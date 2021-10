Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Para no quedarse atrás con los nuevos tonos de timbre de Halloween de Google para timbres Nest , Amazon está lanzando su propia diversión espeluznante para sus timbres Ring, incluidos tonos de timbre con temas de Halloween, respuestas rápidas y placas frontales decorativas. A continuación, le indicamos cómo obtenerlos todos.

Este Halloween, Ring te permite elegir entre "tonos de timbre" completamente nuevos, como murciélagos, fantasmas, aullidos, gritos, tonos de órganos, una risa espeluznante, un gato que chilla y una puerta que cruje. Para cambiar el timbre del timbre, deberá abrir la última versión de la aplicación Ring en su dispositivo móvil y luego seguir estos pasos:

Toque las tres líneas de la izquierda. Seleccione Dispositivos. Elija el timbre que desea configurar. Presiona el ícono Configuración de audio. En Configuración de audio, toca Tonos de timbre. Elija el tono de timbre que desee. Presione Guardar cambios.

Necesitas más ayuda? Consulte la página de soporte de Ring para conocer los tonos de timbre.

La función "Respuesta rápida" de Ring le permite enviar una respuesta automática a los invitados si no puede abrir la puerta (incluidas respuestas estándar como "No podemos abrir la puerta ahora mismo ..." o "Por favor, deje el paquete fuera de..."). Pero, ahora, Ring está agregando cuatro opciones más específicamente para Halloweentime:

"¡Dinos qué te trae por aquí ... o te haremos un hechizo!"

"¡Boo! Déjanos un mensaje si te atreves [risa malvada]".

"¡Sólo un minuto! Siéntete libre de estacionar tu escoba."

"Por favor, deje el paquete (y cualquier hocus pocus) afuera".

Para configurar respuestas rápidas para su timbre, deberá abrir la última versión de la aplicación Ring en su dispositivo móvil y luego seguir estos pasos:

Toque las tres líneas de la izquierda. Seleccione Dispositivos. Elija el timbre que desea configurar. Toque el mosaico Asistente inteligente debajo del timbre. Toque Respuestas rápidas. Toque el botón Habilitar respuesta automática en la parte inferior de la pantalla. Elija el mensaje que desee. Configure el tiempo de demora de su mensaje (desde Inmediatamente hasta 20 segundos). Hit ¡Lo tengo! para terminar.

Necesitas más ayuda? Consulta la página de asistencia de Ring para obtener respuestas rápidas.

Por último, pero no menos importante, aquellos de ustedes que son realmente festivos pueden hacer todo lo posible y decorar su timbre Ring con una nueva placa frontal para All Hallows Eve. Ring está vendiendo un nuevo plato con temática de murciélago y un diseño de telaraña para Ring Video Doorbell 2 y un plato de calabaza / maíz dulce y un diseño otoñal para Doorbell 3, 3 Plus y 4. Todas las placas frontales de Halloween tienen un precio de $ 15 cada una. y están disponibles para comprar ahora en el sitio web de Ring en EE. UU.