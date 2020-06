Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Al igual que todos los demás proveedores de banda ancha, Virgin Media tiene una buena cantidad de problemas y tiempo de inactividad. De hecho, durante el bloqueo, la tensión adicional ejercida en su red ha dado lugar a interrupciones localizadas e incluso nacionales.

Pero muchos de los problemas que puede enfrentar con su propia conexión de banda ancha de Virgin Media son más simples de explicar y solucionar.

Aquí observamos algunas de las fallas más comunes y las razones por las cuales su banda ancha podría no funcionar.

Lo primero que debe hacer cuando su Internet no funciona es verificar el enrutador. Ya sea que tenga un Virgin Media Superhub o un Hub estándar, siempre se recomienda reiniciar el enrutador para averiguar primero si la conexión Wi-Fi de Internet es defectuosa o la conexión a Internet externa en sí.

Independientemente del enrutador que utilice, debe haber un botón de encendido en la parte posterior. Apague el enrutador y espere 10 segundos antes de volver a encenderlo.

El enrutador pasará por el proceso de arranque, que podría demorar unos minutos. Si Internet no se reanuda, el problema podría estar más extendido.

Algunos clientes de Virgin Media (y otros de banda ancha) solo usan su enrutador Virgin Media como módem, con un Google Nest Wifi u otro sistema de red de malla que proporciona conectividad doméstica.

Un sistema de malla extiende efectivamente una red Wi-Fi doméstica para permitir la conectividad inalámbrica en habitaciones y zonas donde el enrutador VM normalmente no se estira. Puedes leer todo sobre redes de malla aquí .

Una razón por la que le preguntamos si ha agregado una solución de red de malla a su configuración es que podrían ser los dispositivos con fallas en lugar de la conexión de Virgin Media.

Un reinicio del sistema de su red de malla podría ayudar, vale la pena intentarlo con seguridad. Deberá consultar las pautas de cada fabricante para saber cómo, pero la mayoría puede reiniciar a través de sus respectivas aplicaciones dedicadas. Alternativamente, puede desconectarlos del puerto de pared / USB, esperar 10 segundos y luego volver a enchufarlos.

Una forma de probar si es la culpa de su propia conexión Wi-Fi doméstica es utilizar la aplicación Virgin Media Connect.

Puede probar el rendimiento de Wi-Fi, buscar puntos de señal más débiles o comunicarse directamente con el servicio al cliente si hay un problema.

Puede encontrar la versión de iOS aquí y la versión de Android aquí .

Una de las otras razones comunes por la falta de conexión a Internet es que el servicio en sí no funciona en su área. Es menos común que sea un apagón nacional, pero no desconocido.

Hay varias formas de averiguar si hay una interrupción que lo afecta.

Twitter es un buen lugar para comenzar, ya que la cuenta @virginmedia a menudo publica actualizaciones sobre problemas y progreso.

Somos conscientes de que algunos clientes en partes de Londres están experimentando un problema con su banda ancha.



Esto significa que, si bien los clientes afectados aún pueden estar conectados a su enrutador Virgin Media, no tendrán acceso a Internet, por lo que las páginas web y otros servicios no se cargarán. pic.twitter.com/gaM07iklvN - Virgin Media (@virginmedia) 25 de junio de 2020

Alternativamente, puede verificar los problemas de banda ancha informados a través de un sitio web de interrupción, como istheservicedown.co.uk . Esto le dará una idea del estado actual de todos los servicios, no solo de Virgin Media, tan útil para verificar si también tiene problemas con los dispositivos móviles.

Finalmente, Virgin Media tiene un sitio de actualización del estado del servicio que puede visitar para ver si su línea particular se ve afectada. Diríjase a la página web dedicada al estado del servicio aquí: my.virginmedia.com/faults/service-status .

Inicie sesión con los detalles de su cuenta de Virgin Media y podrá ejecutar pruebas en su sistema. También puede usar el servicio para reservar un ingeniero si el problema se encuentra localmente en su sistema.

La opción final es, por supuesto, contactar al servicio al cliente de Virgin Media.

Esto se puede hacer por teléfono; simplemente llame al 150 si tiene una línea telefónica o cuenta móvil de Virgin Media, o 0345454 1111 desde otra línea, aunque tendrá que pagar los cargos de llamadas en esta última.

El departamento de atención al cliente está abierto de 8 a.m. a 9 p.m. de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. los sábados, de 8 a.m. a 6 p.m. los domingos.

También puede enviar un mensaje al servicio al cliente desde un enlace en esta página . Aparecerá un cuadro de chat.