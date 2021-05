Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Durante años, Google ha estado desarrollando un sistema operativo conocido como Fuchsia , pero se sabía poco sobre qué tipo de dispositivos funcionaría algún día. Bueno, aparentemente ahora está en vivo y se puede encontrar ejecutándose en el Nest Hub de primera generación de 2018.

Según lo informado por primera vez por 9to5Google , Google ha confirmado que lanzará una actualización en los próximos meses para Nest Hub que reemplazará el "Cast OS" basado en Linux con Fuchsia OS, con el que Google ha trabajado en silencio desde al menos 2016. Es una actualización interna, pensada primero para aquellos en el Programa de vista previa de Google. Eventualmente, Fuchsia OS estará disponible más ampliamente.

El líder técnico de Google en Fuchsia, Petr Hosek, tuiteó el martes : "No se envía un nuevo sistema operativo todos los días, pero hoy es ese día".

El cambio a Fucshia no se notará de ninguna manera para los consumidores de la pantalla inteligente de Google, ya que la interfaz y la experiencia seguirán siendo las mismas. Sin embargo, Google avanza lentamente con el lanzamiento, porque no es una simple actualización. Google quiere probar el sistema operativo en productos del mundo real antes de seguir adelante con la sustitución de Cast OS en más dispositivos Made for Google.

Tenga en cuenta que Fuchsia no solo está diseñado para dispositivos domésticos inteligentes, sino que también podría usarse algún día para computadoras de escritorio y teléfonos inteligentes.

Escrito por Maggie Tillman.