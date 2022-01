Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Cuántas veces has gritado "¡Oye, Google, cállate!" o "¡Ok Google, detente!" en la pantalla o el altavoz de tu casa inteligente con el Asistente de Google?

Bueno, Google finalmente ha hecho que sea un poco más fácil y rápido decirle al Asistente de Google que se calme y que deje de divagar una y otra vez...

Ahora puede simplemente decirle que "detenga". Así es. Puedes silenciar al Asistente de Google sin tener que decir "Hola Google" primero. Es un cambio pequeño pero ciertamente útil, que hace que controlar al asistente digital sea un poco más informal. Google dijo que actualmente está implementando esta capacidad, así que asegúrese de probarla.

¡Nueva y útil alerta de función del Asistente de Google! ¿Quiere que su pantalla inteligente o su altavoz dejen de hablar? Simplemente diga "parar", no se necesita #HeyGoogle. — Google (@Google) 25 de enero de 2022

Las mejores ofertas de hogares inteligentes para Amazon Prime Day 2020: altavoces, cámaras, aspiradoras robotizadas y más Por Cam Bunton · 14 Octubre 2020 Obtenga las últimas ofertas en marcas de hogares inteligentes, incluidas Amazon Echo, Ring, Arlo y más.

Para que quede claro, aún debe decir "Ok Google" para activar el Asistente de Google e interactuar con el asistente digital en la mayoría de los casos, como cuando pregunta por el clima o para reproducir una canción. Pero, ahora, cuando está en medio de la reproducción de una melodía, ahora puedes simplemente gritar: "¡Detente! Toca Burn out by Midland", en lugar de "Ok Google, detente...".

Puede que solo te ahorre unos segundos, pero, oye, esos segundos se suman.

Para obtener más información sobre el Asistente de Google, incluido cómo funciona, consejos y trucos, y frases ingeniosas que puede decir para desencadenar respuestas divertidas, consulte las guías de Pocket-lint:

Escrito por Maggie Tillman.