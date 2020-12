Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los dispositivos Google Home y Nest no son solo bocinas con la Búsqueda de Google incorporada. Le permiten controlar dispositivos domésticos inteligentes compatibles, colocar una película en su televisor, reemplazar los parlantes de su escritorio y mucho más.

Para aprovechar al máximo suGoogle Home , Nest Audio, Home Mini, Nest Mini , Home Max, Nest Hub o Nest Hub Max, hemos reunido una selección de los mejores consejos y trucos para ayudarlo a dominar el sistema activado por voz. altavoces y pantallas en muy poco tiempo.

Hay algunos trucos específicos del dispositivo en la parte inferior de esta función, mientras que otros trucos se dividen en consejos generales, consejos de entretenimiento, consejos de información y consejos de control inteligente del hogar.

El Asistente de Google responde a dos "palabras de activación": "Ok Google" y "Ok Google". Desafortunadamente, no puede cambiarlo de estas dos frases en este momento. También debe decir uno cada vez que desee interactuar con un dispositivo Google Home (diga la frase, seguida de una pregunta o comando).

Los dispositivos Google Home son compatibles con la conversación continua, por lo que no necesitará decir las palabras de activación para una pregunta de seguimiento, pero deberá activar la conversación continua.

Puedes aumentar o disminuir la sensibilidad de los dispositivos Google Home y Nest para que respondan más o menos a las palabras de activación "Ok Google".

Abra la aplicación Google Home> Toque la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda> Toque el icono de perfil en la esquina superior derecha> Configuración del asistente> Sensibilidad "Hey Google".

Google Home admite hasta seis usuarios, todos los cuales podrán controlar cualquier dispositivo vinculado a su hogar, así como enseñarle a Google a reconocer su voz para una experiencia personalizada cuando se trata de calendarios y viajes diarios al trabajo, por ejemplo.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque el icono Agregar> Toque Agregar persona a casa> Escriba el nombre o la dirección de correo electrónico de la persona que desea agregar> Confirmar.

Si desea ver quién tiene acceso a sus dispositivos Google Home, haga clic en el icono de configuración en la pestaña Inicio de la aplicación Google Home y luego toque Hogar.

Aparecerá aquí una lista de miembros del hogar. Toque el nombre de la persona> Toque los tres puntos a la derecha de su nombre> Toque el contenedor en la esquina superior derecha> Toque Eliminar, si desea revocar el acceso. Puede ver a qué dispositivos tiene acceso el miembro del hogar aquí tocando en Acceso al dispositivo.

También puede agregar un miembro de inicio aquí tocando "+ Invitar persona" debajo de la lista.

Puede programar lo que Google llama Family Bells, que son campanas personalizadas para anunciar las próximas actividades a su familia en sus dispositivos Google Home y Nest. Por ejemplo, podría crear una campana para decirle a todos en su hogar que completen sus tareas a las 5 p.m.

Abra la aplicación Google Home> Toque la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda> Toque el icono de perfil en la parte superior derecha> Configuración del asistente> Campana familiar> Agregar una campana> Ingrese el anuncio y la hora de la campana> Elija qué días desea repetir la campana> Elija en qué dispositivo Google Home / Nest tocar la campana> Crear campana.

Cuando configuras un nuevo dispositivo Google Home o Nest, deberás crear una "Casa" para instalarlo. Esto te permite agregar varios otros dispositivos a esa casa en particular, o una nueva casa, nombrando cada casa como tú create para que sea más fácil diferenciarlos al agregarlos.

Para cambiar el nombre de cualquiera de sus casas> Abra la aplicación Google Home> Toque la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda> Toque el engranaje de configuración debajo del nombre de la casa que desea cambiar> Haga clic en Información de la casa> Apodo de la casa> Cambie el nombre> Guardar.

Para aquellos que tienen la suerte de tener varios dispositivos Google Home o Nest , pueden crear un grupo de altavoces con todos los dispositivos Home / Nest seleccionados. Luego puede pedirle al Asistente de Google que reproduzca música desde esos altavoces y también es posible cambiar el nombre de cualquier grupo.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque el icono "+" en la parte superior izquierda> Haga clic en Crear grupo de altavoces> Seleccione los dispositivos Google Home / Nest que desea crear su grupo> Nombre del grupo> Guardar.

No todo el contenido es adecuado para todas las edades y como los dispositivos Google Home / Nest tienen el poder de la Búsqueda de Google detrás de ellos, es posible que desee filtrar el contenido para asegurarse de que las personas más pequeñas de su hogar no vean ni escuchen las cosas que usted no no quiero que lo hagan.

Puede configurar filtros para música, videos y funciones disponibles a través del Asistente. También es posible elegir los dispositivos que desea filtrar y luego configurar los filtros, para que no tenga que filtrar el Home Mini o Nest Mini en su oficina cerrada, por ejemplo.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque Configuración> Bienestar digital> Siga las instrucciones de configuración.

Para aquellos que quieren un descanso de su Asistente de Google, puede programar el tiempo de inactividad. También es posible apagar físicamente los micrófonos en todos los dispositivos Google Home / Nest para que pueda usar esa opción también.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque Configuración> Bienestar digital> Siga las instrucciones de configuración para programar el tiempo de inactividad.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque el dispositivo Google Home / Nest al que desea cambiar el nombre> Toque el engranaje de Configuración en la esquina superior derecha> Haga clic en el nombre y cámbielo a qué usted quiere.

Si opta por participar, Google le enviará un correo electrónico para mantenerlo actualizado sobre las últimas novedades sobre los dispositivos Chromecast, Google Home y Nest y el Asistente de Google. Hay consejos y trucos, nuevas funciones, ofertas y socios.

Para administrar sus notificaciones por correo electrónico, abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque Configuración> Notificaciones> Notificaciones generales> Actualice sus preferencias.

Para ver su historial de búsqueda y reproducciones, abra la aplicación Google Home> Haga clic en el ícono de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla> Toque Mi actividad.

Se abrirá un sitio web con todo lo que los dispositivos Google Home / Nest (y el Asistente en su teléfono) hayan registrado. Puede ordenar por fecha y hora, reproducir exactamente lo que escucharon los dispositivos Home / Nest, obtener detalles y eliminarlos.

Para aprovechar al máximo los dispositivos Google Home / Nest, el uso de otros productos de Google brinda la mejor experiencia. Los dispositivos Home y Nest están diseñados para funcionar con productos que muchas personas usan con frecuencia, como Google Calendar y Gmail.

Cuando se combina con dispositivos Google Home / Nest, puede convertir a Assistant en un verdadero asistente personal. Puede verificar su horario, establecer recordatorios, agregar artículos a sus listas de compras y más, todo con un simple comando de voz. Incluso extraerá reservas y detalles de vuelos de su correo electrónico, por ejemplo.

Los dispositivos Google Home y Nest son básicamente Google.com. ¿Quieres encontrar tu supermercado más cercano? ¿Necesitas convertir onzas en tazas? ¿Tienes curiosidad por saber cuántos años tienen Teresa May o Donald Trump? ¿Alguna vez se preguntó cuál es la capital de la India? Los dispositivos Google Home y Nest pueden ser su asistente y programar citas, pero también funcionan como motor de búsqueda.

Recuerde que también puede hacer preguntas de seguimiento. El Asistente de Google siempre recordará el tema o el asunto en su cadena de preguntas y puede hacer preguntas de seguimiento sin decir "Ok Google" antes de cada una si activa "Conversación continua", como mencionamos anteriormente.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la aplicación> Toque su perfil en la esquina superior derecha> Configuración del Asistente> Desplácese hacia abajo hasta Conversación continua> Activar o desactivar Conversación continua.

Los dispositivos Google Home pueden reemplazar su reloj despertador y también admiten funciones de temporizador.

Di "OK Google, configura un temporizador para cinco minutos" o "Ok Google, configura una alarma para las 7 a. M." Y escucharás una buena melodía cuando el temporizador se acabe o sea hora de despertar. Para apagar la alarma o el temporizador, solo tiene que decir "Parar", no es necesario decir primero las palabras de activación.

Agregar direcciones de casa y trabajo permitirá que los dispositivos de Google Home ofrezcan respuestas más personalizadas, incluido el clima y los horarios de viaje por la mañana. Si no los configuró cuando configuró por primera vez su dispositivo Google Home, aún puede hacerlo después.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque el icono de perfil en la esquina superior derecha> Configuración del asistente> Desplácese hacia abajo Usted> Toque la pestaña Sus lugares> Agregar casa dirección / Agregar dirección de trabajo.

Agregar información de pago le permite usar el Asistente de Google para pedir un taxi o para llevar, por ejemplo. Hay varias configuraciones que le permiten asegurarse de que su identidad esté confirmada antes de pagar, por ejemplo.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque el icono de perfil en la parte superior derecha> Toque Configuración del asistente> Desplácese hacia abajo hasta Pagos> Agregar información de pago, dirección de entrega y elija la configuración de aprobación de compra .

¿Quieres que Google Assistant te llame jefe, batman o la mejor dama de todos? No hay problema.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque el ícono de perfil en la esquina superior derecha> Configuración del Asistente> Toque la pestaña Usted> Apodo> Cambie lo que desea que el Asistente lo llame . Incluso puedes comprobar si lo pronuncia correctamente y si no, puedes deletrearlo.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque el icono de perfil en la esquina superior derecha> Configuración del asistente> Toque la pestaña Usted> Clima> Elija Fahrenheit o Celsius.

Enseñarle al Asistente de Google a reconocer su voz le brindará una experiencia más personalizada. Por ejemplo, abrirá su calendario o su viaje diario por la mañana, en lugar de sus socios. Vale la pena hacer que otros miembros de Home también configuren Voice Match para que los dispositivos de Home brinden la mejor experiencia en todos los aspectos.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque el icono de perfil en la esquina superior derecha> Configuración del asistente> Desplácese hacia abajo hasta Voice Match> Siga las instrucciones. Si tiene un Nest Hub Max , también puede hacer Face Match, que está encima de Voice Match en la lista, ya que está ordenado alfabéticamente.

Para aquellos con varios dispositivos domésticos, solo debería necesitar Voice Match una vez. Los otros dispositivos extraerán la información.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque el icono de perfil en la esquina superior derecha> Configuración del asistente> Calendario> Calendarios predeterminados.

Desde aquí, puede elegir qué calendario desea usar para crear eventos.

Puede hacer que el Asistente de Google realice llamadas en sus dispositivos Google Home / Nest, aunque las llamadas a los servicios de emergencia no están disponibles para todos los proveedores.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque el icono de perfil en la esquina superior derecha> Configuración del asistente> Llamadas de voz y video> Siga las instrucciones.

Los dispositivos Google Home / Nest pueden informarle sobre su día, como su calendario, el tráfico matutino, el clima y cualquier recordatorio. También puede personalizar su informe para excluir ciertas cosas, como el clima. El informe también terminará con una rueda de prensa.

Todo lo que tienes que hacer una vez que hayas configurado tus preferencias de calendario y agregado direcciones, etc., es decir "Ok Google, cuéntame sobre mi día".

Si le dice a Google que dejó sus llaves en el gancho de la cocina, o su pasaporte en el cajón superior, lo recordará la próxima vez que lo pregunte.

Todo lo que tienes que hacer es decir "Ok Google, mi pasaporte está en el cajón superior" y luego preguntar "Ok Google, ¿dónde está mi pasaporte?".

Puede agregar cosas automáticamente a su lista de compras con los dispositivos Google Home y Nest, ya sea físicamente o usando su voz. Por ejemplo: "Ok Google, agrega café a mi lista de compras". La lista aparecerá en la aplicación Google Home y se puede agregar tocando "Agregar artículo" en la pantalla Lista de compras.

Para ver y editar su lista de compras, abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque el ícono de perfil en la esquina superior derecha> Configuración del asistente> Lista de compras.

La lista de compras solo se puede asociar con el titular de la cuenta principal, pero puede agregar colaboradores para que ellos también puedan acceder a ella.

¿No encuentras tu teléfono? Los dispositivos Google Home / Nest pueden ubicar su dispositivo y hay soporte nativo para dispositivos Android. Tanto el dispositivo Home / Nest como tu teléfono deberán estar en la misma cuenta de Google, después de lo cual podrás decir "Ok Google, llama a mi teléfono" o "Ok Google, busca mi teléfono".

Para los usuarios de iOS, deberá vincular su teléfono con un servicio llamado IFTTT. Deberá registrarse para obtener una cuenta IFTTT gratuita, después de lo cual, si usa esta receta o subprograma como se llaman, puede llamar automáticamente a su número desde su dispositivo Google Home / Nest cuando diga "Ok Google, busque mi teléfono ".

Es posible hacer que el Asistente de Google haga varias cosas con un solo comando. Por ejemplo, "Ok Google, hora de dormir" o "Ok Google, buenas noches" pueden indicarle el clima del día siguiente, preguntar a qué hora configurar la alarma, ajustar las luces, los enchufes y más, así como cerrar las puertas (si tiene dispositivos compatibles).

Para establecer una rutina, abra la aplicación Google Home> haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda> Toque el ícono de Rutinas> Seleccione una de las rutinas y marque / desmarque las casillas dentro de ella.

Si no puede ver el ícono de rutinas: abra la aplicación Google Home> Toque la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda> Toque el ícono de perfil en la parte superior derecha> Configuración del asistente> Rutinas.

Google Home puede reproducir música de varias fuentes, como Spotify , Deezer, Apple Music o YouTube Music. Como era de esperar, no funciona con Amazon Music.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la aplicación Google Home> Haga clic en el icono "+" en la parte superior> Haga clic en Música en la sección Agregar servicios> Seleccione de la lista y siga las instrucciones.

Para configurar su fuente predeterminada, diríjase a la pestaña Inicio de la aplicación Google Home> Toque el icono de perfil en la parte superior derecha> Configuración del asistente> Toque Música> Seleccione el servicio vinculado que desea usar como la fuente principal de música.

Los dispositivos Google Home también funcionan con varios servicios de video, incluidos YouTube, Netflix, Disney + y All4.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la aplicación Google Home> Haga clic en el icono "+" en la parte superior> Haga clic en Video en la sección Agregar servicios> Seleccione de la lista y siga las instrucciones.

Si tiene un Chromecast de Google , puede pedir a los dispositivos Google Home / Nest que reproduzcan películas de Netflix, un programa de televisión o videos de YouTube en su televisor. Por supuesto, si tiene Nest Hub o Nest Hub Max, también podrá reproducir algunos de estos servicios en la pantalla del Hub, incluso si las pantallas son significativamente más pequeñas.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la esquina inferior derecha de la aplicación> Toque el icono de perfil en la esquina superior derecha> Configuración del asistente> Ir a TV y altavoces> Toque el signo "+" en la esquina inferior derecha de la pantalla. La aplicación Google Home buscará televisores compatibles con voz en la misma red Wi-Fi que tu Google Home.

Debe conectar servicios de terceros, como Netflix, a su cuenta de Google mediante la aplicación Google Home. Después de hacer esto, simplemente puede decir cosas como "Ok Google, juega House of Cars de Netflix en la TV". Incluso puede usar los dispositivos Google Home y Nest para pausar la reproducción o rebobinar un minuto hasta algo que quizás se haya perdido.

Google Home no solo puede controlar Netflix o YouTube en su televisor, también puede controlar Google Photos , el servicio gratuito de almacenamiento de fotos en la nube de Google.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la aplicación> Toque Configuración> Toque el icono de perfil en la esquina superior derecha> Configuración del asistente> Toque Videos y fotos> Activar o desactivar Google Photos.

Una vez que tu cuenta esté vinculada, puedes decir cosas como "Ok Google, muéstrame fotos de mis mascotas en la TV". El servicio puede etiquetar y reconocer personas, cosas y lugares, por lo que puede servir de manera inteligente todo lo que solicite.

Todo lo que tienes que hacer para escuchar podcasts es preguntar. Di "Ok Google, Play This American Life" para escuchar el episodio más reciente del programa. Si debe pausarlo, la próxima vez que solicite ese podcast, su dispositivo Google Home / Nest continuará donde lo dejó.

Google Cast está integrado directamente en el navegador Chrome. Por lo tanto, cuando hace clic en el botón de transmisión en la esquina de Chrome, puede buscar su (s) dispositivo (s) Home / Nest, seleccionarlo y luego transmitir audio desde su computadora a su dispositivo Google Home / Nest.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la aplicación Google Home> Toque el icono de perfil en la parte superior derecha> Configuración del asistente> Acciones.

Puede agregar sus acciones favoritas a una lista de observación para acceder rápidamente a ellas. Hay una barra de búsqueda en la parte superior si sabe lo que está buscando, así como pestañas de mercado local, mercado mundial y resumen de mercado, todas las cuales ofrecen sugerencias.

Di "Ok Google, escucha las noticias" y tus dispositivos Google Home / Nest recibirán noticias de varias fuentes. Puede cambiar de qué fuentes desea que provengan las noticias, así como el orden.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la aplicación Google Home> Toque el icono de perfil en la parte superior derecha> Configuración del Asistente> Noticias.

Para agregar una fuente de noticias, toque "+ Agregar fuentes de noticias" en la parte inferior de la lista. Para cambiar el orden, seleccione "Cambiar orden" en la parte superior de la lista. Para deshacerse de una fuente, toque la "X" a la derecha de la fuente.

Los dispositivos Google Home y Nest son compatibles con ciertos servicios, como Fitbit. Si vincula su cuenta de Fitbit a Google Home, por ejemplo, puede pedirle a sus dispositivos Google Home o Nest que le digan cómo ha dormido.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la aplicación Google Home> Toque el icono de perfil en la parte superior derecha> Configuración del Asistente> Bienestar> Seleccione lo que le gustaría administrar> Conecte su cuenta.

Los dispositivos Google Home / Nest pueden controlar electrodomésticos conectados a Internet en su hogar, incluidas bombillas de Philips Hue , Hive e Ikea , cámaras de Nest y Netatmo, enchufes de TP-link y Wemo, termostatos de Nest, Honeywell , Tado y Hive , y mucho mas.

No solo puede encender y apagar dispositivos usando su voz o la aplicación Google Home, sino que también puede separar los dispositivos por habitación y controlar todo desde la aplicación Home, haciendo que el control inteligente del hogar sea muy simple. También puede aprovechar las recetas de IFTTT para aprovechar al máximo su hogar y sus dispositivos, pero eso no es obligatorio.

Google Home se basa en servicios de terceros para brindarle una experiencia más rica, especialmente cuando se trata de control inteligente del hogar. Hay una gran cantidad de dispositivos domésticos inteligentes compatibles y la lista crece continuamente. Si ya tiene configurados dispositivos domésticos inteligentes, o si desea saber si un dispositivo que desea comprar es compatible:

Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la aplicación Google Home> Haga clic en el ícono Agregar en la parte superior> Toque Configurar dispositivo en la sección Agregar a Inicio en la parte superior> Elija Trabaja con Google> Busque el fabricante de su dispositivo y siga las instrucciones.

Una vez que haya configurado un dispositivo doméstico inteligente de terceros, aparecerá en la parte inferior de la pestaña Inicio en la aplicación Google Home. Habrá un ícono de "Agregar a la habitación" que puede tocar para colocar el dispositivo doméstico inteligente en una habitación dentro de su Hogar, pero si ese ícono no aparece:

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda> Haga clic en la habitación a la que desea agregar su nuevo dispositivo> Haga clic en la rueda de Configuración en la parte superior derecha> Haga clic en Elegir dispositivos> Seleccione el dispositivo que desea agregar a esa habitación> Siguiente.

También puede acceder a una lista de sus dispositivos y dónde se encuentran a través de la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la aplicación Inicio> icono de perfil en la parte superior derecha> Configuración del asistente> Control de inicio.

Puede mover su Nest Hub de su cocina a su dormitorio, o su enchufe inteligente de su oficina a su sala de estar, por ejemplo. Colocar dispositivos en habitaciones dentro de su hogar hace que sea más fácil controlarlos. Por ejemplo, puede decir "Ok Google, apague las luces de la sala de estar" y todas las luces vinculadas a la sala de estar se apagarán.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda> Haga clic en el dispositivo que desea mover> Haga clic en Habitación> Elija una habitación> Guardar.

Nombrar un dispositivo hace que sea más fácil de controlar a través del Asistente de Google. Por ejemplo, puede nombrar un enchufe inteligente que controla la lámpara de su sala de estar como "Lámpara de sala de estar" en lugar de "Enchufe inteligente TP-Link 45688", lo que le permite pedirle a Google que encienda o apague la lámpara de la sala de estar. , en lugar de tener que recordar el nombre.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda> Haga clic en el dispositivo al que desea cambiar el nombre> Haga clic en la rueda de Configuración en la parte superior derecha> Haga clic en Nombre> Elija un nombre> Guardar.

Para restablecer de fábrica el altavoz Nest Audio, primero apague el micrófono en la parte posterior del altavoz Nest Audio. Luego, deberá mantener presionada la parte superior del altavoz en el centro durante unos 10 segundos. Después de unos cinco segundos, el altavoz le dirá que está a punto de restablecerlo de fábrica.

No tiene que restablecer completamente el Nest Audio de fábrica para darle una pequeña patada si no está haciendo lo que se supone que debe hacer. Google ha incorporado una opción de reinicio en la aplicación Google Home.

Abra la aplicación Inicio> Seleccione la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de su pantalla> Seleccione los dispositivos domésticos que desea reiniciar> Toque el engranaje de Configuración en la parte superior derecha> Toque los tres puntos en la parte superior derecha> Reiniciar.

Para apagar el micrófono en Nest Audio, mueva el interruptor en la parte posterior del dispositivo para que se vea la naranja. El micrófono ahora está apagado y no escuchará las palabras de activación.

El altavoz Nest Audio tiene controles táctiles en las esquinas superior derecha e izquierda. Toque el lado izquierdo para bajar el volumen y el lado derecho para subirlo.

Para detener el timbre de una alarma o un temporizador en Nest Audio, puedes decir "Detener" o puedes tocar el centro del altavoz Nest Audio en la parte superior.

Para reproducir, pausar o detener los medios, así como finalizar una llamada actual en Nest Audio, toque el centro del altavoz Nest Audio en la parte superior.

Para realizar un restablecimiento de fábrica y restaurar su Google Home a un estado como nuevo, mantenga presionado el botón del micrófono durante unos 15 segundos. Desde allí, puede vincularlo a una cuenta de Google diferente utilizando la aplicación Google Home.

¿Qué haces cuando algún dispositivo deja de funcionar? Lo reinicia o lo "reinicia". Google ha incluido esto en la aplicación Home y funciona para todos los dispositivos Google Home, como mencionamos anteriormente.

Abra la aplicación Inicio> Seleccione la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de su pantalla> Seleccione los dispositivos domésticos que desea reiniciar> Toque el engranaje de Configuración en la parte superior derecha> Toque los tres puntos en la parte superior derecha> Reiniciar.

Aparte de su voz, puede controlar Google Home con su toque. Toque la parte superior del altavoz una vez para activar su Google Home o para pausar y reproducir una transmisión. También puede deslizar el dedo a lo largo del círculo centrado en la parte superior para cambiar el volumen.

Si desea que Google Home deje de "escuchar siempre", busque el botón en la parte posterior del altavoz. Es el único botón y tiene un micrófono. Presiónelo y Home apagará el micrófono (cuatro luces ámbar se encenderán en la parte superior). Presiónelo nuevamente y le dirá que el micrófono está encendido.

Cuando está encendido, Google Home está en el modo de escucha permanente y escuchará y responderá a sus comandos.

Mantén presionados los botones para subir y bajar el volumen en la parte posterior del Nest Hub o Nest Hub Max simultáneamente durante 10 segundos para restablecer el dispositivo. Continúe presionándolos hasta que el dispositivo se haya reiniciado. Aparecerá un mensaje de advertencia de antemano.

Google Nest Hub y Nest Hub Max cuentan con una pantalla y un altavoz. La pantalla se puede ajustar de diversas formas para que se mezcle mejor con su entorno, desde elegir cuándo se activa el modo de poca luz hasta establecer el brillo mínimo. Incluso puede configurar las pantallas de Nest Hub y Nest Hub Max para ajustar su color para que coincida con su entorno.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque en su dispositivo Hub> Toque en el engranaje de configuración en la parte superior derecha> Desplácese hacia abajo para mostrar> Ajuste la configuración de acuerdo con sus preferencias.

El modo nocturno reducirá el volumen de respuestas durante momentos específicos.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque en su dispositivo Hub> Toque en el engranaje de configuración en la parte superior derecha> Modo nocturno> Activar o desactivar.

Puede cambiar lo que muestra la pantalla de su Hub cuando no se usa para controlar sus dispositivos domésticos inteligentes, presentarle fragmentos de noticias o reproducir un video de YouTube sobre cómo preparar los mejores cócteles.

Puede seleccionar entre Google Photos, Art Gallery, Full Screen Clock y Experimental. También puede seleccionar ocultar o mostrar el clima de su área, ya sea para mostrar o no la hora en el modo ambiental y la velocidad a la que cambian las imágenes en el modo ambiental.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque en su dispositivo Hub> Toque en el engranaje de configuración en la parte superior derecha> Marco de fotos> Seleccione sus preferencias.

Abra la aplicación Google Home> Haga clic en la pestaña Inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque en su dispositivo Hub> Toque en el engranaje de configuración en la parte superior derecha> Formato de hora.

Desliza el dedo desde el borde izquierdo hacia la derecha para mostrar la pantalla del reloj. Toca dos veces la pantalla del reloj para volver al modo ambiente. Toque dos veces la pantalla nuevamente desde el modo ambiental para mostrar el calendario, el clima, información de noticias o lo que haya configurado para que aparezca.

Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior para acceder al brillo, el volumen, las alarmas y la configuración de la pantalla. También puede activar No molestar desde aquí.

Toque las pestañas en la parte superior de la pantalla cuando esté en modo ambiente para ver y controlar sus dispositivos domésticos inteligentes vinculados, así como ver su día, controles de medios, controles de comunicación y controles de descubrimiento.

Al igual que Google Home, hay un botón de micrófono en la parte superior de la parte posterior de la pantalla del Nest Hub. Simplemente desactívelo para apagar los micrófonos. Como el Nest Hub Max también tiene una cámara, al activar este interruptor también se apagará la cámara con el micrófono.

Tanto Google Home Mini como Nest Mini tienen un botón de silencio del micrófono en la parte trasera. Actívalo para encender o apagar el micrófono.

Por supuesto, puede pedirle a Google que suba o baje el volumen de su Home Mini o Nest Mini, pero también puede hacerlo en los propios dispositivos. Toque en cada lado (en el material) del Nest Mini o Home Mini y su volumen subirá o bajará según el lado que toque. Serás guiado con pequeñas luces LED en el Nest Mini, pero tendrás que adivinar en el Home Mini.

El Nest Mini ofrece control del dispositivo para reproducir y pausar, así como el volumen. Toque las cuatro luces en el medio del Nest Mini cuando se reproduce una canción en su Nest Mini y se detendrá. Toque de nuevo para jugar.

¿Buscas cosas divertidas para hacer con los dispositivos Google Home? Técnicamente, estos son huevos de Pascua del Asistente de Google, pero encontrará que realmente le dan a su dispositivo Google Home algo de personalidad:

Diga "Sea mi intérprete (insertar idioma) para obtener traducciones en tiempo real.

Di "Me siento afortunado" para iniciar un programa de juegos multijugador.

Diga "Dame un número aleatorio entre (x) e (y)" para escuchar un número aleatorio entre los dos, con pitidos para arrancar.

Pídale que "tire los dados (inserte el número) con caras": le dará un número aleatorio, con efectos de sonido.

Diga "(Nombre del contacto) es mi (relación)" para pedirle al Asistente que asocie cierta información de relación con un contacto para referencia futura.

Diga "Buenos días" para escuchar un resumen de la agenda de su día, junto con el clima actual y las noticias.

Diga "Enviar un mensaje a (nombre del contacto) en (servicio de mensajería como WhatsApp)" para dictar un mensaje a un contacto.

Diga "Wubba lubba dub dub" para que el Asistente responda con: "¿Tiene dolor? ¿Cómo puedo ayudar?" o "Lo siento, no hablo Birdperson" (una referencia al programa Rick and Morty).

Di "Beatbox" para escuchar un clip de alguien haciendo beatbox.

Diga "Canta una canción" para escuchar una canción breve y horrible.

Di "Leer un poema" para escuchar un poema aleatorio de la búsqueda de Google.

Di "Cuéntame un chiste" para escuchar un chiste apropiado para la edad de Pixar.

Di "Que te jodan" para enviar un informe de error.

Escrito por Britta O'Boyle.