(Pocket-lint) - Si tienes un timbre con video Nest , ¿sabías que puedes cambiar su tono de llamada? Google ofrece tonos de timbre de temporada para sus timbres, incluidos tonos con temática de Halloween para el mes de octubre. Sonarán tanto desde el timbre de la puerta como en cualquier altavoz o pantalla inteligente de Google Nest en su hogar.

Aquí le mostramos cómo cambiar el tono de llamada de su timbre a uno de los nuevos sonidos espeluznantes.

Puede seleccionar un nuevo tono de llamada en la configuración de la aplicación Google Home para Nest Doorbell (batería) o la aplicación Nest para Nest Doorbell (con cable) . The Verge dijo que los nuevos tonos de Halloween no llegarán al antiguo Nest Hello Doorbell de Google.

Abra la última versión de la aplicación Google Home o Nest en su dispositivo móvil. Lanzamiento antes del 1 de octubre de 2021 Seleccione su timbre. Presiona Configuraciones. Desde aquí, debería ver la opción para cambiar su tono de llamada.

Necesitas más ayuda? Consulte el centro de asistencia de Google para obtener más detalles.

Incluyen una risa malvada, un baile de esqueletos, un cuervo espeluznante, un abucheo fantasma, un hombre lobo aullando, una bruja que se ríe y más.

Los tonos de llamada de Halloween llegarán el 1 de octubre de 2021 y estarán disponibles directamente hasta Halloween.

El 1 de noviembre de 2021, el timbre volverá automáticamente al tono predeterminado. Pero puede ir a la configuración de su aplicación y elegir otro tono estacional para las vacaciones. El año pasado, hubo tonos con temas navideños para Navidad, Hanukkah, Año Nuevo y Kwanzaa. Esperamos que aterricen otros similares este año.

También hay seis nuevos tonos de llamada disponibles durante todo el año para elegir en la configuración.