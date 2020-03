Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Ring ha respondido a nuevas críticas sobre sus prácticas de privacidad suspendiendo el uso de la mayoría de los rastreadores de terceros en sus aplicaciones.

Después de lanzar su sección del Centro de control de la aplicación móvil Ring, que introdujo algunas preferencias de inclusión / exclusión de privacidad, descubrió que algunos clientes aún querían un mayor control.

No abordó el uso de rastreadores de terceros, por ejemplo, lo que había causado preocupación a algunos clientes después de que fueron descubiertos a principios de este año .

Por lo tanto, la decisión de suspender la mayoría de esos servicios se ha tomado para ofrecer aún más opciones en el Centro de control:

"Hemos pausado temporalmente el uso de la mayoría de los servicios de análisis de terceros en las aplicaciones y el sitio web de Ring mientras trabajamos para proporcionar a los usuarios más capacidades para optar por no participar en el Centro de control", dijo la compañía en un comunicado.

"A principios de la primavera, brindaremos a los clientes opciones adicionales para limitar el intercambio de información con proveedores de servicios externos.

"Los usuarios ahora pueden optar por no compartir su información con el fin de recibir anuncios personalizados. Si un usuario opta por no participar, Ring no compartirá su información con terceros para ofrecerles anuncios personalizados de Ring.

"Aunque creemos que la publicidad personalizada puede brindar una mejor experiencia al cliente, a partir de esta semana brindaremos a los usuarios la opción de optar por no participar en el Centro de control".

Es probable que las nuevas opciones estén disponibles a tiempo para el lanzamiento de Ring Video Doorbell 3 y su modelo Step Plus en abril.