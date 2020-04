Vodafone dice que la demanda de banda ancha aumentó en un 15 por ciento después del cierre del Reino Unido

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Vodafone dice que su red de banda ancha en el Reino Unido experimentó un aumento en el uso de alrededor del 15 por ciento durante los días laborables la semana pasada después de que el gobierno del Reino Unido anunciara un bloqueo.

La red dice que el uso diurno ahora refleja un domingo típico, generalmente el día más ocupado de la semana con personas que transmiten películas y nuevos episodios de televisión.

Esa cifra es mucho más baja de lo que algunos esperaban cuando la UE pidió a los proveedores de transmisión, incluidos Netflix y Prime Video , que redujeran su calidad de transmisión .

Por el contrario, el tráfico de transmisión de música móvil se redujo alrededor de un 16% desde el comienzo de la semana pasada cuando la gente dejó de viajar.

Como hemos informado anteriormente, la demanda de redes de banda ancha está dentro de la capacidad de la red después de los temores tempranos de que la transmisión constante, los juegos y el trabajo en el hogar estresen la red. De hecho, como BT nos dijo la semana pasada , el pico más alto registrado durante el día ni siquiera alcanzó la mitad de lo que la red es capaz de hacer.

El pico más alto de BT durante el día hasta el momento fue de 7.5TB / s, mientras que el pico más alto de la noche registrado por BT (antes de la crisis) fue de 17.5Tb / s. Eso fue causado por un trío de eventos: una actualización de Red Dead Redemption II y el lanzamiento de Call of Duty: Warzone plus Spurs vs Leipzig en BT Sport en la Liga de Campeones.

Siguiendo la directiva del Gobierno para que las personas se queden en casa esta semana, hemos visto una demanda sin precedentes en nuestras redes móviles, de telefonía fija y de banda ancha. Si bien la demanda continúa aumentando a niveles sin precedentes, nuestra red sigue siendo confiable y sólida, y estamos dentro de nuestros límites de capacidad y continuamos prestando servicio a nuestros clientes en estos tiempos difíciles.

Vodafone dice que hubo un aumento de casi el 20% en el tráfico de llamadas móviles el lunes (23 de marzo) en comparación con el lunes anterior. Y debido a que había más personas en casa, usaban más las llamadas por Wi-Fi: la red experimentó un aumento del 28% en el uso de Voz por Internet (VoIP) la semana pasada.