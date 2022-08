Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ezviz vende una amplia gama de cámaras de seguridad inteligentes para el hogar, y funcionan bastante bien con Google Home si quieres integrarlas en tu ecosistema actual.

Sin embargo, si intentas transmitir la señal de la cámara en directo a tu Nest Hub o Chromecast, es probable que descubras que no funciona como se esperaba.

No obstante, no te preocupes, el arreglo es súper fácil y te llevaremos a través de todos los pasos, incluyendo la configuración de tu dispositivo en Google Home, si no lo has hecho ya.

En primer lugar, tendrás que asegurarte de que tu cámara Ezviz está configurada y funciona en la aplicación Ezviz, puedes seguir las instrucciones incluidas para ponerla en marcha.

Una vez que sepas que está funcionando como debería, pasa a la aplicación Google Home y sigue los siguientes pasos:

Accede a tu cuenta de Google Home En la pantalla de inicio, en la esquina superior izquierda, toca el símbolo del Plus Selecciona Configurar un dispositivo en las opciones A continuación, selecciona Trabaja con Google Busca y selecciona Ezviz en la lista, o búscalo tocando el icono de búsqueda Introduce tu nombre de usuario y contraseña de Ezviz y autoriza Google Home Una vez que el servicio esté vinculado correctamente, sigue las indicaciones para añadir tu dispositivo

Una vez que tu cámara Ezviz esté conectada a Google Home, debería ser tan fácil como decir algo como "Oye Google, muéstrame la cámara del jardín en la pantalla del salón."

Sin embargo, al hacer esto es probable que se produzca un error que diga que la transmisión no está disponible. Esto se debe a que la mayoría de las cámaras Ezviz (si no todas) tienen la encriptación del flujo activada por defecto.

Por supuesto, la encriptación es una cosa buena cuando se trata de la privacidad y la seguridad, pero no es tan grande cuando le impide ver su feed de la cámara.

Por lo tanto, tendrás que decidir si estás dispuesto a correr un riesgo ligeramente mayor para que la transmisión sea accesible desde tus pantallas de Google.

Si has decidido desactivar el cifrado, te explicamos cómo hacerlo:

Abre la aplicación Ezviz en tu smartphone o tablet Selecciona tu cámara Abre el menú de configuración tocando el icono de la tuerca en la parte superior derecha Elige los ajustes de seguridad Busque la encriptación de vídeo y desactive el control deslizante Repite la operación si tienes varias cámaras Ezviz

Una vez que hayas completado los pasos, la transmisión de tu cámara debería ser normal.

Escrito por Luke Baker. Edición por Britta O'Boyle.