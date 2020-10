Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Netatmo ha anunciado su segundo termostato doméstico inteligente: el termostato modulante inteligente.

Entonces, ¿qué tiene de diferente este? En pocas palabras: el termostato modulante tiene tecnología OpenTherm, lo que significa que el sistema puede "ajustar la temperatura del agua en los circuitos de calefacción para controlar la temperatura de la casa con precisión", dice Netatmo.

Eso significa que no solo se puede usar este producto para el hogar inteligente para controlar su calefacción, ya sea automáticamente, usando la aplicación o mediante el termostato, sino que también puede controlar su agua caliente. Esa última parte es algo que no ofrecía el termostato inteligente original (es decir, no el modelo modulante).

Eso coloca a Netatmo en un campo de juego nivelado, competitivo contra empresas como Nest y Tado , compañías que han ofrecido soluciones de calefacción OpenTherm durante algún tiempo (aunque sin gritar sobre la etiqueta OpenTherm, ya que la mayoría de las calderas modernas son compatibles), al ofrecer una aplicación inteligente. - Instalación de calefacción y agua caliente controlada.

Además de la programación, hay una función de adaptación automática que enciende o apaga la calefacción según el clima y las características de su hogar. Y siempre puede anular en cualquier momento usando el termostato en sí o la aplicación debería, digamos, desea un aumento de calefacción.

No solo eso, el sistema también se puede ampliar aún más. Netatmo también vende Válvulas Inteligentes para Radiador, por lo que no solo puedes controlar la calefacción de tu hogar, también puedes controlarla en zonas si así lo deseas. Muy inteligente.

Este termostato también está diseñado por Philippe Starck, con cuatro pegatinas de diferentes colores (azul, naranja, verde, amarillo) en la caja para darle su propio aspecto distintivo. Sabemos que Starck tiene que ver con el minimalismo, pero dado lo dinámica que es la competencia en este sentido, creemos que Netatmo probablemente podría intensificar su juego aquí.

El termostato modulante inteligente Netatmo ya está disponible a un precio de £ 219.99. Se recomienda la instalación profesional.

Escrito por Mike Lowe.