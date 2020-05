Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Google está regalando su altavoz inteligente más pequeño de forma gratuita a los suscriptores de sus servicios de suscripción premium. Esto es lo que necesitas saber.

Para saber si es elegible para reclamar la oferta de Google, visite esta página web. Si no es elegible, se le pedirá que pruebe otra cuenta.

El sorteo se limita a suscriptores activos individuales y estudiantes de YouTube Premium, YouTube Music Premium y Google Play Music. Si es el titular principal de la cuenta de un plan familiar, también puede obtener un Google Nest Mini gratis.

La oferta de Google incluye la siguiente jerga legal:

"Google LLC proporciona la oferta de código promocional y está sujeta a los siguientes términos. La oferta debe canjearse antes de las 11:59 p.m. PDT del 30 de junio de 2020 o caducará. Disponible solo para usuarios que son miembros activos pagos de un plan individual, plan estudiantil, o plan familiar como cabeza de familia de YouTube Premium, YouTube Music Premium o Google Play Music el 19 de mayo de 2020. Los usuarios deben ser miembros activos cuando su membresía no esté en estado de pausa en la fecha de canje. el código promocional es válido para 1 canje de un Nest Mini y estará disponible por orden de llegada, sujeto a disponibilidad. Google se reserva el derecho de modificar estos términos según sea necesario ".

La promoción está abierta hasta el 30 de junio de 2020 a las 11:59 p.m. PT (3 a.m. ET / 8 a.m., hora del Reino Unido), aunque Google dijo que podría finalizar antes si se agotaran los suministros.

Por el momento, la oferta de Google parece estar disponible solo en los EE. UU., Aunque los términos y condiciones no incluyen restricciones regionales.

