Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Las pantallas inteligentes Nest Hub y Nest Hub Max de Google ofrecen una serie de excelentes funciones. Son excelentes centros inteligentes para el hogar, muy útiles para seguir recetas en la cocina con manos libres y brillantes marcos de fotos digitales.

Sin embargo, es una de sus características más simples, una de las mejores: llamadas de video y voz. Te mostramos cómo configurar y usar Google Nest Hub y Google Nest Hub Max para hacer y recibir video y llamadas de voz.

Nest Hub y Nest Hub Max de Google se pueden usar para llamadas de voz y videollamadas, pero para las videollamadas, deberá configurar Google Duo y solo podrá realizar videollamadas a otros usuarios de Google Duo.

Nota: Cuando use Nest Hub para realizar videollamadas, podrá ver el video de la persona a la que llama, pero no podrán verlo ya que no hay cámara en Nest Hub.

Para configurar su Nest Hub y Nest Hub Max para videollamadas, siga las instrucciones a continuación:

Abre la aplicación Google Home Toca el ícono de Configuración Desplácese hacia abajo hasta Llamadas de voz y video en los servicios del Asistente de Google Toque Aplicaciones de video y voz Toca Google Duo y sigue los pasos de configuración.

Como se mencionó anteriormente, para realizar una videollamada con Nest Hub y Nest Hub Max, deberá haber configurado Google Duo y la persona a la que desea realizar la videollamada debe ser un usuario de Google Duo.

Si no está seguro de si la persona a la que desea llamar tiene Google Duo, puede abrir la aplicación Google Duo directamente en su teléfono inteligente y buscar en la lista de contactos en la parte superior. Debajo de los contactos con Duo que se muestran en la sección "Conectar con Duo", verá una lista del resto de sus contactos sin Duo en la sección "Invitar a Duo".

También es posible acceder a esta lista desde la aplicación Google Home. Abra la aplicación Google Home> Toque el ícono de Configuración> Desplácese hacia abajo hasta Llamadas de voz y video> Toque Aplicaciones de video y voz> Toque el número de teléfono en la parte superior.

Una vez que esté todo configurado con Google Duo, hacer una videollamada con Nest Hub o Nest Hub Max es muy simple.

Di "Ok Google" o "Hola Google" Seguido de "Videollamada [Nombre del contacto]"

Terminar la videollamada también es fácil. Toque "Finalizar llamada" en la pantalla o diga "Ok Google" o "Hola Google", seguido de "Finalizar llamada", "Colgar", "Desconectar" o "Detener".

Todos los altavoces y pantallas de Google Home se pueden usar para llamadas de voz. Hay tres formas diferentes en que sus altavoces y pantallas de Google realizan llamadas de voz, pero varía según el país en cuanto a lo que está disponible y las características también difieren.

Las llamadas de Duo permiten que los altavoces y las pantallas hagan y reciban llamadas de video y de voz a cualquier persona con una cuenta de Google Duo. Esto funciona en todo el mundo, permite llamadas entre altavoces / pantallas y dispositivos móviles y las llamadas son gratuitas.

Las llamadas admitidas por Google permiten realizar llamadas de audio gratuitas a teléfonos móviles, fijos y comerciales, pero no puede recibir llamadas y el servicio solo funciona en los EE. UU., El Reino Unido y Canadá.

La tercera opción son las llamadas móviles, que le permiten vincular su altavoz con su plan de operador de telefonía móvil. Nuevamente, no se pueden recibir llamadas y esta opción solo está disponible con operadores seleccionados en los EE. UU. (Google Fi y Google Voice) y Australia (Telstra).

Para configurar los altavoces y pantallas de Google Home para las llamadas Duo, siga las mismas instrucciones que las videollamadas:

Para configurar los altavoces y pantallas de Google Home para las llamadas admitidas por Google, siga estas instrucciones:

Abre la aplicación Google Home Toca el ícono de Inicio Toque el altavoz o la pantalla que desea configurar para llamadas admitidas por Google Toca el engranaje de configuración en la esquina superior derecha Desplácese hacia abajo hasta Reconocimiento y personalización Activar "Permitir resultados personales"

También deberá activar Actividad web y de aplicaciones en su cuenta de Google para realizar llamadas a sus contactos. Para hacer esto:

Abre la aplicación Google Home Toca tu cuenta en la esquina superior derecha Asegúrese de que la cuenta de Google que aparece sea la misma que la vinculada a Google Home Toca "Administrar tu cuenta de Google" Toca "Información personal y privacidad" Toca "Controles de actividad" Activar

Con Voice Match habilitado, los miembros adicionales de su hogar pueden usar sus propios contactos para hacer llamadas en su altavoz o pantalla de Google Home. Para permitir que varias personas usen sus contactos desde el mismo dispositivo, cada persona debe configurar Voice Match. Para configurar Voice Match:

Abre la aplicación Google Home Toca Configuración Desplácese hacia abajo hasta Voice Match en los servicios del Asistente de Google Sigue las instrucciones paso a paso. Desde aquí, también puede ver una lista de los dispositivos compartidos con Voice Match

Al igual que hacer una videollamada en Nest Hub o Nest Hub Max, hacer una llamada de voz desde un altavoz o pantalla de Google Nest Home es muy fácil. Simplemente diga "Ok Google" o "Hola Google", seguido de:

"Llamar [nombre de contacto]"

"Llamar [nombre de la empresa]".

"¿Cuál es el [negocio] más cercano?" luego "OK Google", "Llámalos".

"Llamar [número de teléfono]".

"Volver a marcar".

Terminar la llamada también es fácil. Simplemente diga "Ok Google" o "Hola Google", luego, "Finalice la llamada", "Cuelgue", "Parar", "Desconectar".

También puede tocar "Finalizar llamada" en la pantalla de Nest Hub Max y Nest Hub, tocar la parte superior de Google Home o Google Home Max , tocar el centro de Google Nest Mini o tocar el costado de Home Mini para cuelga una llamada.

Si prefiere que la gente no vea su número de teléfono cuando realiza una llamada de voz o una videollamada desde su altavoz o pantalla de Google Home, siga estos pasos:

Abre la aplicación Google Home Toca el ícono de la cuenta en la esquina superior derecha Compruebe que la cuenta de Google que se muestra está vinculada a su dispositivo Google Home o Google Nest Vuelva a la pantalla de inicio y luego toque Configuración Desplácese hasta Llamadas de voz y video en la sección de servicios del Asistente de Google Toca "Llamadas móviles" Toca "Tu propio número" Toca Usar número no listado

Feliz vocación!