(Pocket-lint) - Google ha agregado varias funciones nuevas al Asistente de Google antes de que se lleve a cabo el Día de la Madre en los EE. UU. Este domingo.

La función de transmisión se ha ampliado, por lo que puede enviar un mensaje a todos los miembros de su grupo familiar sin importar qué dispositivo tengan, siempre que ejecute el Asistente de Google, por supuesto.

Eso incluye teléfonos móviles y dispositivos de pantalla inteligente, como el último Nest Hub .

Los destinatarios también pueden responder automáticamente, presionando el botón de respuesta o simplemente usando su voz.

Hay disponibles nuevos recordatorios de campana familiar de temporada, y pronto se admitirán idiomas adicionales: francés, japonés, italiano, español, portugués, holandés, alemán, hindi y coreano.

Y se están agregando nuevas historias y juegos para que toda la familia interactúe o juegue en los dispositivos del Asistente o en los teléfonos y tabletas Android.

Una asociación con Pottermore Publishing de JK Rowling da como resultado algunas historias cortas de Quidditch, con más historias del Mundo Mágico que vendrán más adelante en el año.

También habrá nuevos juegos de preguntas para jugar, incluido uno basado en el popular Are You Smarter than a 5th Grader? programa de juegos. Y Google ha revelado que varios huevos de Pascua del Día de la Madre están ocultos en la experiencia. Sugiere que intente configurar un temporizador, por ejemplo.

Las nuevas funciones se implementarán en sus dispositivos a partir de hoy.

Escrito por Rik Henderson.