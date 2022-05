Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ikea ha anunciado su última apuesta por el hogar inteligente. Va a lanzar un concentrador para el hogar inteligente preparado para Matter, llamado Dirigera, además de una renovada aplicación inteligente Ikea Home.

Si alguna vez te has preguntado por qué ciertos dispositivos domésticos inteligentes funcionan con algunos pero no con otros, querrás conocer Matter, el último estándar de interoperabilidad inalámbrica que amenaza con sacudir la industria. Pocket-lint tiene una guía completa sobre el funcionamiento de Matter aquí. Pero no hay que preocuparse. Ikea promete que tanto Dirigera como su aplicación Ikea Home serán fáciles de usar, describiéndolos como "cómodos, fáciles de navegar y fáciles de usar", especialmente para las personas que se inician en la tecnología del hogar inteligente.

"Con el nuevo centro Dirigera para productos inteligentes, los usuarios podrán integrar todos los productos inteligentes de IKEA en el sistema y dirigirlos individualmente, en conjuntos o en grupos en la nueva aplicación inteligente Ikea Home", dijo Ikea. "Esto permite a los usuarios crear diferentes escenas con funciones preestablecidas de los productos inteligentes y aumenta las opciones de personalización del hogar inteligente".

Hay que tener en cuenta que esta no es la primera incursión de Ikea en el hogar inteligente.

A principios de este año, Ikea lanzó la lámpara con altavoz Vappeby Spotify, y actualizó el altavoz de estantería Symfonisk con Sonos. En 2014, la empresa lanzó el concentrador/pasarela de hogar inteligente Tradfri y una aplicación. Ikea dijo que los clientes pueden seguir utilizando su antiguo hub Tradfri, y que los actuales "productos de IKEA pueden conectarse y funcionar igualmente bien con el hub Dirigera".

El centro Dirigera y la nueva aplicación de Ikea para el hogar inteligente se lanzarán en octubre de 2022.

Escrito por Maggie Tillman.