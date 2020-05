Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Los altavoces inteligentes de Google AI-Assistant están respaldados por los potentes algoritmos de búsqueda y ecosistema de Google, lo que los convierte en una gran adición a cualquier hogar inteligente. Si está considerando una compra, o le han dado un par como regalo, es posible que se pregunte de qué son capaces múltiples dispositivos Google Home o Nest Hub.

Ubicado estratégicamente en su hogar, ¿pueden varios dispositivos Nest Hub mejorar su vida? Esta función explica lo que puede hacer con varios altavoces de Google Home y por qué vale la pena.

squirrel_widget_168546

Comenzar a configurar varios dispositivos de Google Home es muy sencillo. También puede mezclar y combinar los altavoces domésticos inteligentes, lo que significa que puede optar por un Google Nest Mini en el dormitorio y un Google Home Max de tamaño completo en la sala de estar o simplemente una multitud de Minis diseminados por la casa. La decisión es tuya.

Comience descargando la aplicación Google Home para su dispositivo móvil (si aún no lo ha hecho) y asegúrese de que sus dispositivos Google Home estén enchufados y encendidos.

Una vez hecho esto, abra la aplicación y toque "comenzar"; luego podrá seguir las instrucciones dentro de la aplicación para configurar los altavoces y conectarlos a su cuenta.

Si es la primera vez que configura un dispositivo Google Home, también le sugerimos que eche un vistazo a nuestro artículo de consejos y trucos para aprovechar al máximo su configuración inicial.

Repita el proceso hasta que todos los dispositivos estén conectados a su cuenta y estén en funcionamiento. Entonces comienza la verdadera diversión.

Una de las alegrías del sistema Google Home es la capacidad de transmitir mensajes a través de dispositivos en el hogar. Esto significa que puede enviar mensajes de voz desde uno de los altavoces inteligentes a todos los demás dispositivos de Google Home. Hemos cubierto cómo configurar la transmisión en una función separada, pero una vez que se completa la configuración, es realmente tan simple como decir "OK Google, transmisión ..." seguido del mensaje que desea enviar.

Esta funcionalidad graba un fragmento de su voz que luego se reproduce en otros dispositivos de la casa. Vale la pena señalar que si las personas no esperan escuchar el mensaje podrían ser tomadas por sorpresa, por lo que vale la pena asegurarse de que primero llames su atención. "OK Google, difunde escuchen a todos, es hora de cenar" seguramente hará que los pies corran hacia la mesa.

Dentro de la aplicación Google Home, es posible asignar un nombre a sus altavoces a lo que elija para ayudarlo a identificarlos. Para hacer esto:

Abre la aplicación Google Home. Haga clic en el ícono de inicio en la parte inferior Desplácese hacia abajo hasta el dispositivo relevante Haga clic en la rueda dentada para acceder a la configuración Luego busque "nombre" y establezca un nombre de dispositivo apropiado.

Hacer esto ofrece más beneficios que solo poder identificar fácilmente cada altavoz dentro de la aplicación. Algunos comandos para Google se pueden usar para controlar un dispositivo Google Home desde otro. Por ejemplo, en la cocina diciendo "OK Google, reproducir una lista de reproducción relajante en el altavoz de mi sala" haría exactamente eso.

Esta funcionalidad es limitada en este momento, no puede configurar temporizadores o alarmas para un altavoz de otro a partir de ahora, pero esperamos ver mejoras aquí en el futuro.

Si está interesado en escuchar música en toda su casa, entonces la buena noticia es que los dispositivos Google Home también son capaces de eso. Todo lo que requiere son unos pocos pasos de configuración y ya está.

Siga estos pasos para crear el grupo:

Abre la aplicación Google Home Haga clic en el icono de inicio en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en el símbolo de agregar en la esquina superior izquierda Haga clic en "crear grupo de altavoces" Seleccione los altavoces de Google Home que desea incluir y luego elija un nombre lógico para el grupo

Una vez hecho esto, estará listo para transmitir audio a los altavoces de ese grupo. La reproducción de música en varias habitaciones es compatible con Spotify, TuneIn Radio y Google Play Music, por lo que todo lo que debe hacer es decir "OK Google, reproducir mi lista de reproducción de fiesta abajo" para que suenen las canciones (reemplace "lista de reproducción de fiesta" y "abajo" con el nombre de su canción / lista de reproducción y nombre del grupo respectivamente).

Desafortunadamente, Google no admite audio de varias habitaciones para otras cosas que le puedan gustar. Los podcasts, por ejemplo, solo se pueden reproducir en un solo dispositivo. Las alarmas y los temporizadores también se limitan al dispositivo en el que se solicitan. Si configura un temporizador usando un Google Home en la cocina, no se transmitirá a los otros altavoces de Google Home en el salón o el dormitorio, por ejemplo, lo cual es una pena, ya que tal funcionalidad sería útil.

Con múltiples dispositivos de Google Home en la casa, es razonable suponer que tendrá varias personas con acceso a ellos. Google Home es capaz de admitir múltiples usuarios con unos simples pasos de configuración.

Abre la aplicación Google Home Toque el ícono de inicio en la parte inferior de la pantalla Haga clic en "Invitar a un miembro principal" debajo de su nombre principal en la parte superior de la pantalla Ingrese su dirección de correo electrónico Lea lo que se comparte, incluidos todos los dispositivos, y envíe

Hemos cubierto cómo hacer esto antes con más profundidad, esencialmente involucra a cada persona que vincula su cuenta de Google a los dispositivos de Google Home dentro de la aplicación en su propio teléfono o tableta y sigue el modelo de entrenamiento de voz para que los altavoces inteligentes los reconozcan cuando hacen una solicitud

La configuración de la asistencia para múltiples usuarios garantiza que las sesiones informativas diarias, los calendarios e incluso las listas de reproducción se sincronicen correctamente y que todos los miembros del hogar obtengan los resultados que esperan al hablar con Google. Esta funcionalidad no requiere múltiples dispositivos de Google Home, pero vale la pena configurarla si tiene algunos.

Google Home también es compatible con " Family Link ", que permite controles parentales más estrictos entre la cuenta de Google de un niño y el dispositivo Google Home. Esto ayuda con la administración parental del uso de Internet de un joven con Google Home y con sus dispositivos, asegurando que se mantengan seguros en línea, independientemente de lo que estén haciendo. También ayuda a evitar el acceso accidental a contenido inapropiado que se puede transmitir a través de Google Home a un Chromecast u otro dispositivo compatible.

El beneficio adicional de agregar múltiples usuarios es que cada miembro del hogar puede usar la correspondencia de voz para solicitar música de su propio servicio de transmisión de música preferido. Teóricamente, esto significa que las personas ya no arruinarán tus listas de reproducción de Spotify con sus canciones no deseadas.

Siga los pasos anteriores para invitar a cada miembro al hogar, luego haga clic en "agregar" en la página de inicio de la aplicación, para encontrar la configuración de "música y audio". Desde allí, puede seleccionar su servicio de música preferido. Haga que cada miembro de la casa haga lo mismo y vincule su propia cuenta.

También vale la pena hacer que cada persona configure la coincidencia de voz correctamente para capacitar al Asistente de Google para que reconozca las diferentes voces en el hogar.

Para hacer esto:

Abre la aplicación Google Home Haga clic en el icono de configuración en el círculo dentro de la sección superior Desplázate hacia abajo hasta Google Assistant Services Haga clic en "Voice Match" para enseñarle a Google Assistant su voz e invitar a otros a hacer lo mismo.

Desde allí, también verá qué dispositivos están incluidos y son capaces de reconocer su voz. Luego, siempre y cuando se reconozca la voz, se utilizará la cuenta correcta para cada persona en el hogar, dando una experiencia mucho más personal.

Un proceso similar también le permite hacer lo mismo para Netflix, lo que garantiza que todos estén viendo y escuchando su contenido favorito sin alterar los perfiles de otras personas.

Obtenga más información sobre cómo configurar la coincidencia de voz aquí .

Como está vinculado a su cuenta de Google, los recordatorios, las listas de compras y su calendario se sincronizan en todos los dispositivos. Si configura un recordatorio en un dispositivo Google Home, recibirá una luz de notificación en los demás en el momento específico para darle un empujón al respecto en el momento adecuado.

Como otro ejemplo, decir "OK Google, agregar leche a mi lista de compras" hará exactamente eso. A esa lista de compras se puede acceder desde cualquier altavoz de Google Home simplemente preguntando "OK Google, ¿qué hay en mi lista de compras". Para hacer la vida más fácil, también puede hacer que Google envíe la lista a su teléfono pidiéndole que lo haga inmediatamente después: "OK Google, envíe eso a mi teléfono".

La lista de compras se envía a su teléfono donde se puede acceder a través del Asistente de Google o directamente desde el sitio dedicado de Google .

Hay muchas funciones que funcionan en varios dispositivos de Google Home que hacen que valga la pena tener más de uno.

Este uso de múltiples dispositivos, por supuesto, depende de cómo planee usar los altavoces, pero incluso como un sistema de audio básico de varias habitaciones es un verdadero placer. Al igual que con la línea Amazon Echo , no es necesario tener varios dispositivos en su hogar para obtener una excelente experiencia en el hogar inteligente, pero lo mejora y le facilitará la vida de varias maneras.

squirrel_widget_148299