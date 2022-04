Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google podría lanzar pronto una función llamada "Look and Talk" que permitirá a los usuarios de Google Nest Hub Max simplemente echar un vistazo a su pantalla inteligente para activar Google Assistant.

9to5Google ha descubierto la función, cuyo nombre en clave era Blue Steel, en el código de una versión beta de la aplicación de Google (13.14) subido a Google Play Store.

Según el sitio, Google ha explicado que la función "Look and Talk" permite a los usuarios "mirar a la pantalla desde una distancia de hasta 1,5 metros para hablar con Google" sin tener que decir las palabras "Hey Google" u "OK Google".

Se dice que el procesamiento necesario tendrá lugar en el propio Nest Hub Max y no se enviará a la nube, y la característica funcionará con Face Match y Voice Match, por lo que Assistant seguirá funcionando para cada usuario individual.

Según el código: "El dispositivo se basa en la detección de la cámara y analiza su vídeo para determinar si quiere activar su Asistente. Assistant puede activarse cuando no era tu intención, si detecta incorrectamente que quieres su ayuda. Tu vídeo se procesa en el dispositivo y no se envía a los servidores de Google."

"Si otras personas quieren utilizar Look and Talk, pueden configurarlo en los ajustes de la app Home o de la app Assistant. Puedes desactivar esta función en cualquier momento en los ajustes de Face Match."

Por el momento, el Google Nest Hub Max cuenta con una cámara a bordo y, por lo tanto, la función 'Look and Talk' solo estará disponible para aquellos que tengan el dispositivo Max.

Por ahora, no se sabe cuándo podría hacerse oficial esta función 'Look and Talk', pero con tantos detalles que la rodean, tenemos la esperanza de que sea pronto.

Escrito por Britta O'Boyle.