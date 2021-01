La próxima compañía de Carl Pei es Nothing

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Carl Pei finalmente ha anunciado cuál será su próxima aventura. La próxima compañía del cofundador de OnePlus se llama Nothing. No realmente.

El ex cabeza de figura de OnePlus reveló que la idea detrás del nombre de la marca y su filosofía es crear tecnología que se mezcle de manera casi invisible en nuestras vidas y no se interponga en el camino. De ahí el apodo de Nothing.

“Creemos que la mejor tecnología es hermosa, pero natural e intuitiva de usar. Cuando esté lo suficientemente avanzado, debería desvanecerse en un segundo plano y no parecer nada ".

Estamos seguros de que esto no significa productos que son literalmente invisibles, sino que habla de dispositivos fáciles de usar que no son engorrosos ni frustrantes.

El único ingrediente clave que falta en el anuncio, como lo reveló The Verge, es exactamente qué productos Carl Pei pretende lanzar bajo esta nueva marca de consumo. Nada ha anunciado literalmente nada.

Todo lo que sabemos es que habrá "dispositivos inteligentes" y que el fabricante comenzará con "categorías más simples", lo que probablemente no significa teléfonos inteligentes y televisores complicados.

En una entrevista anterior, Pei mencionó específicamente los productos de audio y la música, lo que hace que parezca que los primeros productos pueden ser auriculares y audífonos, pero no se mencionó nada específicamente en el anuncio de prensa de hoy.

Planea vender hardware, eso es seguro, y en su entrevista con The Verge, Pei declaró que la compañía probablemente ganará dinero tanto con hardware como con software en el futuro.

El hardware incluirá componentes "hechos a medida" desde el principio y ayudará a la marca a distinguirse de sus competidores para que sus productos se destaquen entre la multitud. Probablemente deberíamos leer eso como: no los confundirá con AirPods.

Los primeros productos Nothing llegarán a los estantes en la primera mitad de este año, por lo que es probable que obtengamos una imagen más clara de lo que Nothing es exactamente en los próximos meses.

Escrito por Cam Bunton.