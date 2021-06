Parece que la nueva Car Cam de Ring finalmente ha roto la cubierta

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Justo antes de la temporada navideña en 2020, Ring anunció que entrará en el negocio de la supervisión en el automóvil, ofreciendo cámaras que pueden ayudar a proteger sus vehículos.

La idea es que pueda detectar robos y registrarlos, o permitirle grabar coberturas con la policía cuando lo detengan.

Lo que realmente no sabíamos es exactamente cómo se vería esta cámara. O al menos, no hasta ahora. De hecho, todavía no estamos seguros de que sea la cámara del automóvil, pero se especula que podría serlo.

Lo único que hacemos ahora es que parece muy inusual. El render filtrado en la parte superior de esta página fue originalmente compartido por TheTapeDrive.com (a través de ZatsNotFunny) y muestra un sistema de cámara montado en un brazo en ángulo.

Solo se muestra una cámara en la imagen, pero sabemos que la cámara del automóvil debería tener dos, pero, como especula Zats, eso podría deberse a que está en el otro lado del módulo de la cámara.

Este elemento en sí parece que podría montarse de una manera que le permita girar la unidad y ajustar el ángulo. Con el brazo diseñado para permitirle montarlo en su automóvil.

Si bien no sabemos con certeza si esta es la cámara del automóvil que Ring planea lanzar, ya conocemos algunos detalles.

Sabemos que controlará su automóvil en busca de golpes y robos, y luego enviará una alerta a través de la aplicación Ring para informarle. También tiene dos cámaras HD y está previsto que cuente con conectividad Wi-Fi y LTE.

Aún no se ha visto si se trata de esa cámara o no. Ring aún no ha mostrado oficialmente el diseño. Con suerte, no pasará mucho tiempo antes de que esté disponible y en el mundo real.

Escrito por Cam Bunton.