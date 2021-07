Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google comenzó a migrar funciones de la aplicación Nest a la aplicación Google Home hace bastante tiempo y, a medida que el proceso continúa, una nueva actualización de la aplicación Google Home hace que aparezcan algunas funciones excelentes para el timbre con video Nest Hello .

La última actualización, que es la versión 2.40.1.10 en Google Play Store y 2.40.104 en la App Store, ve las funciones Quick Responses y Quiet Time agregadas a la aplicación Google Home para Nest Hello.

Anteriormente, esas funciones solo se ofrecían en la aplicación Nest, por lo que si bien podía ver una transmisión en vivo de su timbre de video y acceder a algunas configuraciones a través de la aplicación Google Home, como encender o apagar la cámara y hablar a través del micrófono, tenía para abrir la aplicación Nest por separado para iniciar un período de tiempo en silencio, por ejemplo.

Quiet Time en Nest Hello le permite silenciar el timbre interior de Hello y los anuncios de visitantes durante 30 minutos, una hora, 90 minutos, dos horas o tres horas. Mientras tanto, las Respuestas rápidas permiten que los usuarios obtengan el saludo para responder automáticamente con "Puedes dejarlo", "Estaremos contigo" y "No podemos abrir la puerta".

Para encontrar Respuestas rápidas y Tiempo de silencio para Nest Hello en la aplicación Google Home, siga los pasos a continuación.

Asegúrate de que tu aplicación Google Home esté actualizada Abre la aplicación Google Home. Toque el feed de video de Nest Hello de la lista Toque Más debajo de la transmisión de video en vivo Toque Tiempo de silencio o Respuestas rápidas

La actualización de la aplicación Google Home se está implementando actualmente, por lo que si aún no la tiene, vaya a su tienda de aplicaciones respectiva y vea si la actualización está disponible para forzar la descarga.