete más vendido de ese año. Los juguetes y productos de Pokémon han demostrado ser populares en varias formas en los años siguientes y esta oscura caricatura japonesa ha tomado al mundo por asalto.

2000 - Scooters de afeitar

El humilde scooter ha sido un juguete popular para los niños de todo el mundo durante años, pero en 2000 el Razor Scooter fue especialmente popular después de que Dan Green consiguiera un backflip con uno. Solo en 2000, el Razor Scooter vendió más de cinco millones de unidades y muchos niños encontraron uno envuelto de manera insustancial debajo de su árbol de Navidad.

2001 - Bratz

Las Bratz eran una línea de productos de muñecas de moda que volaron de los estantes de las tiendas en el período previo a la Navidad de 2001. Las pesadas muñecas de moda maquilladas causaron varias controversias, especialmente cuando se supo que estaban siendo fabricadas por trabajadores chinos mal pagados pero vendidas a alto margen de beneficio. En 2008, Mattel ganó una demanda por derechos de autor de $ 100 millones contra los fabricantes de Bratz debido a la similitud con las muñecas Barbie.

2002 - Beyblades

Los Beyblades fueron otra sensación japonesa de juguetes que surgió gracias a una popular serie de anime y manga. Estos juguetes de peonza fueron utilizados por niños de todo el mundo cuando tenían "Beybattles" en el patio de recreo para ver quién sería coronado campeón. Las competiciones oficiales de Beyblade incluso comenzaron a atraer a miles de espectadores. La popularidad disminuyó lentamente en los años siguientes, pero en 2002 los Beyblades tomaron al mundo por sorpresa.

2003/2004 - Robosapien

En 2003 y 2004, Robosapien fue el colmo de los juguetes de alta tecnología. Un robot de juguete a control remoto con 67 acciones, movimientos y ruidos preprogramados diferentes. El control remoto de 21 botones hizo que los niños se emocionasen mientras hacían bailar a los pequeños robots, tirarse pedos y eructar a su antojo. Más de 1,5 millones de Robosapiens vendidos durante la temporada navideña de 2004.

2005 - Xbox 360

2005 fue el año de la Xbox 360, la nueva consola increíblemente popular de Microsoft que comenzó a venderse justo a tiempo para Navidad. Con la escasez de suministro, la Xbox 360 se abrió camino rápidamente en eBay con personas que revenden la consola por más del doble del precio minorista. A pesar de esto, la Xbox 360 no vendió originalmente tantas unidades como esperaba Microsoft, pero aun así logró vender seis millones de unidades solo en Europa en 2008. Sin embargo, al menos superó a Sony.

2006 - Sony PlayStation 3

Xbox pudo haber gobernado la temporada navideña en 2005, pero 2006 sería el año de Sony. La PlayStation 3 de Sony se encontró con multitudes y colas mientras la gente trataba desesperadamente de conseguir una a tiempo para las vacaciones. Una PS3 de preventa incluso se vendió en eBay por $ 3,000, lo que muestra cuán locamente apasionados estaban las personas con las nuevas máquinas de juego. La PlayStation 3 también dio lugar a varios incidentes delictivos cuando la gente intentó hacerse con uno. A algunos clientes les dispararon, a otros les robaron y otros aún lucharon por ser los primeros en tener uno. Existe el rumor de que un fan incluso envenenó a sus compañeros de cola con laxantes cuando escuchó que se iban a quedar sin unidades antes de llegar al frente de la fila. Caos del consumidor en su máxima expresión.

2007 - iPod Touch

En 2007, la primera generación del iPod Touch de Apple llegó al mercado justo a tiempo para Navidad. La "revolucionaria interfaz multitáctil y la red inalámbrica Wi-Fi incorporada" de Apple compró videos, música y más a personas de todo el mundo. Steve Jobs una vez se refirió al iPod Touch como "ruedas de entrenamiento para el iPhone" y este pequeño dispositivo fue el dispositivo imprescindible de la Navidad de 2007.

2008 - Elmo en directo

Una vez más, Elmo entra en nuestra lista como el juguete navideño más popular de 2008. Esta vez, el pequeño pelirrojo podría agitar el brazo, sentarse, pararse y moverse con un simple cosquilleo o un apretón. Elmo Live también tenía capacidad de voz e incluso podía reaccionar a las voces individuales de los niños.

2009 - Rincn

Antes de que el Kindle de Amazon se convirtiera en el dispositivo de lectura electrónica, el eReader de Barnes & Noble Nook era el dispositivo electrónico imprescindible para leer un buen libro. Para la Navidad de 2009, el Nook superó las ventas de Kindle de Amazon simplemente por tener una pantalla adicional y capacidades de Wi-Fi, lo que lo hace fácil de usar y una forma agradable de leer frente al fuego navideño.

2010 - iPad de Apple

Desde su lanzamiento inicial en 2010, el iPad de Apple se ha convertido en sinónimo de tabletas. La primera tableta delgada que permitió a los usuarios ver películas, navegar por la web y jugar juegos, todo desde la comodidad de su sofá. A pesar de su lanzamiento a principios de año, el iPad de Apple seguía siendo el dispositivo imprescindible del período navideño de ese año.

2011 - Vamos a rockear Elmo

Lets Rock Elmo vino equipado con un micrófono, pandereta y batería. ¡Como si los juguetes de los niños no hicieran suficiente ruido! Lets Rock Elmo podía cantar seis canciones e interactuar con una variedad de juguetes e instrumentos musicales relacionados que, por supuesto, se vendían por separado. Los niños realmente afortunados incluso tenían el Cookie Monster en el teclado también, para la experiencia completa del rock de los muppets.

2012 - Wii U

La Nintendo Wii-U fue la consola de videojuegos de octava generación de Nintendo y se lanzó para competir con la PlayStation 4 de Sony y la Xbox One de Microsoft. La Wii-U tuvo una acogida positiva y fue una compra popular para la Navidad de 2012. Después del lanzamiento, la Wii-U vendió 13,56 millones de unidades en todo el mundo.

2013 - Grandes abrazos Elmo

Una vez más, Elmo aparece en nuestra lista como el juguete imprescindible para Navidad. Este suave peluche era capaz de devolver los abrazos de los niños, cantar canciones de cuna y jugar varios juegos también. Esta versión de Elmo también podría decir 50 sonidos y frases diferentes para entretener a los niños y ayudarlos a aprender.

2014 - Mueca Elsa

Frozen podría ser más recordado por la canción "Let It Go" que distrajo a los padres, pero la película más popular de Disney de la época también fue seguida por una ola de mercancía imprescindible. Snow Glow Elsa Doll fue muy buscada alrededor de la Navidad de 2014 y, para consternación de los padres, de hecho cantó la canción y recitó varias líneas de la película.

2015 - BB8

Star Wars siempre ha sido popular, los juguetes de Star Wars también lo son. Entonces, cuando Disney se unió a Lucas Arts, todos sabían que ese año habría algunos juguetes muy especiales en el mercado. Los droides de Star Wars son lindos y divertidos, también son una fuente de ingresos cuando se trata de juguetes y mercadería. El droide BB-8 no fue una excepción. Este bot controlado por voz hecho por Sphero fue el juguete más popular en el período navideño de 2015 y estaba repleto de características y funcionalidades que tanto a niños como a adultos les encantaban.

También le dimos nuestro premio Editors Choice ese año.

Revisión de Sphero BB-8: el droide de Star Wars de Force Awakens cobra vida

2016 - NES Mini

El sistema de consola Nintendo NES fue tan popular la segunda vez en 2016 como lo fue cuando se lanzó por primera vez en 1983. El nuevo y mejorado mini sistema trajo alegría nostálgica a todos los adultos que estaban desesperados por revivir su juventud de juego. . Aunque estamos seguros de que muchos padres lo compraron para sus "hijos" o al menos los usaron como una buena excusa. El NES Classic Mini vino con una magnífica colección de juegos clásicos de 8 bits, una sensación auténtica y un precio fantástico. Pero la alta demanda hizo que fuera un poco difícil conseguirlo a tiempo para Navidad.

Revisión de NES Classic Mini: se queda un poco corta

2017 - Cozmo

Para 2017, el juguete elegido es el robot Cozmo de Anki, un robot programable y totalmente personalizable que ayuda a los niños a aprender a codificar. Cozmo es de tamaño pequeño, pero de precio elevado, por lo que puede ser necesario convencerlo, pero es un pequeño droide inteligente que encantará tanto a niños como a adultos.

Este pequeño robot parece sacado de una película de Pixar y es tan lindo como inteligente.

Vista previa de Cozmo: el amigo robot Anki llega por fin al Reino Unido

2018 - Robot AI Boxer

Parece que los robots llegaron para quedarse. Tras el éxito de Cosmo, este robot no es tan inteligente, pero sin duda es atractivo para muchos. Aunque el último juguete más vendido de 2018 aún no se ha decidido, muchos creen que será una Navidad Boxer con el robot vendiéndose bien en Amazon y siendo uno de los 12 mejores juguetes para Navidad en el evento Dream Toys de este año según lo votado por Independent Toy. minoristas.

Tiene un rostro expresivo de matriz de puntos que ofrece expresiones e interacciones con el jugador. Puede detectar movimiento frente a él y responder a él de diversas formas. Seguir los dedos o patear una pelota pequeña es solo la punta del iceberg. Se puede escanear una variedad de cartas para que juegue una amplia variedad de juegos. Lo mejor de todo es que no necesitas un teléfono inteligente para jugar con él.

2019 - LOL Sorpresa! Glamper 2 en 1

Con una mención de honor al Nerf Fortnite SP-L Blaster, este tiene que ser el juguete más esperado de 2019, aunque ambos están en la lista de las mejores opciones de DreamToys para esta Navidad. El Glamper (sí, esa es una palabra ahora) es ciertamente muy esperado; Los unboxings han acumulado más de nueve millones de visitas en YouTube. Hay 55 elementos en el conjunto, mientras que el remolque se despliega completamente como puede ver. Para mayores de 6 años.

2020 - PS5 y Xbox Series X

No importa en qué campo te encuentres, PlayStation o Xbox, no se puede negar que ambas consolas han tenido una gran demanda en 2020.

La gran demanda ha llevado a que se agoten las existencias y que los revendedores y revendedores utilicen bots para obtener grandes ganancias. Si logró obtener una de estas consolas en 2020, seguramente fue uno de los pocos afortunados.

Escrito por Adrian Willings.