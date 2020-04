Pantallas inteligentes de Google Asistant: ¿qué dispositivos hay y qué ofrecen?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La carrera por estar en todas partes en su hogar está en marcha, y tal como está, la competencia es entre Google y Amazon para gobernar el gallinero. Con Amazon Echo y Google Home , los altavoces inteligentes son la tendencia más popular en tecnología.

Sin embargo, esa no es la única forma en que estas dos compañías quieren que interactúes con sus asistentes digitales. En 2017, Amazon lanzó Echo Show, que era, en esencia, un Echo con pantalla, y ahora tiene una actualización mucho más completa en el Echo Show 2019 . La respuesta de Google es la pantalla inteligente, y no funciona solo, lo hace con socios.

Google ofrece dos pantallas inteligentes hechas por la propia empresa, pero también hay opciones de otras empresas de terceros, incluidos JBL y Lenovo. Estas son las opciones si buscas una pantalla inteligente de Google.

Google Nest Hub adopta el diseño de otros dispositivos de Google Home, presentando una pequeña pantalla de 7 pulgadas para que pueda conversar. No tiene una cámara, lo que lo distingue de muchos de los dispositivos en esta lista y también es uno de los más asequibles. Es una gran experiencia, desde un dispositivo que amamos.

Un modelo más grande, más inteligente y más potente del Google Nest Hub, que ofrece una pantalla más grande de 10 pulgadas y una Nest Cam incorporada. Hace todo lo que hace el Nest Hub más pequeño, pero con la adición de videollamadas, controles de gestos y Face Match. Es un dispositivo fantástico que funciona como una excelente cámara de seguridad, y también ofrece una mejor experiencia de sonido al modelo más pequeño.

La pantalla inteligente de Lenovo toma esa experiencia del Asistente de Google y la ofrece en dos tamaños, a 8 o 10.1 pulgadas. El modelo de 10.1 pulgadas tiene una pantalla nítida, pero lo interesante de este dispositivo es el diseño. La parte posterior del modelo de 10 pulgadas está terminada en bambú y se curva hacia el extremo del altavoz para que pueda sostenerse verticalmente, lo que puede usar para videollamadas, pero no mucho más (la interfaz de usuario no gira). Con un altavoz en un extremo, el sonido no es excelente, pero la experiencia en general es bastante buena.

Similar a la pantalla inteligente Lenovo más pequeña, la JBL Link View tiene un par de altavoces de 10 W y una pantalla táctil de 8 pulgadas. También tiene una cámara frontal de 5 megapíxeles con grabación de video HD. JBL ofrece una excelente calidad de sonido en general, pero la pantalla no es tan gloriosa como la pantalla más grande de Lenovo, incluso si el diseño es mucho más fácil de vivir.

Lanzado en octubre, el Lenovo Smart Display 7 es un modelo actualizado del Lenovo Smart Display mencionado anteriormente, que ofrece una pantalla de 7 pulgadas y varias mejoras de diseño. Se han agregado altavoces estéreo para una mejor experiencia de sonido, mientras que la pantalla ve biseles más delgados a su alrededor y un sensor de luz ambiental agregado para obtener imágenes más realistas.

Comencemos con lo que no son: tabletas. Google ha dejado claro que esta es una nueva categoría de productos: estos son esencialmente altavoces inteligentes con una pantalla incorporada, que aportan un elemento visual a la línea de productos para el hogar de Google.

La ventaja de tener una pantalla integrada significa que el Asistente de Google puede mostrarle los resultados y hablar con usted, lo que, en muchos casos, es muy útil. Ya sea que eso signifique mostrarle una receta, indicaciones para llegar a una ubicación en Google Maps o mostrar fotos que haya guardado. Estos no son elementos bien comunicados solo por audio.

Como era de esperar, también puede usar la pantalla para ver videos de YouTube o ver las noticias, o usarlo como un Chromecast, enviándole contenido desde una variedad de fuentes; sí, puede ver Netflix en ellos.

La interfaz es básicamente una visualización del Asistente de Google y es la misma en todos los dispositivos. La mayoría se ejecuta en la plataforma Android Things y todos se comportan de la misma manera. Por supuesto, si usa Google, sabe todo sobre usted, puede reconocer su voz y brindarle un servicio muy personal.