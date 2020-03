Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Ring, propiedad de Amazon, parece estar preparando un seguimiento del Ring Video Doorbell 2 , como lo demuestran las presentaciones de la FCC y las listas de minoristas filtradas.

Las presentaciones de la FCC indican que Ring está desarrollando un Video Doorbell 3 y un Video Doorbell 3 Plus. Zatz Not Funny también detectó redirecciones de enlaces de Home Depot y Target con fragmentos de información sobre los dispositivos aún por anunciar. Quizás la "fuga" más interesante proviene del sitio web de Ring, que tenía una lista completa de Video Doorbell 3. Aunque ya no está en vivo, puede ver un caché.

Agregue todos los detalles de estas primicias, y el Video Doorbell 3 seguramente reemplazará al Video Doorbell 2, ya que es del mismo tamaño, tiene el mismo precio ($ 199) y tiene características similares. ¿La principal diferencia? El nuevo modelo ofrece Wi-Fi de doble banda de 2.4GHz y 5GHz, frente a 2.4GHz en el Video Doorbell 2, y una zona de movimiento "cercana" que proporciona detección de movimiento hasta 15 pies frente a su hogar.

"Video Doorbell 3 también ha mejorado la resistencia de los tornillos, una placa frontal rediseñada fácil de quitar y una conexión automática de timbre, lo que hace que instalar su timbre de video sea más fácil que nunca", según la página web ahora eliminada de Ring. Como resultado, el Video Doorbell 3 requerirá nuevos kits de cuña y esquina, pero se incluirán. También debe elegir entre placas frontales de plata y bronce.

En cuanto al modelo Ring Video Doorbell 3 Plus de $ 229, así es como Ring describió la versión más premium de su nuevo timbre de video:

"La principal diferencia es que Video Doorbell 3 Plus incluye nuestra tecnología de pre-roll, que le permite ver cuatro segundos adicionales de video antes de que se active el evento de movimiento, una característica por primera vez en el mercado para timbres con batería y única exclusivamente para Ring. El video pre-roll está en blanco y negro y en baja resolución para conservar la vida útil de la batería ".

Sospechamos que estos timbres se anunciarán pronto, ya que las presentaciones de la FCC y las filtraciones de esta escala generalmente preceden al debut por solo unas semanas.