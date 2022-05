Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Divulgación: Los propietarios de este contenido pueden ser pagados para recomendar criptodivisas. El contenido de esta página, incluyendo cualquier opinión positiva de Pacman Frog, Solana o Hedera puede no ser neutral o independiente. Este artículo no constituye un asesoramiento financiero. Sólo debe invertir lo que pueda permitirse perder.



El mundo de las criptodivisas tiene mucho que admirar, ya que ofrece a las personas la oportunidad de obtener un mayor control sobre sus vidas financieras, al tiempo que pueden ganar millones de dólares. Incluso si no estás convencido de que merezca la pena invertir en criptodivisas, no puedes ignorar la comunidad de inversores en constante expansión.

Quienes están dispuestos a invertir en criptodivisas siempre están buscando mejores oportunidades. Los inversores suelen estar confundidos sobre si invertir en una criptodivisa estable o en una más nueva con menos estabilidad. Pues bien, cada una tiene sus pros y sus contras. En este artículo, le proporcionaremos tres grandes opciones para invertir su dinero duramente ganado, Pacman Frog (PAC), Solana (SOL) y Hedera (HBAR).

Con su reciente preventa, Pacman Frog (PAC) ha recibido mucha atención por parte de los inversores potenciales, y más personas se unirán a medida que el espacio de las criptomonedas continúe expandiéndose. Cuenta con un equipo dedicado que estudia los últimos avances académicos, combinados con observaciones en los mercados financieros. Desarrollaron una estrategia utilizando métodos probados, lo que condujo a su desarrollo. Debido a la naturaleza de Pacman Frog (PAC) como DAO, el desarrollo de una comunidad fuerte es uno de los principales objetivos de las criptodivisas. La DAO es una organización autónoma descentralizada que, a medida que crece, se reúne para tomar decisiones en beneficio de las criptodivisas.

Gracias a varios contratos inteligentes y a la infraestructura construida sobre la cadena de bloques, esta criptodivisa utiliza el ecosistema SOL para ser totalmente descentralizada, rápida y asequible. También es extremadamente intuitiva, lo que proporciona a los usuarios una excelente experiencia de negociación. Su velocidad es única en lo que respecta a la eficiencia. Presume de realizar 65.000 transacciones por segundo, a diferencia de las 30 transacciones por segundo de Ethereum (ETH). Por lo tanto, los expertos en criptodivisas creen que podría ser útil para una nueva generación de transacciones.

Además, pretende hacer crecer una comunidad descentralizada mediante la prestación de diversos servicios en un entorno siempre cambiante. Su objetivo es construir una empresa dirigida por la comunidad centrada en las NFT y en la financiación de juegos (GameFi). El propósito de la red es concienciar a la gente de todo el mundo de las diversas dificultades que el blockchain y las criptomonedas pueden resolver fácilmente.

Solana (SOL) es uno de los próximos candidatos a blockchain más importantes, ya que promueve unos costes de transacción más rápidos y bajos a expensas de la centralización que blockchains como Ethereum (ETH). Su avanzada tecnología protege la blockchain de los cuellos de botella y los retrasos graves. Sin embargo, se enfrenta al problema de los hackers malintencionados que causan problemas en la red.

Solana (SOL) utiliza su modelo Proof of History y el más popular y extendido Proof of Stake. La combinación de estos modelos produce una red muy rápida. Es ideal para la industria del criptojuego debido a su alto volumen de transacciones y a su velocidad. Las blockchains alternativas suelen ser caras y lentas, lo que no atrae a mucha gente. A partir de ahora, tiene una capitalización de mercado de más de 32 mil millones de dólares, lo que la convierte en la sexta criptodivisa más grande del mundo.

Hedera (HBAR) demuestra que su tecnología única puede manejar muchas transacciones simultáneamente. Lo demuestra la impresionante cifra de 6,5 millones de transacciones al día, con una velocidad media de 0,5 segundos por transacción. Es un sistema de pago masivo que tiene el potencial de ser un serio competidor de los principales líderes del mercado, como Visa. Se consigue gracias a la continua adopción de criptodivisas en todo el mundo.

Hedera (HBAR) introdujo la tecnología llamada Hashgraph, y esta tecnología hace que Hedera sea mejor que muchas otras alternativas de blockchain. Con Hashgraph, es mejor en escalabilidad, coste y velocidad. Sus transacciones tienen una tarifa media de sólo 0,0001 dólares y normalmente llegan en cinco segundos. Hedera afirma que su sistema puede manejar más de 1000 transacciones por segundo, mejor que la mayoría de los sistemas. Con una capitalización de mercado de más de 3.000 millones de dólares, actualmente ocupa el puesto 35 de las criptodivisas a nivel mundial.