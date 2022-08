Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Cada vez que acuestas a tu bebé, empiezas a preocuparte un poco. Puede que tengas instalados monitores y cámaras para bebés. Pero te preocupa que no graben todo lo que necesitas ver.

¿Y si ocurre algo que los monitores y las cámaras no captan?

-

O tal vez no tenga un bebé. Pero tienes mascotas y quieres asegurarte de que están a salvo (y de que no destrozan el lugar) cuando no estás en la casa.

En cualquier caso, necesita cámaras de última generación que capturen todo lo que necesita ver. EZVIZ lo ofrece con su gama de seguridad C6, que ofrece opciones para las personas con un presupuesto reducido y para las que quieren aprovechar la inteligencia artificial avanzada (IA) para mejorar la protección.

No permita que la palabra "presupuesto" le engañe cuando se trata de la cámara C6N. Aunque es la opción más económica de la gama C6, viene cargada de funciones que le permiten vigilar a su bebé y controlar a sus mascotas.

No importa dónde esté, puede utilizar su dispositivo inteligente para observar lo que la cámara graba. Siempre que tenga una conexión a Internet, puede transmitir las imágenes a su teléfono en tiempo real para ver siempre lo que está sucediendo.

Además de la vista en directo, la C6N ofrece una clara recepción de audio para que pueda escuchar si ocurre algo fuera de la vista de la cámara.

A veces, un bebé que llora o una mascota excitable sólo necesitan oír su voz para calmarse. La C6N ofrece esa capacidad gracias a su sistema de comunicación bidireccional. Calme a su ser querido con el sonido de su voz o comuníquese fácilmente con su pareja mientras se ocupa de las cosas.

Necesita ver todo lo que ocurre en la habitación para asegurarse de que su bebé o su mascota están seguros. Con sus funciones motorizadas de giro e inclinación, la C6N ofrece una cobertura visual de 360 grados. Eso significa que su bebé o mascota no acabará en ningún punto ciego y desatendido.

La C6N graba en alta definición de 1080p, lo que proporciona toda la claridad visual que necesita. Todos los pequeños detalles aparecen, lo que significa que puede ver los pequeños cambios en las expresiones de su bebé o mascota que podrían indicar si hay algún problema.

Quieres saber si tu bebé o tu mascota se mueven cuando no están supervisados. Con su sistema de seguimiento inteligente, el C6N rastrea automáticamente los objetos en movimiento y envía una alerta para que pueda ver lo que ocurre en tiempo real. Esto significa que ya no tendrás que preocuparte de que tu bebé o tu mascota se pongan en peligro porque siempre podrás intervenir.

Si está buscando algunas capas adicionales de protección, el EZVIZ C6 ofrece un paso más allá de la ya tremenda calidad que obtiene del C6N. Lo hace basándose en muchas de las características principales del C6N.

Mediante complejos algoritmos basados en la inteligencia artificial, la C6 ofrece algo más que la detección de movimiento básica. Puede determinar las formas de las personas y las mascotas, lo que le permite distinguir entre ellas y los objetos irrelevantes en movimiento.

Por ejemplo, supongamos que ha colocado un móvil en la habitación de su bebé. El C6 es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que el movimiento del móvil no es lo suficientemente importante como para enviarle una alerta. Pero si tu bebé empieza a moverse, te avisará inmediatamente.

Puede ser difícil saber si tu pequeño se ha despertado basándose sólo en el movimiento. Por eso la C6 viene con detección de actividad por voz que le notifica si alguien empieza a hablar en la misma habitación en la que está la cámara.

De este modo, sabrá si debe vigilar a su bebé o a su mascota basándose tanto en el ruido como en el movimiento.

La C6 se basa en el vídeo de 1080p de la C6N y ofrece imágenes en 2K. Esto significa una mayor claridad visual para que pueda ver exactamente lo que ocurre en la habitación. Con la grabación en 2K, se capturan aún más los pequeños detalles del vídeo.

Aunque tanto la C6N como la C6 ofrecen una cobertura de 360 grados, la C6 va un paso más allá al ser totalmente panorámica. Eso significa que no tienes que esperar a que la cámara gire o se mueva para ver lo que está pasando. La C6 captura imágenes de toda la habitación a la vez.

Independientemente de si elige la C6N o la C6, obtendrá un dispositivo de vigilancia de seguridad doméstica inteligente y potente. Ambas opciones graban imágenes en alta definición y cuentan con tecnología de detección de movimiento que le avisa de cualquier movimiento sospechoso.

El C6 lleva las cosas a otro nivel con su tecnología basada en la inteligencia artificial y sus funciones más avanzadas. Pero aquellos que operan con un presupuesto no deberían dormir en el C6N, que sigue siendo una gran mejora en los monitores regulares para bebés y mascotas.