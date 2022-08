El misterioso dispositivo Google Nest aparece en la FCC

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Un misterioso "Dispositivo Inalámbrico" de Google ha aparecido en el sitio web de Comunicaciones Federales, y las especulaciones sugieren que podría ser un nuevo dispositivo Nest.

El listado fue descubierto por 9to5Google y se refiere a un dispositivo llamado simplemente "G28DR" y descrito como un dispositivo inalámbrico que ha sido certificado para su uso con Bluetooth y Wi-Fi, aunque no se mencionan otras opciones de conectividad como NFC o UWB.

El listado también dice que el misterioso dispositivo tendrá una batería de 3,65v y parece que se cargará por USB y la etiqueta aparecerá en la "parte trasera" del dispositivo. Basándonos en las pistas, parece que lo más probable es que se trate de un nuevo dispositivo Nest, aunque de momento no está claro de qué podría tratarse.

Aunque se espera un nuevo modelo del timbre con cable Nest Hello en algún momento, no se espera que tenga batería, a menos que tenga una opción de respaldo en caso de un corte de energía. Es posible que el dispositivo también sea otra adición a la cartera de cámaras Nest, ya que algunas de las opciones actuales utilizan una batería de 3,65v como respaldo, y también es posible que estemos ante un nuevo termostato Nest que ya debería haber sido actualizado, o posiblemente un altavoz Nest.

Por ahora, no hay nada confirmado y no esperamos que lo esté durante un tiempo, pero sin duda será interesante ver qué aparece. El listado de la FCC para el misterioso "Dispositivo Inalámbrico" dice que las fotos y el manual no estarán disponibles hasta enero, así que parece que podríamos esperar un poco más para la confirmación de lo que es.

Se espera que Google anuncie los Pixel 7 y 7 Pro en octubre -todavía no se ha confirmado la fecha-, pero aún no se sabe si en el evento podrían aparecer también nuevos dispositivos Nest.

Escrito por Britta O'Boyle.