Cómo reiniciar tu Mac

(Pocket-lint) - Estos son los pasos que deberá seguir antes de encontrar un nuevo propietario para su Mac.

Hace solo un par de años, si deseaba vender su computadora, lo único de lo que tenía que preocuparse era asegurarse de que se borraran todos sus datos y que la pantalla no tuviera manchas.

Ahora, en la era de iCloud y una red Find My en constante crecimiento, deberá realizar un par de pasos adicionales antes para asegurarse de que su dispositivo esté listo para venderse en línea y encontrar un nuevo hogar. Lo guiamos a continuación.

Lo primero es lo primero, y este es el más importante: elimine la Mac de su cuenta Buscar mi. Por favor, necesitará hacer esto, y este es el motivo.

Muchos compradores de eBay y Craigslist se han visto acorralados después de comprar una Mac de segunda mano solo para darse cuenta de que la computadora aún no se había eliminado de la red Find My del propietario original . Esto evita que el nuevo propietario inicie sesión en su propia cuenta de iCloud, lo que hace que la Mac sea inútil hasta que el propietario original actúe.

Afortunadamente, el propietario original puede remediar la situación de forma remota si alguna vez se encuentra en esta posición después de vender su Mac. Todo lo que necesitan hacer es conectarse y visitar la versión del navegador web de iCloud. Una vez allí, toque Buscar mi y en la parte superior de la pantalla verá una lista de todos sus dispositivos. Dentro de esa lista, puede presionar fácilmente X para eliminar un dispositivo de su cuenta.

Si tiene un historial de haber invertido en el ecosistema de Apple, es posible que se sorprenda de la cantidad de dispositivos que se enumeran allí. Puede surgir confusión si echas un vistazo a tus "Dispositivos" dentro de la configuración de iCloud, ya que solo verás tus controladores diarios activos allí: dispositivos que actualmente están registrados en iCloud y conectados a Internet.

Sin embargo, en la red Find My, hay una buena posibilidad de que un puñado de sus viejos iPads, laptops o iPhones estén ahí "No disponibles" porque la batería de ellos no se ha cargado en mucho tiempo. En cualquier caso, siempre es importante recordar quitar cualquier dispositivo Apple que venda de su cuenta Find My para no tener problemas de ortografía para su próximo propietario.

Apple recomienda además que reinicie la NVRAM de sus dispositivos antes de que cambie de manos, y hacer esto solo debería tomar un momento, así que esto es lo que debe hacer.

Apaga tu Mac Una vez apagado, vuelva a encenderlo mientras mantiene presionadas las teclas Opción, Comando ⌘, "P" y "R" durante unos 20 segundos.

Y eso es. Se restableció la NVRAM de su computadora, que se relaciona con ciertas características de seguridad. Eso fue fácil.

Ahora que reinició su NVRAM y sacó el dispositivo de su red Buscar mi, deberá cerrar sesión en iCloud en Preferencias del sistema. Para hacer esto, simplemente abra Preferencias del sistema> ID de Apple> luego presione Descripción general o iCloud dependiendo del sistema operativo que esté ejecutando> Toque Cerrar sesión. Después de una probable solicitud de contraseña, estará todo listo y listo para comenzar.

Sin embargo, si aún no ha realizado una copia de seguridad de sus datos con iCloud, querrá hacerlo primero antes de cerrar la sesión. Para asegurarse de tener una copia de seguridad reciente de todos los archivos de su Mac antes de venderlos, vaya a la misma página de configuración de iCloud en Preferencias del sistema y observe si todo en la lista tiene una marca de verificación azul al lado. Si lo hace, significa que esos archivos están respaldados y almacenados de forma segura en iCloud. Por supuesto, si todo lo que ve es un cuadro blanco vacío, deberá activarlos antes de que sus datos se carguen en línea.

Por fin, finalmente estamos listos para la eliminación de datos. Ahora que sabe que todos sus archivos e información se cargan de forma segura en iCloud y se desconectan y eliminan correctamente de su cuenta, querrá hacer lo siguiente:

Apaga tu Mac por completo. Presiona el botón de encendido mientras mantienes presionadas las teclas Comando ⌘ y "R". No lo suelte durante al menos cinco a 15 segundos. En el menú Utilidades de macOS, seleccione Utilidad de Discos. Seleccione la unidad más alta del menú de la izquierda, luego presione Borrar. Es posible que le pida que cambie el nombre de la unidad y elija entre un par de configuraciones de menú, pero puede dejarlas preseleccionadas como están. Una vez que confirme el borrado, salga de la Utilidad de Discos y regrese al menú principal de Utilidades de macOS. Seleccione Reinstalar macOS y siga las instrucciones para instalar una copia nueva del último sistema operativo.

Ahí está, amigos, eso es todo. El proceso toma desde unos pocos minutos hasta más de una hora, pero al final, su computadora ejecutará una copia limpia del último macOS sin ningún vínculo con sus archivos personales o cuenta de iCloud . Debería estar listo para entregar su Mac ahora a su nuevo propietario y disfrutar de la tranquilidad de saber que no recibirá ninguna llamada telefónica enojada después de la venta sobre cómo su ID de Apple todavía está vinculada de alguna manera a su máquina anterior.

Sin embargo, vale la pena señalar antes de cerrar sesión que Apple parece ser consciente de la naturaleza engorrosa de la transferencia de dispositivos. En las últimas versiones beta de iOS 15 , se ha agregado una función a la Configuración llamada "Prepararse para un nuevo iPhone / iPad". Esta opción elimina todo el trabajo manual del proceso y simplifica la transición de iOS a un solo paso.

Crucemos los dedos en el siguiente macOS ofrece una opción "Vender Mac", restableciendo la NVRAM, eliminando iCloud y Find My device, y reinstalando el SO con un solo clic de menú. Aunque hasta entonces, estos pasos anteriores son su mejor opción.