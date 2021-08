Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google presenta una nueva función para sus pantallas inteligentes Nest Hub : información sobre la calidad del aire.

La información sobre la calidad del aire puede brindarle más información sobre el riesgo que podría enfrentar debido al humo y la contaminación en el área. Por ejemplo, los incendios forestales del oeste de EE. UU. No solo afectan el lado oeste del país, sino que también se ha demostrado que dañan la calidad del aire en la costa este. El estado de Nueva York incluso emitió un aviso de salud en julio de 2021 cuando llegó humo del Bootleg Fire en Oregon, que se encuentra a miles de kilómetros de distancia.

Es posible que muchos estadounidenses desconozcan este hecho, pero si fueran propietarios de Nest Hub, podrían recibir alertas de datos y estar más informados.

Una insignia del Índice de calidad del aire, o insignia AQI, aparecerá en el widget de reloj y clima en la pantalla Ambient de Nest Hub. Google dijo que podrá optar por no participar. Entonces, cuando se implemente la función, Pocket-lint actualizará esta guía con pasos sobre cómo optar por no participar para aquellos que pueden no estar interesados.

En las áreas donde la nueva función de calidad del aire de Google está disponible, Nest Hubs emitirá una alerta cuando la contaminación alcance un nivel insalubre, incluido un nivel que no sea saludable para los "grupos sensibles". El Nest Hub también responderá al siguiente comando de voz: "¿Cuál es el calidad del aire cerca de mí? "

Los datos de AQI provienen de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Califica la calidad del aire en una escala de 0 a 500, siendo cero la mejor calidad del aire.

La EPA también ofrece clasificaciones de categorías codificadas por colores que van desde la calidad del aire "buena" a "peligrosa". La EPA determina su riesgo de calidad del aire mediante la evaluación de contaminantes como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el smog y la contaminación por partículas como el hollín y el humo.

No. La EPA tiene una red de miles de sensores de calidad del aire en todo el país que rastrean y brindan información sobre la calidad del aire a través del sitio web de AirNow. Simplemente ingrese su ubicación para obtener una calificación AQI. También está el Mapa de incendios y humo de la EPA que muestra qué tan lejos puede llegar el humo de los incendios forestales.

La información sobre la calidad del aire, en el momento del lanzamiento, solo está disponible en mercados "selectos" de EE. UU. Se implementará "en las próximas semanas", es decir, a principios de septiembre de 2021.