Cómo hacer que su trabajo sea más sostenible

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La sostenibilidad es uno de esos objetivos que se pueden alcanzar tanto a nivel macro como micro en el mundo profesional. Si eres un engranaje en una máquina más grande, puedes presionar por el cambio, mientras que aquellos que tienen más control sobre las decisiones de un negocio tienen el poder de hacer un impacto real.

Pero, ¿cuáles son algunos de los pasos que realmente podría dar, prácticamente, si está buscando hacer que su vida laboral sea menos dañina para el medio ambiente y más sostenible? Hemos reunido algunas ideas que podrías usar, ya sea como trampolín para cambios más complejos, o como simples medidas de un solo paso que pueden aliviar tu conciencia y animar a otros a emular tu actitud.

Nuestro primer punto podría parecer obvio, aunque sólo sea porque muchas empresas lo han estado haciendo durante años, pero reducir el material impreso y mover la documentación en línea es realmente una idea clara. Por cada oficina grande y moderna que tiene una política sin papeles, hay algunas empresas más pequeñas que no la han traído.

A menudo hay razones claras por las que podría ser una transición dolorosa, especialmente cuando las personas están tratando con material impreso o simplemente tienen sistemas heredados que parecen exigir copias en papel. La realidad es, sin embargo, que cada equipopodríacambiar a sistemas sin papel con un poco de esfuerzo, y ahora hay muchos programas por ahí para permitir la colaboración en línea, ya sea a través de Google Suite o simplemente canales activos de Slack. Más que otros pasos, reducir los pedidos de papel y el uso de papel resultará en un cambio tangible.

.

No queremos ser insensibles - sabemos que incontables personas en todo el mundo actualmente no tienen otra opción que evitar viajar y trabajar desde casa, debido a la pandemia del COVID-19 en curso.

Sin embargo, si la gente está buscando forros de plata, uno podría ser que muchas empresas tengan la oportunidad de permitir patrones de trabajo más flexibles, y de darse cuenta de que gran parte de su fuerza de trabajo podría trabajar desde casa con mayor regularidad, incluso en condiciones regulares. Cada vez que te quedas en casa para trabajar, ahorras el valor de las emisiones de un viaje, y lo mismo ocurre con una reunión realizada en línea en lugar de en persona.

Incluso si volvemos a la normalidad y usted regresa a su viaje, piense en maneras de evitar las emisiones, ya sea en bicicleta al trabajo o alentando a socios remotos a no viajar para reuniones cortas.

Por supuesto, si desea hacer un impacto aparte de sus comportamientos de trabajo, o incluso compensar su impacto pasado en el medio ambiente global, una manera fácil de hacerlo es a través de esquemas de neutralización del carbono.

No queremos tocar nuestro propio cuerno demasiado, pero si podemos hacerlo, tú también. Hay muchas herramientas para que pueda calcular su tonelaje estimado de carbono anualmente, incluyendo la Calculadora de Huella de Carbono de WWF. Le ayudará a resolver su impacto áspero, para que pueda compensarlo.

Esto se puede hacer a través de esquemas como el carbono forestal en el Reino Unido, que plantará y mantendrá árboles de acuerdo con la cantidad de carbono que necesite compensar. Por supuesto, la compensación debería combinarse idealmente con un cambio de comportamiento, pero tiene la ventaja de ser algo que puedes hacer desde tu escritorio, fácilmente.

Otro paso importante que puede dar para mitigar su impacto en el planeta es tomarse el tiempo para investigar cualquier equipo que utilice y compre como negocio o para uso profesional. Una vez más, esto puede ser a pequeña escala o más amplio.

Podría significar que si necesitas un teléfono nuevo consideras algo como el FairPhone 3, construido con un ojo firme en la sostenibilidad. O si necesita una nueva silla de oficina, puede encontrar una empresa que use materiales reciclados y reciclables en lugar de comprar un modelo más barato y endeble destinado al vertedero. A nivel personal, esto puede ser un cambio manejable.

Sin embargo, si eres capaz de influir en las decisiones de una gran empresa, podrías tener un impacto real. Algunos edificios de oficinas tienen miles de sillas, escritorios, computadoras y otros materiales involucrados. Cambiar la forma en que se adquieren para hacer de la sostenibilidad una suposición podría tener un impacto real. De hecho, incluso podría presionar para que su negocio se ubicara dentro de edificios de oficinas que tienen altas puntuaciones de sostenibilidad y propiedades de captura de energía, lo que contribuirá a fomentar la construcción y renovación de más de estos edificios.

Por supuesto, es posible que pueda controlar sus propias acciones, y las de su negocio hasta cierto punto, pero surge otra complicación cuando recurre a sus socios comerciales. Ya sea que forme parte de una cadena de suministro, o trabaje con otras empresas en proyectos, o los contrate para brindarle servicios, otra forma de hacer que su trabajo sea más ecológico es fomentar la sostenibilidad entre sus socios.

Esto podría significar hacer de la sostenibilidad una prioridad a la hora de licitar el trabajo y elegir socios, o podría significar simplemente hablar con la dirección de esas empresas sobre lo que están haciendo, pero si puedes animar a otras empresas a tomar medidas positivas, sin alienar a la gente, estarás haciendo un buen trabajo que va más allá de su propia vida laboral.

Hemos repasado algunas de las formas sencillas en las que puede abordar para que su trabajo sea más sostenible, pero es importante recordar que es probable que no pueda realizarlas todas fácilmente, al menos no inmediatamente. Eso no es malo: la clave es permanecer positivo y hacer los pequeños cambios que puedas.