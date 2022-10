Google revela el timbre Nest con cable, que sustituye al Nest Hello

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Google ha anunciado varios nuevos productos para el hogar inteligente a través de un hilo de Twitter desde su cuenta oficial de Made By Google, siendo el primero de ellos un timbre Nest de segunda generación con cable.

El Nest Doorbell (Wired), como bien se llama, es el sucesor del timbre Nest Hello que se lanzó allá por 2018. Cuenta con un diseño similar al Nest Doorbell ( Battery) que llegó en 2021 y ofrece una "vista de cámara más alta y mejorada", según Google. Hay un cuerpo de material reciclado en un 43%, con un sensor de cámara negro y una carcasa en la parte superior y un gran botón con un anillo LED alrededor en la parte inferior.

En el hilo de Twitter en el que se desvela el Nest Doorbell (Wired) se dice que podrás ver de pies a cabeza a las personas que están en tu puerta, así como los paquetes, tanto de día como de noche. Como su nombre indica, el nuevo timbre está cableado como el Nest Hello, por lo que no hay que preocuparse de recargar la batería, pero habrá que instalarlo si no se tiene un timbre con cable.

El timbre Nest (con cable) ofrece alertas inteligentes para que sepas qué hay en tu puerta -como un paquete- y también tiene alertas de caras conocidas, como ofrecen el timbre Nest (con batería) y el renombrado Nest Hello. Tendrás tres horas de alertas de eventos y, con una suscripción a Nest Aware, podrás consultar hasta 10 días de historial continuo.

El timbre Nest de Google (con cable, 2ª generación) está disponible en cuatro colores -Nieve, Lino, Fresno e Hiedra- y los estadounidenses pueden reservarlo en la tienda de Google por 179,99 dólares. El precio y la disponibilidad para el Reino Unido y Europa aún no han sido revelados.

Escrito por Britta O'Boyle.