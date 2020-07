Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Google podría estar preparándose para reemplazar el antiguo altavoz de Google Home, si se cree en los detalles provenientes de la FCC.

Ha aparecido un par de nuevas piezas de información relacionadas con un nuevo altavoz estilo Google Home, que se cree que se lanzará bajo la marca Nest. Ese movimiento se informó por primera vez en junio , pero ahora hemos visto detalles presentados a la FCC, la autoridad de comunicación inalámbrica de los Estados Unidos, en relación con un dispositivo llamado GXCA6.

Droid Life especuló que esto podría tener algo que ver con el nuevo dongle de Google TV, pero los detalles sugieren que es un altavoz inteligente porque es un dispositivo Bluetooth y Wi-Fi y los nuevos detalles no parecen coincidir con las filtraciones anteriores de este dongle

Recientemente certificado por la FCC, aquí está nuestro primer vistazo a GXCA6, el nuevo @Google Nest Speaker, que reemplaza al original Google Home. pic.twitter.com/Ltp1quPFqc - Guía de Android TV (@androidtv_rumor) 9 de julio de 2020

También afirman ser de la FCC y aparecen imágenes de un nuevo dispositivo de altavoz de Google. Las mediciones sugieren que se trata del mismo tamaño que el antiguo Google Home y el lenguaje de diseño parece ajustarse a los dispositivos recientes de Google.

Sin embargo, debemos tratar estas imágenes con precaución, ya que no hay un enlace de origen (se menciona la FCC, pero estas imágenes no están en el sitio de la FCC, probablemente se eliminen por razones de confidencialidad) y esta no es una fuente que conozcamos con, así que estos podrían ser falsos.

Sin embargo, obviamente hay algo alineado de Google. El altavoz de Google Home es uno de los dispositivos más antiguos de la cartera de Google y esperamos una actualización, por lo que eso nos lleva a creer que esto podría ser lo que estamos viendo.

También se ha informado que Google lanzará Google Pixel 4a y un nuevo dispositivo de protección de TV, pero no ha habido señales de estos dispositivos a pesar de varias presentaciones regulatorias. Quizás julio será el mes en que Google finalmente entregue un nuevo hardware .