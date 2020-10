Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La próxima función de Google podría significar el final de palabras de activación como "OK Google". Según los informes, la compañía está probando una función de pantalla inteligente que activa el Asistente de Google según la proximidad, en lugar de las palabras de activación.

Como lo descubrió Android Central , el filtrador Jan Boromeusz compartió un video de YouTube que demuestra la función en un Nest Hub Max . (Parece ser parte de una compilación de firmware interno que aún no está disponible). Como puede ver en el video, Boromeusz primero usa el Asistente de Google sin pronunciar una palabra de activación. La interfaz de usuario del asistente aparece cuando se acercan y se desvanece cuando se quedan quietos.

Google no ha anunciado si planea lanzar la función o cuándo, cuyo nombre en código es Blue Steel. Tampoco se sabe todavía cómo funciona Blue Steel, incluso si será necesario habilitarlo y requerir el uso de una cámara. Google podría estar tratando de maximizar las capacidades de ultrasonido de Nest Hub Max, que pueden detectar qué tan lejos estás sin usar una cámara, pero eso aún no está confirmado.

De cualquier manera, esto no acaba con la palabra de activación "OK Google", ya que no todos los dispositivos inteligentes de Google tienen capacidades de ultrasonido o incluso una cámara, lo que significa que probablemente no obtendrán Blue Steel. Por lo tanto, aún necesitará usar palabras de activación para invocar al Asistente en ellas. Pero esto indica que Google posiblemente esté pensando en formas de deshacerse de tener que decir siempre "OK Google" y, sinceramente, eso abre la puerta a la innovación en el espacio de los altavoces inteligentes.

Solo esperamos que Google también esté pensando en la privacidad mientras desarrolla Blue Steel. Lo mantendremos informado a medida que sepamos más.

Escrito por Maggie Tillman.