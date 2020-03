Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El Hue Bridge original de Philips es un centro utilizado para ayudar a que las bombillas Philips Hue funcionen con teléfonos inteligentes y asistentes como Google Assistant y Alexa.

Sin embargo, a partir del próximo mes , está perdiendo soporte para todos los servicios conectados a Internet, lo que limitará severamente su funcionalidad.

Philips dijo que sus clientes notarán el 30 de abril que, aunque todavía pueden usar la primera versión del concentrador Hue Bridge, solo funcionará cuando esté conectado a la misma red local que la aplicación Philips Hue Bridge v1. Tampoco recibirá actualizaciones de software de aplicación o parches de seguridad, lo que obligará efectivamente a los clientes a actualizar a un modelo más nuevo de Hue Bridge si desean utilizar servicios conectados a Internet, asistentes, nuevas funciones, etc.

La compañía reveló por primera vez que reduciría el apoyo al Puente Hue el año pasado. Ahora, está emitiendo una fecha, con la confirmación de que no planea admitir dispositivos originales durante años. Comenzó a vender el Puente hace unos siete años, y es el primer dispositivo Hue importante en perder conectividad, soporte y parches. El segundo Hue Bridge también está envejeciendo, debutando en 2015. Sin embargo, todavía es compatible.

Philips está asegurando a los clientes en Twitter que "no hay una fecha planificada para que el Bridge v2 ya no sea compatible". La compañía también confirmó a los clientes que "no está trabajando en un nuevo puente en este momento, por lo que continuará trabajando con el V2". ".

Si no puede decir qué Hue Bridge posee, el modelo original es circular, mientras que el segundo modelo es rectangular.