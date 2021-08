Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En 2016, Rolling Stone lo llamó el programa de televisión número uno más grande de la historia, y cualquiera que haya visto un episodio seguramente sabe que Los Soprano es sin duda uno de los programas más intrigantes y estratificados de todos los tiempos.

Su creador, David Chase, ha sido liviano en el trabajo complementario para acompañar la serie, además de un videojuego de PS2 forzado por HBO en 2006 en el que asumirías el cargo de hijo del fallecido Sal "Big Pussy" Bonpensiero en su En la búsqueda de unirse al equipo de Tony Soprano, la totalidad del universo de los programas existe únicamente dentro de las seis temporadas transmitidas por HBO.

Por supuesto, como todos sabemos, eso está a punto de cambiar con el lanzamiento de The Many Saints of Newark el 1 de octubre. La película actúa como una precuela de Los Soprano y una historia de origen para Tony mientras aprende los entresijos de la mafia a través de Dickie. Moltisanti, el padre de Los Soprano, co-líder Christopher.

En caso de que se esté preguntando quién podría ocupar el lugar legendario de James Gandolfini y su actuación única en una generación, no es otro que el propio hijo de los actores, Michael Gandolfini, quien se sentará en el papel protagónico como el adolescente. Tony S.

En cuanto al padre de Christopher Moltisanti, Dickie, ese papel será interpretado por Alessandro Nivola, conocido por sus papeles en American Hustle y A Most Violent Year.

La película también contará con las actuaciones del aclamado actor de la mafia Ray Liotta, la nominada al Premio de la Academia Vera Farmiga y la estrella de Hamilton, Leslie Odom Jr.

Johnny Boy y Junior Soprano

Aquí está el elenco y el equipo completo según IMDB.

Michael Gandolfini como Anthony "Tony" Soprano

Alessandro Nivola como Dickie Moltisanti

Leslie Odom Jr. como Harold McBrayer

Jon Bernthal como Giovanni "Johnny Boy" Soprano

Corey Stoll como Corrado "Junior" Soprano Jr.

Ray Liotta como "Hollywood Dick" Moltisanti

Vera Farmiga como Livia Soprano

Billy Magnussen como Paulie "Walnuts" Gualtieri

John Magaro como Silvio Dante

Después de casi dos años de retrasos debido a la pandemia de COVID-19, The Many Saints of Newark finalmente se lanzará el 1 de octubre de 2021.

Puedes ver un avance de The Many Saints of Newark aquí mismo.

¡Sí! The Many Saints of Newark estará disponible para su transmisión en HBO Max a partir del 1 de octubre de 2021, el mismo día en que se estrene en los cines de los Estados Unidos y otros lugares del mundo que admiten COVID. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el acuerdo de transmisión de HBO Max solo es válido durante los primeros 31 días después del lanzamiento. Una vez finalizado el mes, The Many Saints of Newark se retirará del servicio de transmisión por un período de tiempo antes de regresar a los servicios de transmisión en algún momento en el futuro.

Puedes ver las seis temporadas de Los Soprano exclusivamente en HBO Max en los Estados Unidos, ya que HBO Max aún no está disponible en el Reino Unido. Cuesta $ 14,99 por mes.