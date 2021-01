Ring Video Doorbell Wired es una forma económica de obtener un Ring

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ring ha presentado una forma mega barata de obtener uno de sus timbres lanzando una versión con cable de $ 49 / £ 49 llamada Ring Video Doorbell Wired.

El producto no estará disponible hasta mayo, pero ya está en el sitio de Amazon. El mayor beneficio de no tener batería interna es que es bastante delgado pero aún es capaz de video Full HD 1080p. Sin embargo, no hay soporte para Wi-Fi de 5GHz, solo 2.4Ghz, a diferencia del Ring Video Doorbell 3 y el Ring Video Doorbell 3 Plus .

Ring Video Doorbell Wired es esencialmente una versión mucho más barata del Ring Video Doorbell Pro, también cableado, pero capaz de hacer muchas de las mismas cosas.

Una vez más, presenta alertas en tiempo real, video en vivo y conversación bidireccional, además de una integración completa con la aplicación Ring. Al igual que con otros productos Ring, debes suscribirte a Ring Protect, que también te permitirá usar Pre-Roll para ver qué activó tus alertas. Y probablemente necesitará un timbre de timbre para las alertas audibles en su hogar.

Si tiene cableado de timbre existente, es una obviedad total. Si no lo hace, el timbre con video de nivel de entrada existente de Ring cuesta $ 89 / £ 89; consulte los precios más recientes a continuación. Propiedad de Amazon

Ring claramente está tratando de hacer que sus timbres sean más accesibles en términos de precio, siguiendo el camino ahora muy transitado por Amazon Echo .

