Virgin Intelligent WiFi Plus ofrece Wi-Fi en malla para mejorar su red doméstica

(Pocket-lint) - Virgin Media ha anunciado Intelligent WiFi Plus. Combina nuevas funciones en sus enrutadores Hub 3 y Hub 4 con Smart WiFi Pods: estos son nodos de red en malla para la cobertura de todo el hogar.

Es un salto con respecto a la oferta de WiFi inteligente anterior de Virgin que usaba enchufes Powerline para cubrir puntos muertos en el hogar. Los nuevos WiFi Pods funcionan con Plume y están diseñados para clientes con hogares más grandes y muchos dispositivos para servir. Las características del enrutador incluyen nuevos canales Wi-Fi de 5 GHz utilizados por dispositivos más nuevos y todos los enrutadores Hub 3 y Hub 4 existentes obtienen estas actualizaciones de todos modos.

Al igual que otros proveedores, Virgin también consiguió a sus clientes con un fuerte aumento de precios a principios de 2021, pero los nodos Intelligent WiFi Plus están disponibles sin costo adicional para los clientes de Ultimate Oomph y Gig1 con otros clientes de Virgin Media capaces de actualizarse al nuevo servicio por £ 5 por mes: inicialmente se envía un solo Pod WiFi, pero Intelligent WiFi Plus es elegible para hasta tres nodos según Virgin.

Virgin también ha sumado sus esfuerzos a la lista de empresas de telecomunicaciones que ofrecen a los clientes acceso gratuito a recursos de aprendizaje, comenzando con Oak National Academy. Como parte del programa Get help with Technology del Departamento de Educación, Virgin Mobile ofrece 20GB adicionales de datos móviles por mes. Los clientes vulnerables también recibirán asignaciones adicionales.

Escrito por Dan Grabham.