(Pocket-lint) - Ring es una de las estrellas de la casa inteligente, siendo el Video Doorbell uno de esos dispositivos conectados que todo el mundo quiere.

Ring Video Doorbell 3 hará de su puerta de entrada una experiencia conectada, proporcionando notificaciones de teléfonos inteligentes, permitiendo la comunicación bidireccional y capturando videos de todos los que se acerquen a su puerta.

Pero hay mucho más que eso. Asegúrese de ser un maestro deRing con nuestros consejos y trucos completos.

¿Necesito alguna herramienta para la instalación? El Ring Video Doorbell 2 o 3 es el dispositivo más común y las herramientas que necesita para la instalación vienen en la caja. Es posible que necesite un taladro dependiendo de dónde desee instalarlo, pero de lo contrario, se proporciona todo, incluidos los soportes de cuña. Si busca un modelo Pro, deberá verificar el cableado existente.

¿Qué Ring Video Doorbell debería comprar? Eso depende de lo que necesites. Está el Video Doorbell básico, el Video Doorbell 2 más antiguo, los nuevos Video Doorbell 3 y 3 Plus, el Video Doorbell Pro y la Door View Cam. Los dos primeros usan baterías, mientras que el Pro necesita una conexión por cable. Puede encontrar una comparación completa de dispositivos aquí .

¿Necesito un teléfono inteligente para usar Ring? Necesitará un teléfono inteligente compatible para configurar su Ring Video Doorbell. Uno de los beneficios de tener un timbre con video Ring es que recibe esas alertas en su teléfono. Pero si los teléfonos están fuera de casa, el Ring Video Doorbell seguirá sonando.

¿Necesito un timbre de timbre? Ring Chime y Ring Chime Pro es un timbre / timbre separado para su timbre Ring. No es esencial, pero le permitirá tener el timbre de la puerta en otras habitaciones de la casa para que no dependa de las alertas de teléfonos inteligentes.

¿Puedes usar un timbre existente con Ring? Si. Si tiene un timbre con cable que está reemplazando por Ring, puede conectar su Ring Video Doorbell para seguir usando su timbre de CA. Consulte las instrucciones de instalación o la sección de soporte del sitio web de Ring para obtener más información.

Crea una red Wi-Fi separada para tus dispositivos Ring: esta es una medida básica de seguridad para el hogar inteligente. Si puede crear una segunda red Wi-Fi desde su enrutador, vale la pena separar sus dispositivos domésticos inteligentes de la red normal que usaría para dispositivos como teléfonos, tabletas y computadoras portátiles. Si tiene una brecha de seguridad a través de su dispositivo doméstico inteligente, esto podría limitar el acceso a otra información en su red.

¿Puedo usar Ring sin una suscripción? Sí tu puedes. Hay un nivel de monitoreo gratuito sin costo adicional. Eso permitirá todas las funciones conectadas de Ring, pero no guardará ningún video para que pueda acceder más tarde, está en vivo o nada. El plan Protect Basic ofrece almacenamiento en línea de 30 días para todos los videos capturados a £ 2.50 / $ 3 al mes. Si tienevarios dispositivos Ring , es posible que necesite el plan Protect Plus a £ 8 / $ 10 al mes.

Ring puede ver lo que sucede en tu casa, por lo que debes asegurarte de que tu cuenta también esté segura.

Cómo habilitar la autenticación de dos factores de Ring: la autenticación de dos factores significa que necesita más que una contraseña para acceder a su cuenta; también necesitará un código enviado a su teléfono inteligente. Puede habilitar esto en la cuenta en segundo lugar a través del sitio web de Ring o en la sección Centro de control de la aplicación Ring.

Cómo eliminar el acceso a Ring de los dispositivos: si ha autenticado muchos dispositivos a lo largo del tiempo con Ring, pero no tiene idea de cuáles son esos dispositivos ahora, puede eliminarlos todos de su cuenta en el Centro de control. Simplemente diríjase a la aplicación y verá "dispositivos de cliente autorizados". Existe la opción de "eliminar todo" aquí, pero recuerde que luego deberá iniciar sesión en los dispositivos a los que desea otorgar acceso a Ring.

Elimine el acceso de la policía a sus videos: si se encuentra en los EE. UU., Hay una opción en el Centro de control para asegurarse de que si la policía quiere acceder a un video en su área, debe enviar una notificación para que usted otorgue el permiso.

Haga que las alertas se abran en video en pantalla completa: si realmente desea ver lo que está sucediendo, puede tener cualquier alerta abierta como video en pantalla completa en su dispositivo móvil. Dirígete al menú de la aplicación, busca tu dispositivo y haz clic en el engranaje de configuración en la parte superior derecha. Esta es la opción para activar.

Habilite las notificaciones enriquecidas en la aplicación Ring: esto significa que no necesita abrir la aplicación para ver lo que está sucediendo, le dará una vista previa en las notificaciones. Dirígete a la aplicación Ring, a los dispositivos y abre el dispositivo. Luego, seleccione notificaciones inteligentes y active las notificaciones enriquecidas.

Cómo desactivar las notificaciones de movimiento: puede desactivar las notificaciones de movimiento, pero aún así tener el movimiento grabado. Dirígete a la aplicación Ring y encontrarás opciones para alertas de movimiento en Video Doorbell, así como para tus Chimes. Puede desactivar esas alertas si no las quiere.

Personalice el rango y el área de captura de movimiento: puede seleccionar las zonas para las que desea la detección de movimiento. Eso podría ser para excluir un área con tráfico de paso, por ejemplo. Dirígete al menú de la aplicación, selecciona tu dispositivo y luego la configuración de movimiento. Aquí puede cambiar el rango, la zona, la frecuencia o utilizar el asistente.

Ponga la detección de movimiento en un horario: mientras esté en casa, es posible que no necesite detección de movimiento, pero puede que la prefiera cuando esté en el trabajo. Diríjase a la configuración avanzada en detección de movimiento y puede definir horas y días para activar la detección de movimiento.

Posponga sus alertas de movimiento: si tiene mucha gente entrando y saliendo, tal vez esté cargando el automóvil o tenga la puerta abierta para una fiesta, entonces puede posponer las alertas de movimiento a través de la aplicación. Dirígete a la configuración, encuentra tus dispositivos y presiona posponer el tiempo apropiado. También obtendrá esta opción a través de notificaciones en dispositivos Android.

Con Video Doorbell y Video Doorbell 2/3 hay una batería interna, mientras que el Ring Video Doorbell Pro está cableado. En el Ring Video Doorbell 2/3, esta batería es extraíble, lo que facilita la administración de la batería.

¿Cuánto dura la batería del Ring? La duración de la batería del Ring Video Doorbell depende de la frecuencia con la que se utilice y la cantidad de alertas de movimiento que detecte. Eso podría ser un par de meses, pero en una casa más ocupada, podría ser un par de semanas. El clima también marca una gran diferencia, reduciendo la vida a medida que hace más frío.

¿Cómo verifico la duración de la batería? Hay un ícono visual en la aplicación, pero si ingresa a la configuración del dispositivo y toca "salud del dispositivo", obtendrá un porcentaje de batería adecuado. A medida que se agote la batería, recibirá alertas para indicarle que está baja.

Gire la detección de movimiento para prolongar la batería: si encuentra que la batería no dura mucho, cambiar a una frecuencia de detección de movimiento más ligera le dará una vida mejor. Si eso es adecuado depende de para qué desea detección y si tiene otros dispositivos de seguridad.

¿El Ring Video Doorbell funciona con una batería descargada? No, si tienes Ring Video Doorbell o Ring Video Doorbell 2 o 3, necesita la batería. Si la batería está descargada, no obtendrá ninguna respuesta: sin timbres, sin alertas, sin notificaciones, sin sonidos.

¿Puedo comprar una batería Ring Video Doorbell 2 de repuesto? Tú puedes y debes. No hay carga rápida en el paquete de baterías, por lo que se necesitan varias horas para cargar completamente la batería. Puede obtener baterías de repuesto para mantener una completamente cargada.

Desactivar el acceso de video móvil: esta es otra opción en la configuración de la aplicación que preservará la vida útil de la batería: acceder a la transmisión de video en vivo consume mucha energía.

Use la aplicación de escritorio para mantenerse conectado: cuando esté sentado en su escritorio o juegue con auriculares, la aplicación de escritorio es mucho más conveniente que usar su teléfono todo el tiempo. Traerá esas alertas a su computadora. Puede descargar la aplicación aquí para Mac, Windows 10, iOS o Android.

Use Alexa para ver Ring Video: Alexa es compatible con Ring y Echo Show and Spot (y Fire Tablets con Alexa) puede ver la transmisión de video de Ring. Simplemente instale Ring Skill a través de la aplicación Alexa para habilitar la vinculación. Luego, puede pedirle a Alexa que muestre su Ring Video Doorbell en un Echo Show o similar.

Responde a tu puerta con Echo Show o Echo Spot: cuando se presiona el timbre, puedes pedirle a Alexa que conteste la puerta; solo di "Alexa, abre la puerta" y podrás hablar con quien esté en la puerta. Si no funciona, intenta desinstalar la habilidad Ring Alexa y reinstalar.

Use Alexa Routines para crear acciones personalizadas: Ring es ahora uno de los dispositivos compatibles con Alexa Routines. Esto significa que puede hacer que Alexa realice acciones particulares cuando se detecta movimiento o se presiona el timbre. Eso podría ser cambiar un color claro o hacer un anuncio personalizado. Puede configurarlos en su aplicación Alexa.

Cree acciones personalizadas de Ring con IFTTT: Ring también es compatible con IFTTT, lo que significa que puede vincular su cuenta y crear acciones personalizadas con otros dispositivos o servicios IFTTT. Las recetas personalizadas incluyen bajar el volumen de Sonos cuando alguien toca el timbre, pausar su TiVo o quizás grabar en su cámara Arlo, o crear su propia receta. Puedes encontrar todos los detalles aquí .

Uso de Ring con Google Home: Google no hará tanto con Ring como lo hará Alexa, pero aún puede usar la voz para activar la grabación o desactivar las alertas de movimiento. Sin embargo, no puede ver la transmisión en vivo, por lo que es posible que desee considerar Nest Hello en su lugar si está vinculado al sistema de Google.

