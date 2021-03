Finalmente, Google nos ha dado un rastreador de sueño con el que realmente quiero dormir.

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En 2019 comenté que la convergencia no estaba ayudando en la industria del seguimiento del sueño . Pasé la semana durmiendo en el Garmin Fenix 6 para probar la función Body Battery, que califico muy bien, pero descubrí que dormir en un exterior grueso es demasiado molesto.

Pedí un sensor de sueño dedicado, algo para usar como una pulsera cómoda, en lugar de un reloj de aventuras a prueba de golpes.

Parece que me equivoqué al pedir la divergencia para traer una solución tecnológica, pero no tenía idea de que la respuesta convergente que estaba buscando vendría de Google.

He estado durmiendo con Google Nest Hub. Ahí lo he dicho.

Google está utilizando un enfoque diferente para el seguimiento del sueño, utilizando el radar de su chip Soli integrado en el nuevo Nest Hub . Al recopilar datos del sensor de luz, los micrófonos y el radar, el Nest Hub puede detectar eficazmente cuándo te acuestas, cuándo te levantas y cómo duermes entre esos dos eventos.

Puede controlar la temperatura de la habitación, los niveles de luz, ya sea que esté roncando o tosiendo durante la noche, y puede detectarlo despertando porque necesita ir al baño.

Cuando te despiertas, todo esto se muestra en la pantalla y se sincroniza con Google Fit para que puedas analizar cómo dormiste. También parece bastante exacto, cuando miro el reloj cuando me acomodo para dormir y encuentro que esos tiempos coinciden.

Las mejores ofertas de Amazon Echo para marzo de 2021 Por Dan Grabham · 30 Marzo 2021

También sabe cuando estoy teniendo una noche realmente inquieta, dándome los datos para revisar en la mañana para verificar que, sí, dormí mal.

El sistema garantiza la privacidad: no hay una cámara para espiarlo y el micrófono no comparte una grabación, solo una marca de tiempo de un evento de tos o ronquidos, y el procesamiento se realiza localmente en lugar de en la nube. Los datos se sincronizan con Google Fit, si lo desea, pero no es como tener un video de usted en la cama.

De hecho, Google se aseguró de no incluir una cámara para evitar esa sospecha.

¡Problema resuelto! Puedo irme a la cama como de costumbre, dormir, o no dormir, según sea el caso, como de costumbre, y no tengo que ponerme nada, poner nada debajo del colchón ni hacer nada. Solo pasa.

Pero eso me lleva de regreso a un punto que hice antes. Sé que duermo mal. Sé cuando no duermo bien y los datos sacados de cualquier contexto relevante no significan nada.

La ventaja que ofrece Garmin con Body Battery es que sus datos de sueño se establecen en el contexto de sus datos de actividad. Te brinda una batería virtual para tu cuerpo que necesitas recargar por la noche. Le dice que se lo tome con calma porque no se está recuperando adecuadamente.

Básicamente, Google te está diciendo lo que ya sabes, aunque, ciertamente, comienza a darte comentarios una vez que se han establecido los patrones de sueño.

Google Nest Hub justifica su posición como dispositivo de cabecera: se ve bien, suena bien y está muy conectado, ofreciendo una gama completa de servicios con la tecnología del Asistente de Google. Pero esta nueva mina de datos sobre el sueño ahora necesita ir más allá.

La respuesta podría estar en una conexión con Fitbit, propiedad de Google . Google ya ha dicho que analizará cómo estos dos sistemas pueden funcionar juntos, pero no se ha dicho nada sobre cuál podría ser el resultado.

La mejor solución para mí sería el Nest Hub que rastrea el sueño y lo informa en la aplicación de Fitbit, en el contexto de la actividad. Luego, al igual que con la solución de Garmin, puedo decidir cuándo omitir una sesión de ejercicio planificada porque no dormí bien, adoptando un enfoque de cuerpo completo, en lugar de datos fuera de contexto.

Escrito por Chris Hall.