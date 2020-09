Obtenga un Apple TV 4K gratis y un Apple TV + sub de 12 meses con cualquier paquete de banda ancha para el hogar Three 4G / 5G

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Three ofrece una caja de Apple TV 4K más una suscripción de Apple TV + de un año como edulcorante adicional si acepta cualquier paquete de banda ancha doméstica 4G o 5G en este momento. La oferta está disponible desde hoy hasta el 17 de septiembre de 2020.

Three dice que el acuerdo le ahorrará £ 48 en una suscripción de Apple TV durante el transcurso de un año de suscripción gratuita , pero la caja de Apple TV 4K es una muy buena adición si no tiene una. Three ofrece banda ancha doméstica 5G por £ 34 por mes (más un costo inicial único de £ 29) o £ 27 por mes y £ 29 por adelantado para la banda ancha 4G.

Una vez finalizado el trato, el precio aumentará a £ 29 por mes para 4G y £ 36 por mes para 5G. La oferta está abierta solo a nuevos clientes Tres.

Si está pensando en 5G, vale la pena señalar que la cobertura 5G de Three sigue siendo extremadamente limitada a menos que viva en Londres. El enrutador que obtendrá es plug and play con entrega al día siguiente, por lo que no necesita esperar a que lo visite un ingeniero.

La noticia llega inmediatamente después del anuncio de EE de un paquete de tarifas de iPhone que incluye los servicios de transmisión de Apple TV +, Music y Arcade.

Escrito por Dan Grabham.