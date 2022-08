Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Hasta hace poco, la mayoría de las cámaras de seguridad estaban conectadas a la red eléctrica o necesitaban una fuente de alimentación. Pero los sistemas de seguridad por cable tienen un defecto innato: son susceptibles de sufrir apagones y cortes de luz. Además, son inaccesibles para los inquilinos, que no pueden instalar nuevos dispositivos en sus casas para no perder la fianza. Pero EZVIZ ha lanzado una gama de cámaras de seguridad alimentadas por baterías y por energía solar que superan estos desafíos, haciéndolas ideales para todos.

Las HB8 y BC1C 2K+ de EZVIZ son cámaras de exterior extremadamente potentes que no necesitan estar conectadas a una fuente eléctrica. Son cámaras de seguridad alimentadas por batería y compatibles con paneles solares, lo que las hace ideales para los inquilinos. Este artículo describe las ventajas únicas de los sistemas de seguridad alimentados por batería y por energía solar y las características de las cámaras de seguridad de EZVIZ.

Cuando la mayoría de las cámaras de seguridad se anuncian como inalámbricas, no son realmente inalámbricas. Puede que no tengan cables en cuanto a la conexión de red, ya que pueden conectarse a la red WiFi de su casa. Pero no vienen con fuentes de alimentación independientes: tienen que estar conectadas a una fuente de alimentación, como una toma de corriente. Sin embargo, las cámaras de seguridad con batería de EZVIZ son realmente libres de cables: puede fijarlas a superficies magnéticas sin necesidad de cables.

Las cámaras de seguridad EZVIZ no necesitan estar conectadas a la red eléctrica de su casa. Las cámaras de seguridad con cable pueden conectarse a cualquiera de sus tomas de corriente, y las cámaras con batería no requieren ninguna conexión con cable. Si usted es un inquilino, puede llevar fácilmente la cámara de seguridad de una casa a otra e instalarla sin problemas. Las cámaras EZVIZ son perfectas para los inquilinos porque no tienen que preocuparse por perder sus depósitos o buscar la aprobación de los propietarios.

Las cámaras de seguridad tradicionales dependen de la energía eléctrica. Los posibles intrusos pueden cortar la fuente de alimentación de su casa para dejarlas inactivas e ineficaces. Además, si hay un apagón, sus cámaras de seguridad con cable dejarán de funcionar. Pero las cámaras de seguridad con batería de EZVIZ no dependen de la red eléctrica, por lo que pueden grabar vídeos sin alimentación. Incluso si los posibles intrusos cortan su fuente de alimentación, seguirán siendo captados por su cámara de vídeo.

La EZVIZ HB8 funciona con una batería recargable de 10.400 mAh, al igual que la EZVIZ BC1C 2K+. El HB8 puede ofrecer hasta 210 días de duración continua de la batería, y el BC1C 2K+ ofrece hasta 270 días de duración continua de la batería. No tendrá que preocuparse de sustituir o recargar la batería cada dos semanas. Una vez instalada la cámara, puede estar seguro de que permanecerá activa durante más de medio año.

El único inconveniente de una cámara de seguridad que sólo funciona con baterías es que debe acordarse de cargarlas cada dos meses. Pero las cámaras de seguridad EZVIZ también son compatibles con el panel solar EZVIZ. Puede colocar el panel solar junto a la cámara para que la batería se cargue constantemente con el sol, de modo que nunca tenga que preocuparse de recargar la batería. Aprovechar la energía solar para alimentar sus cámaras de seguridad le garantiza un uso continuo.

Ahora que entiende las ventajas únicas de las cámaras de seguridad con batería y con energía solar, necesita encontrar la cámara de seguridad ideal para sus necesidades. EZVIZ ofrece dos potentes cámaras de seguridad para exteriores que funcionan con batería y con energía solar: HB8 y BC1C 2K+. A continuación, describimos sus características y capacidades únicas y ofrecemos enlaces para que pueda comprar las cámaras.

Batería recargable de 10.400 mAh

Hasta 210 días de duración de la batería

Compatible con el panel solar EZVIZ

Resolución 2K+

Almacenamiento eMMC de 32 GB incorporado

Visión nocturna en color

Diseño resistente a la intemperie



Detección inteligente de movimiento humano

Función de llamada bidireccional

Batería recargable de 10400 mAh

Hasta 270 días de duración de la batería

Compatible con el panel solar EZVIZ

Resolución 2K+

Almacenamiento eMMC de 32 GB incorporado

Visión nocturna en color

Diseño resistente a la intemperie (IP66)

Detección inteligente de movimiento humano

Función de llamada bidireccional

Las cámaras de seguridad alimentadas por batería y por energía solar son ideales para quienes desean mantener sus sistemas de seguridad independientes de la fuente de alimentación colectiva. Es más seguro y más eficiente energéticamente que el uso de cámaras de seguridad con cable. Puede explorar la gama de cámaras de seguridad de EZVIZ para encontrar la que se ajuste a sus necesidades.