Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El año pasado, Facebook presentó Facebook Portal, Portal + y Portal TV, tres versiones de un dispositivo de comunicación por video diseñado para facilitar la conexión con amigos y familiares.

Estos son esencialmente dispositivos de video llamada que usan Facebook Messenger o WhatsApp para llamar o enviar mensajes a amigos, familiares y colegas.

Facebook Portal es un dispositivo de comunicación por video de Facebook. Con la excepción de Facebook TV, estos dispositivos son pantallas inteligentes similares al Amazon Echo Show . Estos son dispositivos diseñados para parecerse a los marcos de fotos digitales y para sentarse agradablemente en su hogar como una pantalla hermosa e inteligente hasta que llegue el momento de realizar o recibir una llamada.

El enfoque de estos dispositivos se centra principalmente en las videollamadas y "poner a las personas en el centro". Facebook espera que la gama de pantallas inteligentes del Portal ayude a conectar a más personas en su vida más fácilmente.

Ahora hay cuatro modelos diferentes de Facebook Portal: Facebook Portal Mini, Portal y Portal + funcionan con el mismo principio. Cada uno tiene una estética de diseño diferente, pero ambos están enfocados en el chat de video y tienen la intención de hacer que se sienta como si estuvieras en la misma habitación con la persona al otro lado de la llamada.

Portal TV es un poco diferente, ya que es un dispositivo que convierte cualquier televisor en una pantalla gigante de videollamadas.

Como mencionamos, las llamadas también se pueden realizar a través de Facebook Messenger o WhatsApp, por lo que el cifrado de extremo a extremo es una opción.

Estas son algunas de las características principales del portal de Facebook:

Todos los dispositivos del portal de Facebook cuentan con tecnología de "cámara inteligente y sonido inteligente" alimentada por inteligencia artificial. Esta tecnología permite que las cámaras reconozcan a las personas y luego las sigan por la habitación y automáticamente se muevan y hagan zoom mientras minimizan el ruido de fondo y mejoran la voz de quien llama.

En realidad es bastante inteligente.

Con una lente gran angular incorporada, esto también significa que los dispositivos del Portal pueden recoger a varias personas en la habitación y rastrearlas mientras se mueven. Hemos visto esto en acción con Portal TV y Portal + y es muy impresionante. La compañía dice que trabajó en estrecha colaboración con los cineastas profesionales para garantizar que la panorámica y el seguimiento sean suaves y no demasiado rápidos o discordantes.

También está diseñado para reconocer solo a las personas y no seguir a las mascotas, por lo que la llamada no será interrumpida por un perro o un gato que pasee por la habitación. Pero la compañía se apresuró a señalar que las cámaras solo reconocen a los humanos en la habitación, no a personas específicas. No se envían datos a Facebook sobre la llamada de ninguna manera.

Facebook Portal también está construido con tecnología de micrófono inteligente que incluye la formación de haces para rastrear a las personas que hablan y reducir el ruido ambiental y de fondo en la llamada. Esto incluye hasta ocho micrófonos en Facebook Portal TV, lo que significa que puede chatear fácilmente con toda una familia cuando realiza una videollamada en estos dispositivos.

Puede usar el Portal de Facebook para llamar a sus amigos y conexiones de Facebook en Messenger o sus contactos de WhatsApp, incluso si no tienen un Portal.

Se pueden hacer llamadas desde y hacia teléfonos y tabletas, y Portal admite llamadas grupales de hasta siete personas al mismo tiempo.

Cuando no está en una llamada, Portal puede mostrar sus fotos y videos, cuando sus contactos estén disponibles para conectarse, recordatorios de cumpleaños, etc.

Los dispositivos del Portal de Facebook vienen con el soporte de Amazon Alexa como estándar para que pueda ver videos, realizar llamadas y más con comandos de voz. En realidad, esta integración no funciona demasiado bien en la actualidad, aunque Facebook dice que la está mejorando.

Puede pedirle que verifique el clima, controle dispositivos domésticos inteligentes, ordene alimentos y más. Para obtener más información sobre cómo funciona Alexa, y para obtener una lista de las cosas que puede hacer con él, consulte nuestra función separada .

Facebook también está trabajando en su propio asistente de voz para ejecutarse en dispositivos del Portal.

Facebook ha incorporado efectos de realidad aumentada con su plataforma Spark. El objetivo es hacer que las llamadas sean divertidas e interactivas. Por lo que podemos decir, esta característica será como lentes de Snapchat en el sentido de que puede aplicar pegatinas AR a su cara y entorno para aumentar su apariencia.

Una experiencia de Story Time funciona de manera similar para darle un nuevo giro a la lectura remota de un cuento antes de acostarse. 15 historias están disponibles con Story Time en este momento, con más prometidas en el futuro.

Como la mayoría de los dispositivos domésticos inteligentes, los dispositivos inteligentes del Portal de Facebook también tienen un puñado de aplicaciones e integraciones. Facebook se ha asociado con Spotify Premium , Pandora , iHeartRadio , Food Network y Newsy , y promete agregar más pronto.

El dispositivo también tiene Facebook Watch que se puede usar para mirar sus videos y videos de Facebook con otras personas en la llamada.

Ningún dispositivo conectado a Internet está a salvo de un pirateo o una violación, aunque dadas las controversias anteriores de Facebook, la compañía desea declarar que todos los dispositivos del Portal son "privados por diseño".

Puede desactivar completamente la cámara y el micrófono simplemente presionando un botón. Hay un interruptor en los marcos del Portal que le permite apagar la cámara, el micrófono o ambos, según sus necesidades. Hay una cubierta de cámara física que se puede deslizar usando este botón que bloquea la cámara, pero el hardware también incluye un interruptor físico que también desactiva los micrófonos. Entonces, incluso si están pirateados, no pueden grabar audio si este interruptor está activado.

Además, para administrar el acceso al Portal dentro de su hogar, puede establecer un código de acceso de cuatro a 12 dígitos para mantener la pantalla bloqueada.

Facebook también prometió que no escuchará, verá o mantendrá el contenido de sus videollamadas del Portal, y que las videollamadas están encriptadas. Además, la tecnología de Smart Camera y AI de Smart Sound se ejecuta localmente en el Portal, no en los servidores de Facebook. La cámara del portal tampoco utiliza reconocimiento facial, y puede eliminar el historial de voz de su portal en su registro de actividad de Facebook en cualquier momento.

A pesar de las noticias de que el personal de Facebook ha escuchado los clips de Messenger , Facebook desea señalar que puede optar por no participar en la recopilación de datos y ajustar la configuración de privacidad si no desea que se graben sus datos.