Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Facebook ha lanzado un montón de nuevas características para su línea de dispositivos del Portal , como Messenger Rooms y fondos personalizados, todos los cuales están diseñados para mejorar sus experiencias de llamadas y entretenimiento. Algunas de las nuevas características también son similares a la funcionalidad ya disponible en aplicaciones de la competencia como Zoom. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre las nuevas funciones del Portal.

Vea la galería de arriba para fotos de las nuevas características.

Las salas de mensajería se anunciaron técnicamente el mes pasado, pero ahora están disponibles. Son esencialmente llamadas grupales de video de hasta 50 personas.

Ahora, cuando está en una llamada de Portal Messenger o Messenger Room, puede desenfocar su fondo o reemplazarlo con una imagen preseleccionada.

Puede ir "en vivo" desde el Portal a las páginas y grupos de Facebook. Anteriormente, la aplicación Facebook Live en el Portal le permitía transmitir a su perfil personal. Esta funcionalidad se ha ampliado para incluir ahora sus páginas y grupos.

Ahora puede compartir fotos desde su teléfono usando la aplicación móvil Portal mientras está en una llamada de Messenger. Facebook también ofrece cosas que hacer durante su llamada; puede enviar tarjetas virtuales AR o disfrutar de nuevas historias de Story Time (The Okay Book de Todd Parr y How To Eat Pizza de Jon Burgerman).

Por último, en las próximas semanas, "Hey Portal" admitirá comandos en inglés británico, así como la capacidad de iniciar llamadas de WhatsApp.

Facebook dijo que estas actualizaciones comenzaron a publicarse a partir del 16 de junio de 2020.

Su software de Portal se actualizará automáticamente cuando se conecte a Wi-Fi y se encienda. Sin embargo, también puede actualizar manualmente. Para actualizar manualmente el software en su Portal, Portal + o Portal Mini, siga estos pasos:

Desde Inicio, toque para abrir Configuración. Toca Acerca de. Toque Buscar actualizaciones.

Puede obtener más información en la publicación del blog de Facebook aquí.